Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdi
Kriptovalyuta bozori soʻnggi sutkadagi kuchli pasayishdan soʻng oʻziga kela boshladi. Bozorning asosiy aktivi boʻlgan Bitcoin narxi pastki nuqtadan sakrab, qayta tiklanish tendensiyasini namoyish etmoqda. Biroq, umumiy bozor konʼyunkturasi hali ham beqaror boʻlib qolmoqda va investorlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Shu bilan birga, altkoinlar segmentida vaziyat turlicha. HYPE loyihasi sezilarli darajada qiymat yoʻqotgan boʻlsa, NEAR protokoli kutilmagan zarbaga uchradi va uning narxi keskin pasayib ketdi. Tahlilchilar buni yirik investorlarning aktivlarini sotishi va bozordagi likvidlik muammolari bilan izohlamoqda.
Raqamli aktivlar birjalarida savdo hajmi oshgan, bu esa treyderlarning narxlar oʻzgarishidan foydalanib qolishga urinayotganini koʻrsatadi. Ethereum va Solana kabi yirik ekotizimlar ham Bitcoin ortidan biroz koʻtarilishni boshlagan, ammo umumiy bozor kapitallashuvi hali ham bosim ostida turibdi.
CoinDesk maʼlumotlariga koʻra, ushbu tebranishlar global iqtisodiy omillar va Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlar bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Kripto-investorlar hozirda xavfsiz aktivlarga intilmoqda, bu esa Bitcoin ustunligini oshirmoqda.
…