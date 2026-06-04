Bitcoin narxi 2022-yilgi pasayish davri trend chizigʻiga yetdi
Bitcoin (BTC) narxi soʻnggi toʻrt oylik eng past darajaga tushishi natijasida muhim ayiq bozori trend chizigʻiga yetib keldi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, 2023-yildan buyon ilk bor BTC/USD juftligi oʻzining 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichi (SMA) darajasiga qaytdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
200 haftalik SMA Bitcoin ayiq bozorlari davridagi asosiy oʻlchov mezoni hisoblanadi. Vaqt oʻtishi bilan faqat oʻsib boruvchi ushbu trend chizigʻi hozirda 61,626 USD darajasida joylashgan. Narx oxirgi marta 2023-yilning oktyabr oyida ushbu koʻrsatkich bilan toʻqnashgan edi, biroq 2022-yilgi pasayish davrida u buqalar nazoratni toʻliq qoʻlga olguncha qarshilik vazifasini oʻtagan.
Taniqli tahlilchi CollinTalksCrypto ushbu 200 haftalik SMA darajasiga qaytishni "muhim bosqich" deb atadi. U oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida: "Narx shu nuqtadan yuqoriga sakraydimi yoki tushishda davom etadimi?" degan savolni oʻrtaga tashladi. Tahlilchi, shuningdek, ayiq bozoridagi eng yaxshi kirish nuqtalari aynan 200 haftalik MA koʻrsatkichidan pastda sodir boʻlishini qoʻshimcha qildi.
Baʼzi optimistik tahlilchilar Bitcoin narxining soʻnggi mahalliy minimumlarda "haddan tashqari sotilgan" (oversold) holatiga eʼtibor qaratmoqdalar. Hozirda bozor ishtirokchilari ushbu muhim qoʻllab-quvvatlash darajasi saqlanib qolishi yoki narx yanada pastga shoʻngʻishini diqqat bilan kuzatmoqda.
…