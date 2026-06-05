Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordi
AQSHning spot Bitcoin birja investitsiya fondlariga (ETF) egalik qiluvchi professional investorlar ulushi birinchi chorakda keskin kamaydi. CoinShares hisobotiga koʻra, 13F shaklidagi tartibga soluvchi hisobotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, yirik investitsiya menejerlari oʻzlarining Bitcoin ETF aktivlarini 313 000 BTC dan 261 000 BTC gacha, yaʼni 17 foizga qisqartirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu sotuvlar natijasida professional investorlar qoʻlidagi aktivlarning umumiy qiymati 35 foizga tushib, 17,8 milliard dollarni tashkil etdi. CoinShares tahlilchisi Matt Kimmellning taʼkidlashicha, bunday holat Bitcoin bozoridagi pasayish davrlari uchun xos boʻlib, bunda asosan taktik va leveraj strategiyalariga tayanuvchi treyderlar oʻz pozitsiyalarini yopishadi.
Sotuvlarning asosiy qismi, yaʼni qariyb 96 foizi xedj-fondlar va brokerlik kompaniyalari hissasiga toʻgʻri keldi. Xususan, xedj-fondlar oʻz zaxiralarini 31 400 BTC ga (39 foiz) kamaytirgan boʻlsa, brokerlar oʻz ulushini 53 foizga qisqartirdi. Aksincha, banklar ushbu davrda Bitcoin ETF xaridlarini ikki baravardan koʻproqqa oshirib, oʻz portfellariga 7 800 BTC qoʻshib oldi.
Professional egalikning kamayishi Bitcoin narxining keskin korreksiyasi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Birinchi chorak davomida aktiv qiymati 22 foizga pasayib, qisqa muddatga 60 000 dollardan pastga tushdi. Bu koʻrsatkich 2025-yil oktabr oyidagi 126 000 dollarlik rekord darajadan deyarli 50 foiz pastdir.
Bozordagi oʻzgaruvchanlikka qaramay, CoinShares tartibga solish sohasidagi ijobiy oʻzgarishlarni qayd etmoqda. AQSHning SEC va CFTC kabi nazorat organlari raqamli aktivlar boʻyicha aniqroq huquqiy asoslar yaratish ustida ishlamoqda. SEC oʻzining 2030-yilgacha boʻlgan strategik ustuvorliklarida raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari uchun mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilganini maʼlum qildi.
…