Standard Chartered: Bitcoin narxi tushishini toʻxtatuvchi uchta asosiy omil

·60·Iqtisodiyot
Standard Chartered: Bitcoin narxi tushishini toʻxtatuvchi uchta asosiy omil
Audio versiyasi

Standard Chartered banki tahlilchilari Bitcoin bozoridagi joriy pasayish tendentsiyasini oʻrganib chiqib, kriptovalyuta narxi qachon eng quyi nuqtaga yetishini belgilovchi uchta muhim shartni maʼlum qildi. Ekspertlarning fikricha, ushbu omillar amalga oshmaguncha bozorda barqarorlik kuzatilmaydi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Birinchi navbatda, tahlilchilar AQSH iqtisodiyotidagi makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga eʼtibor qaratmoqda. Fed tomonidan foiz stavkalarining pasaytirilishi kutilmalari va inflyatsiya darajasi Bitcoin kabi xavfli aktivlarga boʻlgan talabni belgilab beradi. Agar iqtisodiy bosim kamaymasa, kripto bozori pastga qarab harakatlanishda davom etishi mumkin.

Ikkinchi omil sifatida Bitcoin-ETF fondlariga boʻlgan kapital oqimi koʻrsatilgan. Soʻnggi haftalarda ushbu fondlardan mablagʻlarning chiqib ketishi narxga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Bozor oʻzining eng quyi nuqtasiga yetishi uchun institutsional investorlar tomonidan qayta sotib olish faolligi oshishi zarur deb hisoblanmoqda.

Uchinchi shart esa texnik koʻrsatkichlar va bozor psixologiyasi bilan bogʻliq. Standard Chartered mutaxassislari Bitcoin narxi maʼlum bir qoʻllab-quvvatlash darajalaridan oʻtishi va u yerda mustahkamlanishi kerakligini taʼkidlamoqda. Bu esa investorlarda ishonch uygʻotib, sotuvlar bosimini kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin narxining barqarorlashishi faqatgina ichki bozor omillariga emas, balki global iqtisodiy vaziyatga ham bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda. Investorlar hozirda ushbu uchta "agar" shartining bajarilishini diqqat bilan kuzatmoqdalar.

BitcoinKriptovalyutaStandard CharteredInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdiKecha, 16:13Tokenizatsiya: ETF uslubidagi bozor strukturasi inqilobiKecha, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi