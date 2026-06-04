Tokenizatsiya: ETF uslubidagi bozor strukturasi inqilobi

·28·Iqtisodiyot
Tokenizatsiya: ETF uslubidagi bozor strukturasi inqilobi
Audio versiyasi

1990-yillarda birja savdo fondlari (ETF) yangi gʻoya sifatida paydo boʻlganida, koʻpchilik ularni shunchaki anʼanaviy aktivlarning yangicha koʻrinishi deb hisoblagan. Biroq, amalda ETFlar bozor strukturasida inqilob yasadi. Aktivlarni yaratish va qaytarib sotib olish mexanizmlari hamda arbitrajga asoslangan likvidlik orqali ular investorlarning aktivlarga kirish usullarini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda tokenizatsiya jarayoni aynan shu yoʻlni takrorlamoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Tokenlashtirilgan aktiv shunchaki bir marta chiqariladigan aksiya yoki obligatsiya emas. U xuddi ETF kabi talabga qarab “mint” qilinishi (zarb etilishi) yoki “burn” qilinishi (yoʻq qilinishi) mumkin. Agar token narxi asosiy aktiv qiymatidan oshib ketsa, arbitrajchilar yangi tokenlarni zarb qilib, taklifni oshiradi va narxni muvozanatga keltiradi. Agar narx tushib ketsa, ular tokenlarni qaytarib sotib olib, taklifni kamaytiradi. Bu iqtisodiy tamoyil ETFlar bilan bir xil boʻlib, token shunchaki aktivlarning likvidli qobigʻi vazifasini oʻtaydi.

Blokcheyn texnologiyasi shaffoflikni yangi bosqichga olib chiqadi. Tokenizatsiya yordamida emissiya, oʻtkazmalar va umumiy taklifni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati paydo boʻladi. Eng muhim xususiyatlardan biri — asosiy bozorlar yopiq boʻlgan vaqtda ham uzluksiz savdo qilish imkoniyatidir. Masalan, Apple aksiyasining tokenlashtirilgan varianti shanba kuni ham savdo qilinishi mumkin. Bunda narx dushanba kungi kutilmalar, fyucherslar va makroiqtisodiy yangiliklar asosida shakllanadi.

AQSH birjalarida roʻyxatga olingan, Yevropa yoki Osiyo aksiyalarini oʻz ichiga olgan ETFlar allaqachon ushbu modelning samaradorligini isbotlagan. Mahalliy bozorlar yopiq boʻlsa-da, ETF narxi yangi maʼlumotlarni oʻzida aks ettiradi. Tokenizatsiya ushbu imkoniyatni yanada kengaytirib, global investorlarga vaqt mintaqasidan qatʼi nazar, risklarni boshqarish va aktivlarni samarali ayirboshlash imkonini beradi.

TokenizatsiyaETFBlokcheynInvestitsiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi