Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: muhim tahliliy savollar
Raqamli aktivlar bozori jadal rivojlanayotgan bir paytda, moliyaviy maslahatchilar uchun investitsiya loyihalarini chuqur tahlil qilish (due diligence) har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Koʻpincha mutaxassislar faqat narx oʻzgarishi va likvidlikka eʻtibor qaratib, loyihaning fundamental asoslarini eʻtibordan chetda qoldiradilar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlardan tashqari, yangi kripto loyihalarni baholashda ularning texnologik infratuzilmasi va xavfsizlik protokollarini sinchiklab oʻrganish lozim. Maslahatchilar loyiha ortida turgan jamoaning tajribasi va blokcheyn tarmogʻining markazlashmaganlik darajasini aniqlashtirishlari shart.
Shuningdek, aktivning iqtisodiy modeli, yaʻni tokenomikasi ham asosiy savollardan biri boʻlishi kerak. Tokenlarning emissiya tartibi, inflyatsiya darajasi va yirik investorlarning ulushi kelajakdagi bozor barqarorligiga bevosita taʻsir koʻrsatadi. Bu omillarni tushunish mijozlar portfelini kutilmagan xavflardan himoya qiladi.
Tartibga solish va huquqiy muvofiqlik masalasi ham dolzarbdir. Maslahatchilar tanlangan kripto aktivning turli yurisdiksiyalardagi maqomi va kelajakdagi qonunchilik oʻzgarishlariga qanchalik chidamliligini baholashlari kerak. Bu, ayniqsa, institutsional investorlar uchun eng muhim mezonlardan biri hisoblanadi.
Xulosa qilib aytganda, kripto dunyosida muvaffaqiyatli investitsiya strategiyasini yaratish uchun faqat texnik tahlil yetarli emas. Maslahatchilar loyihaning ekotizimi, boshqaruvi va uzoq muddatli barqarorligini belgilovchi savollarni berishdan toʻxtamasliklari lozim.
…