Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: muhim tahliliy savollar

·23·Iqtisodiyot
Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: muhim tahliliy savollar

Raqamli aktivlar bozori jadal rivojlanayotgan bir paytda, moliyaviy maslahatchilar uchun investitsiya loyihalarini chuqur tahlil qilish (due diligence) har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Koʻpincha mutaxassislar faqat narx oʻzgarishi va likvidlikka eʻtibor qaratib, loyihaning fundamental asoslarini eʻtibordan chetda qoldiradilar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlardan tashqari, yangi kripto loyihalarni baholashda ularning texnologik infratuzilmasi va xavfsizlik protokollarini sinchiklab oʻrganish lozim. Maslahatchilar loyiha ortida turgan jamoaning tajribasi va blokcheyn tarmogʻining markazlashmaganlik darajasini aniqlashtirishlari shart.

Shuningdek, aktivning iqtisodiy modeli, yaʻni tokenomikasi ham asosiy savollardan biri boʻlishi kerak. Tokenlarning emissiya tartibi, inflyatsiya darajasi va yirik investorlarning ulushi kelajakdagi bozor barqarorligiga bevosita taʻsir koʻrsatadi. Bu omillarni tushunish mijozlar portfelini kutilmagan xavflardan himoya qiladi.

Tartibga solish va huquqiy muvofiqlik masalasi ham dolzarbdir. Maslahatchilar tanlangan kripto aktivning turli yurisdiksiyalardagi maqomi va kelajakdagi qonunchilik oʻzgarishlariga qanchalik chidamliligini baholashlari kerak. Bu, ayniqsa, institutsional investorlar uchun eng muhim mezonlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kripto dunyosida muvaffaqiyatli investitsiya strategiyasini yaratish uchun faqat texnik tahlil yetarli emas. Maslahatchilar loyihaning ekotizimi, boshqaruvi va uzoq muddatli barqarorligini belgilovchi savollarni berishdan toʻxtamasliklari lozim.

KriptoInvestitsiyaBlokcheynBitcoinIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi