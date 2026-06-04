Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdi

·60·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdi
Audio versiyasi

Kriptovalyuta bozori soʻnggi sutkadagi kuchli pasayishdan soʻng oʻziga kela boshladi. Bozorning asosiy aktivi boʻlgan Bitcoin narxi pastki nuqtadan sakrab, qayta tiklanish tendensiyasini namoyish etmoqda. Biroq, umumiy bozor konʼyunkturasi hali ham beqaror boʻlib qolmoqda va investorlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Shu bilan birga, altkoinlar segmentida vaziyat turlicha. HYPE loyihasi sezilarli darajada qiymat yoʻqotgan boʻlsa, NEAR protokoli kutilmagan zarbaga uchradi va uning narxi keskin pasayib ketdi. Tahlilchilar buni yirik investorlarning aktivlarini sotishi va bozordagi likvidlik muammolari bilan izohlamoqda.

Raqamli aktivlar birjalarida savdo hajmi oshgan, bu esa treyderlarning narxlar oʻzgarishidan foydalanib qolishga urinayotganini koʻrsatadi. Ethereum va Solana kabi yirik ekotizimlar ham Bitcoin ortidan biroz koʻtarilishni boshlagan, ammo umumiy bozor kapitallashuvi hali ham bosim ostida turibdi.

CoinDesk maʼlumotlariga koʻra, ushbu tebranishlar global iqtisodiy omillar va Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlar bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Kripto-investorlar hozirda xavfsiz aktivlarga intilmoqda, bu esa Bitcoin ustunligini oshirmoqda.

BitcoinKriptovalyutaNEARBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi