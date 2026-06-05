OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqda
AQSH Valyuta nazorati boshqarmasi (OCC) rahbari Jonathan Gould Donald Trump oilasiga tegishli World Liberty Financial kompaniyasining milliy trast xartiyasi boʻyicha arizasini koʻrib chiqishda hech qanday siyosiy bosimga uchramaganini maʼlum qildi. Vakillar palatasining Moliyaviy xizmatlar qoʻmitasida oʻtgan eshituvda Gould prezident tomonidan ushbu loyihaga alohida imtiyoz berish haqida buyruq olmaganini taʼkidladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Nyu-Yorklik kongressmen Gregory Meeks eshituv davomida World Liberty Financial kompaniyasining xorijiy hukumatlar va Binance birjasi bilan aloqalari haqida savol berdi. Yanvar oyida OCC xartiyasi uchun ariza topshirgan ushbu kripto kompaniyasi demokrat qonunchilarning keskin eʼtiroziga sabab boʻlgan edi. Meeksning taʼkidlashicha, kompaniya bevosita prezident oilasining manfaatlariga xizmat qiladi va nazorat organidan ushbu arizani qatʼiy standartlar asosida koʻrib chiqishni talab qildi.
Jonathan Gould oʻz navbatida, qonunchilarning ayblovlarini rad etib, yagona bosim aynan demokratlar va ayrim senatorlar tomonidan boʻlayotganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday siyosiy aralashuv misli koʻrilmagan holatdir. OCC avvalroq Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets va Paxos kabi yirik kripto kompaniyalarning arizalarini tasdiqlagan yoki shartli ravishda maʼqullagan edi.
Milliy trast xartiyasini olish kripto kompaniyalarga anʼanaviy banklar kabi qatʼiy tartibga solish talablarisiz muayyan xizmatlarni koʻrsatish imkonini beradi. Hozirda nafaqat World Liberty, balki Kraken birjasining bosh kompaniyasi Payward ham shunday ruxsatnoma kutmoqda. Shu bilan birga, AQSH Senatida raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act qonun loyihasi boʻyicha ovoz berish jarayoni kutilmoqda.
…