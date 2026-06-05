OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqda

·64·Iqtisodiyot
OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqda

AQSH Valyuta nazorati boshqarmasi (OCC) rahbari Jonathan Gould Donald Trump oilasiga tegishli World Liberty Financial kompaniyasining milliy trast xartiyasi boʻyicha arizasini koʻrib chiqishda hech qanday siyosiy bosimga uchramaganini maʼlum qildi. Vakillar palatasining Moliyaviy xizmatlar qoʻmitasida oʻtgan eshituvda Gould prezident tomonidan ushbu loyihaga alohida imtiyoz berish haqida buyruq olmaganini taʼkidladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Nyu-Yorklik kongressmen Gregory Meeks eshituv davomida World Liberty Financial kompaniyasining xorijiy hukumatlar va Binance birjasi bilan aloqalari haqida savol berdi. Yanvar oyida OCC xartiyasi uchun ariza topshirgan ushbu kripto kompaniyasi demokrat qonunchilarning keskin eʼtiroziga sabab boʻlgan edi. Meeksning taʼkidlashicha, kompaniya bevosita prezident oilasining manfaatlariga xizmat qiladi va nazorat organidan ushbu arizani qatʼiy standartlar asosida koʻrib chiqishni talab qildi.

Jonathan Gould oʻz navbatida, qonunchilarning ayblovlarini rad etib, yagona bosim aynan demokratlar va ayrim senatorlar tomonidan boʻlayotganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday siyosiy aralashuv misli koʻrilmagan holatdir. OCC avvalroq Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets va Paxos kabi yirik kripto kompaniyalarning arizalarini tasdiqlagan yoki shartli ravishda maʼqullagan edi.

Milliy trast xartiyasini olish kripto kompaniyalarga anʼanaviy banklar kabi qatʼiy tartibga solish talablarisiz muayyan xizmatlarni koʻrsatish imkonini beradi. Hozirda nafaqat World Liberty, balki Kraken birjasining bosh kompaniyasi Payward ham shunday ruxsatnoma kutmoqda. Shu bilan birga, AQSH Senatida raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act qonun loyihasi boʻyicha ovoz berish jarayoni kutilmoqda.

BitcoinKriptoDonald TrumpInvestitsiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdiKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqda – Zamin.uz, 05.06.2026