Standard Chartered: Bitcoin narxi tushishini toʻxtatuvchi uchta asosiy omil
Standard Chartered banki tahlilchilari Bitcoin bozoridagi joriy pasayish tendentsiyasini oʻrganib chiqib, kriptovalyuta narxi qachon eng quyi nuqtaga yetishini belgilovchi uchta muhim shartni maʼlum qildi. Ekspertlarning fikricha, ushbu omillar amalga oshmaguncha bozorda barqarorlik kuzatilmaydi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Birinchi navbatda, tahlilchilar AQSH iqtisodiyotidagi makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga eʼtibor qaratmoqda. Fed tomonidan foiz stavkalarining pasaytirilishi kutilmalari va inflyatsiya darajasi Bitcoin kabi xavfli aktivlarga boʻlgan talabni belgilab beradi. Agar iqtisodiy bosim kamaymasa, kripto bozori pastga qarab harakatlanishda davom etishi mumkin.
Ikkinchi omil sifatida Bitcoin-ETF fondlariga boʻlgan kapital oqimi koʻrsatilgan. Soʻnggi haftalarda ushbu fondlardan mablagʻlarning chiqib ketishi narxga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Bozor oʻzining eng quyi nuqtasiga yetishi uchun institutsional investorlar tomonidan qayta sotib olish faolligi oshishi zarur deb hisoblanmoqda.
Uchinchi shart esa texnik koʻrsatkichlar va bozor psixologiyasi bilan bogʻliq. Standard Chartered mutaxassislari Bitcoin narxi maʼlum bir qoʻllab-quvvatlash darajalaridan oʻtishi va u yerda mustahkamlanishi kerakligini taʼkidlamoqda. Bu esa investorlarda ishonch uygʻotib, sotuvlar bosimini kamaytirishga xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Bitcoin narxining barqarorlashishi faqatgina ichki bozor omillariga emas, balki global iqtisodiy vaziyatga ham bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda. Investorlar hozirda ushbu uchta "agar" shartining bajarilishini diqqat bilan kuzatmoqdalar.
…