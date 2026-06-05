Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordi

·83·Iqtisodiyot
Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordi

AQSHning spot Bitcoin birja investitsiya fondlariga (ETF) egalik qiluvchi professional investorlar ulushi birinchi chorakda keskin kamaydi. CoinShares hisobotiga koʻra, 13F shaklidagi tartibga soluvchi hisobotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, yirik investitsiya menejerlari oʻzlarining Bitcoin ETF aktivlarini 313 000 BTC dan 261 000 BTC gacha, yaʼni 17 foizga qisqartirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu sotuvlar natijasida professional investorlar qoʻlidagi aktivlarning umumiy qiymati 35 foizga tushib, 17,8 milliard dollarni tashkil etdi. CoinShares tahlilchisi Matt Kimmellning taʼkidlashicha, bunday holat Bitcoin bozoridagi pasayish davrlari uchun xos boʻlib, bunda asosan taktik va leveraj strategiyalariga tayanuvchi treyderlar oʻz pozitsiyalarini yopishadi.

Sotuvlarning asosiy qismi, yaʼni qariyb 96 foizi xedj-fondlar va brokerlik kompaniyalari hissasiga toʻgʻri keldi. Xususan, xedj-fondlar oʻz zaxiralarini 31 400 BTC ga (39 foiz) kamaytirgan boʻlsa, brokerlar oʻz ulushini 53 foizga qisqartirdi. Aksincha, banklar ushbu davrda Bitcoin ETF xaridlarini ikki baravardan koʻproqqa oshirib, oʻz portfellariga 7 800 BTC qoʻshib oldi.

Professional egalikning kamayishi Bitcoin narxining keskin korreksiyasi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Birinchi chorak davomida aktiv qiymati 22 foizga pasayib, qisqa muddatga 60 000 dollardan pastga tushdi. Bu koʻrsatkich 2025-yil oktabr oyidagi 126 000 dollarlik rekord darajadan deyarli 50 foiz pastdir.

Bozordagi oʻzgaruvchanlikka qaramay, CoinShares tartibga solish sohasidagi ijobiy oʻzgarishlarni qayd etmoqda. AQSHning SEC va CFTC kabi nazorat organlari raqamli aktivlar boʻyicha aniqroq huquqiy asoslar yaratish ustida ishlamoqda. SEC oʻzining 2030-yilgacha boʻlgan strategik ustuvorliklarida raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari uchun mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilganini maʼlum qildi.

BitcoinETFKriptovalyutaInvestitsiyaCoinShares
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdiKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordi – Zamin.uz, 05.06.2026