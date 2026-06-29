Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayapti

·17·Avto
Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayapti

Germaniyaning Volkswagen konserni tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar egalari oʻn yildan buyon gʻalati, ammo jiddiy moddiy zarar keltiruvchi jinoyat turidan aziyat chekmoqda. Gap shundaki, avtomobilning old panjarasidagi brend logotipi ortiga yashirilgan maxsus radar qurilmalari oʻgʻrilarning asosiy nishoniga aylangan. Ushbu qurilmalar zamonaviy xavfsizlik tizimlarining asosi hisoblansa-da, ularni oʻgʻirlash holatlari hanuz kamaymayapti. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ilk bor 2016-yilda ommaviy ravishda qayd etilgan ushbu muammo bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Autocar nashri va The Guardian gazetasining xabar berishicha, ayniqsa Londonda birgina tuman miqyosida 50 dan ortiq Volkswagen egalari ushbu oʻgʻrilik qurboniga aylangan. Jinoyatchilar asosan Volkswagen Golf Mk7 va Volkswagen Passat kabi ommabop modellarning logotiplarini sugʻurib olib, uning ortidagi ADAS (haydovchiga koʻmaklashish tizimi) datchiklarini oʻgʻirlab ketishmoqda.

Texnologik murakkablik va oʻgʻrilik sabablari

Ushbu radar qurilmalari avtomobilning adaptiv kruiz-kontrol (ACC), avtomatik favqulodda tormozlash va boʻlakda harakatlanishni nazorat qilish kabi funksiyalari uchun javobgardir. Eng qizigʻi shundaki, Volkswagen muhandislarining taʼkidlashicha, ushbu radarlar boshqa avtomobilga oʻrnatilganda shunchaki ishlamaydi. Har bir qurilma muayyan avtomobilning VIN-kodiga elektron tarzda bogʻlangan boʻladi va uni qayta dasturlash faqat rasmiy dilerlik markazlarida amalga oshirilishi mumkin.

Biroq oʻgʻrilar ushbu texnik jihatdan bexabar yoki radarlarni ehtiyot qismlar bozorida bilmagan xaridorlarga pullashni maqsad qilishgan. Natijada avtomobil egalari bir necha ming funt sterling miqdoridagi zarar bilan yuzma-yuz kelishmoqda. Masalan, Londonda yashovchi Kler Koulman ismli ayolning 2020-yilda ishlab chiqarilgan Volkswagen Passat 2.0 TDI avtomobili logotipi oʻgʻirlab ketilgach, rasmiy servis uni tiklash uchun qariyb 2000 funt sterling miqdorida hisob-faktura taqdim etgan.

Kompaniyaning munosabati va yechimlar

Volkswagen kompaniyasi ushbu muammoning koʻlamini hisobga olib, jabrlangan mijozlar uchun maxsus qoʻllab-quvvatlash paketini joriy etgan. Unga koʻra, agar avtomobil egasi barcha texnik koʻriklardan rasmiy dilerda oʻtgan boʻlsa, taʼmirlash xarajatlarining katta qismi kompaniya tomonidan qoplanishi mumkin. Koulman xonim misolida, yakuniy toʻlov summasi 2000 funtdan 539 funtgacha tushirib berilgan.

Ekspertlarning fikricha, ushbu muammoni hal qilishning bir necha yoʻli bor:

  • Avtomobil ishlab chiqaruvchisi radarlarning boshqa mashinada ishlamasligi haqida kengroq maʼlumot berishi kerak;
  • Logotip va radar birikmasini konstruktiv jihatdan mustahkamlash lozim;
  • Ehtiyot qismlar bozorida VIN-kodga ega boʻlmagan radarlar savdosini nazoratga olish zarur.
Hozircha Volkswagen egalariga avtomobillarini xavfsizroq yoki yoritilgan joylarda qoldirish tavsiya etilmoqda. Chunki radar oʻgʻirlanganidan soʻng avtomobil panelida "Front Assist not available" kabi xatoliklar paydo boʻladi va xavfsizlik tizimlari butunlay ishdan chiqadi. Bu esa haydovchi va yoʻlovchilarning yoʻldagi xavfsizligiga bevosita taʼsir koʻrsatuvchi omildir.

VolkswagenAvtoOʻgʻrilikTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiBugun, 14:44Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaBugun, 11:56Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinBugun, 11:25Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBritaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBugun, 10:58V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiV8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiBugun, 09:59Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarToyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi