Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayapti
Germaniyaning Volkswagen konserni tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar egalari oʻn yildan buyon gʻalati, ammo jiddiy moddiy zarar keltiruvchi jinoyat turidan aziyat chekmoqda. Gap shundaki, avtomobilning old panjarasidagi brend logotipi ortiga yashirilgan maxsus radar qurilmalari oʻgʻrilarning asosiy nishoniga aylangan. Ushbu qurilmalar zamonaviy xavfsizlik tizimlarining asosi hisoblansa-da, ularni oʻgʻirlash holatlari hanuz kamaymayapti. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ilk bor 2016-yilda ommaviy ravishda qayd etilgan ushbu muammo bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Autocar nashri va The Guardian gazetasining xabar berishicha, ayniqsa Londonda birgina tuman miqyosida 50 dan ortiq Volkswagen egalari ushbu oʻgʻrilik qurboniga aylangan. Jinoyatchilar asosan Volkswagen Golf Mk7 va Volkswagen Passat kabi ommabop modellarning logotiplarini sugʻurib olib, uning ortidagi ADAS (haydovchiga koʻmaklashish tizimi) datchiklarini oʻgʻirlab ketishmoqda.
Texnologik murakkablik va oʻgʻrilik sabablariUshbu radar qurilmalari avtomobilning adaptiv kruiz-kontrol (ACC), avtomatik favqulodda tormozlash va boʻlakda harakatlanishni nazorat qilish kabi funksiyalari uchun javobgardir. Eng qizigʻi shundaki, Volkswagen muhandislarining taʼkidlashicha, ushbu radarlar boshqa avtomobilga oʻrnatilganda shunchaki ishlamaydi. Har bir qurilma muayyan avtomobilning VIN-kodiga elektron tarzda bogʻlangan boʻladi va uni qayta dasturlash faqat rasmiy dilerlik markazlarida amalga oshirilishi mumkin.
Biroq oʻgʻrilar ushbu texnik jihatdan bexabar yoki radarlarni ehtiyot qismlar bozorida bilmagan xaridorlarga pullashni maqsad qilishgan. Natijada avtomobil egalari bir necha ming funt sterling miqdoridagi zarar bilan yuzma-yuz kelishmoqda. Masalan, Londonda yashovchi Kler Koulman ismli ayolning 2020-yilda ishlab chiqarilgan Volkswagen Passat 2.0 TDI avtomobili logotipi oʻgʻirlab ketilgach, rasmiy servis uni tiklash uchun qariyb 2000 funt sterling miqdorida hisob-faktura taqdim etgan.
Kompaniyaning munosabati va yechimlarVolkswagen kompaniyasi ushbu muammoning koʻlamini hisobga olib, jabrlangan mijozlar uchun maxsus qoʻllab-quvvatlash paketini joriy etgan. Unga koʻra, agar avtomobil egasi barcha texnik koʻriklardan rasmiy dilerda oʻtgan boʻlsa, taʼmirlash xarajatlarining katta qismi kompaniya tomonidan qoplanishi mumkin. Koulman xonim misolida, yakuniy toʻlov summasi 2000 funtdan 539 funtgacha tushirib berilgan.
Ekspertlarning fikricha, ushbu muammoni hal qilishning bir necha yoʻli bor:
- Avtomobil ishlab chiqaruvchisi radarlarning boshqa mashinada ishlamasligi haqida kengroq maʼlumot berishi kerak;
- Logotip va radar birikmasini konstruktiv jihatdan mustahkamlash lozim;
- Ehtiyot qismlar bozorida VIN-kodga ega boʻlmagan radarlar savdosini nazoratga olish zarur.
…