20 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 102,49 so‘mga arzonlab, 13 764,95 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 62,1 so‘mga arzonlab, 12 031,25 so‘mga tushdi.
• Yevro 102,49 so‘mga arzonlab, 13 764,95 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 1,98 so‘mga arzonlab, 153,24 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 162,09 so‘mga arzonlab, 16 173,61 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,47 so‘mga arzonlab, 74,10 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 82,47 so‘mga arzonlab, 14 899,38 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 11,8 so‘mga arzonlab, 1 775,33 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…