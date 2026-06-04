Bitcoin narxi 2022-yilgi pasayish davri trend chizigʻiga yetdi

·25·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 2022-yilgi pasayish davri trend chizigʻiga yetdi

Bitcoin (BTC) narxi soʻnggi toʻrt oylik eng past darajaga tushishi natijasida muhim ayiq bozori trend chizigʻiga yetib keldi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, 2023-yildan buyon ilk bor BTC/USD juftligi oʻzining 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichi (SMA) darajasiga qaytdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

200 haftalik SMA Bitcoin ayiq bozorlari davridagi asosiy oʻlchov mezoni hisoblanadi. Vaqt oʻtishi bilan faqat oʻsib boruvchi ushbu trend chizigʻi hozirda 61,626 USD darajasida joylashgan. Narx oxirgi marta 2023-yilning oktyabr oyida ushbu koʻrsatkich bilan toʻqnashgan edi, biroq 2022-yilgi pasayish davrida u buqalar nazoratni toʻliq qoʻlga olguncha qarshilik vazifasini oʻtagan.

Taniqli tahlilchi CollinTalksCrypto ushbu 200 haftalik SMA darajasiga qaytishni "muhim bosqich" deb atadi. U oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida: "Narx shu nuqtadan yuqoriga sakraydimi yoki tushishda davom etadimi?" degan savolni oʻrtaga tashladi. Tahlilchi, shuningdek, ayiq bozoridagi eng yaxshi kirish nuqtalari aynan 200 haftalik MA koʻrsatkichidan pastda sodir boʻlishini qoʻshimcha qildi.

Baʼzi optimistik tahlilchilar Bitcoin narxining soʻnggi mahalliy minimumlarda "haddan tashqari sotilgan" (oversold) holatiga eʼtibor qaratmoqdalar. Hozirda bozor ishtirokchilari ushbu muhim qoʻllab-quvvatlash darajasi saqlanib qolishi yoki narx yanada pastga shoʻngʻishini diqqat bilan kuzatmoqda.

BitcoinKriptoBirjaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi