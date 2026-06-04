Tokenizatsiya: ETF uslubidagi bozor strukturasi inqilobi
1990-yillarda birja savdo fondlari (ETF) yangi gʻoya sifatida paydo boʻlganida, koʻpchilik ularni shunchaki anʼanaviy aktivlarning yangicha koʻrinishi deb hisoblagan. Biroq, amalda ETFlar bozor strukturasida inqilob yasadi. Aktivlarni yaratish va qaytarib sotib olish mexanizmlari hamda arbitrajga asoslangan likvidlik orqali ular investorlarning aktivlarga kirish usullarini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda tokenizatsiya jarayoni aynan shu yoʻlni takrorlamoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Tokenlashtirilgan aktiv shunchaki bir marta chiqariladigan aksiya yoki obligatsiya emas. U xuddi ETF kabi talabga qarab “mint” qilinishi (zarb etilishi) yoki “burn” qilinishi (yoʻq qilinishi) mumkin. Agar token narxi asosiy aktiv qiymatidan oshib ketsa, arbitrajchilar yangi tokenlarni zarb qilib, taklifni oshiradi va narxni muvozanatga keltiradi. Agar narx tushib ketsa, ular tokenlarni qaytarib sotib olib, taklifni kamaytiradi. Bu iqtisodiy tamoyil ETFlar bilan bir xil boʻlib, token shunchaki aktivlarning likvidli qobigʻi vazifasini oʻtaydi.
Blokcheyn texnologiyasi shaffoflikni yangi bosqichga olib chiqadi. Tokenizatsiya yordamida emissiya, oʻtkazmalar va umumiy taklifni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati paydo boʻladi. Eng muhim xususiyatlardan biri — asosiy bozorlar yopiq boʻlgan vaqtda ham uzluksiz savdo qilish imkoniyatidir. Masalan, Apple aksiyasining tokenlashtirilgan varianti shanba kuni ham savdo qilinishi mumkin. Bunda narx dushanba kungi kutilmalar, fyucherslar va makroiqtisodiy yangiliklar asosida shakllanadi.
AQSH birjalarida roʻyxatga olingan, Yevropa yoki Osiyo aksiyalarini oʻz ichiga olgan ETFlar allaqachon ushbu modelning samaradorligini isbotlagan. Mahalliy bozorlar yopiq boʻlsa-da, ETF narxi yangi maʼlumotlarni oʻzida aks ettiradi. Tokenizatsiya ushbu imkoniyatni yanada kengaytirib, global investorlarga vaqt mintaqasidan qatʼi nazar, risklarni boshqarish va aktivlarni samarali ayirboshlash imkonini beradi.
…