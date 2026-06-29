Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?

·26·Iqtisodiyot
Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?

O‘zbekistonda chet el investitsiyalari ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni qariyb 20 mingtaga yetdi. Biroq ularning katta qismi poytaxt va Toshkent viloyatida jamlangan.

2026 yil 1 iyun holatiga ko‘ra, mamlakatda xorijiy sarmoya ishtirokidagi 19 921 ta korxona ishlamoqda. Shularning 12 480 tasi faqat Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.

Toshkent shahri mutlaq yetakchi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar eng ko‘p Toshkent shahrida faoliyat yuritmoqda.

Poytaxtda bunday korxonalar soni 12 480 tani tashkil etgan.

Demak, O‘zbekistondagi har 10 ta xorijiy korxonaning 6 tadan ortig‘i Toshkent shahrida joylashgan.

Bu poytaxtning infratuzilma, bozor hajmi, moliyaviy xizmatlar va ishbilarmonlik muhiti jihatidan xorijiy investorlar uchun asosiy markaz bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.

Toshkent viloyati ikkinchi o‘rinda

Toshkent viloyatida chet el investitsiyalari ishtirokida 2 726 ta korxona faoliyat yuritmoqda.

Bu ko‘rsatkich bilan hudud ikkinchi o‘rinni egallagan. Biroq poytaxt va viloyat o‘rtasidagi farq juda katta — Toshkent shahrida xorijiy korxonalar soni qariyb 4,5 baravar ko‘p.

Samarqand va Farg‘ona keyingi o‘rinlarda

Hududlar orasida Samarqand viloyati 728 ta korxona bilan uchinchi o‘rinda qayd etilgan.

Farg‘ona viloyatida 647 ta, Surxondaryo viloyatida esa 567 ta chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxona faoliyat yuritmoqda.

Bu uch hudud poytaxt mintaqasidan keyingi eng yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etgan.

Hududlar bo‘yicha to‘liq ro‘yxat

Hudud

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar

Toshkent shahri

12 480 ta

Toshkent viloyati

2 726 ta

Samarqand viloyati

728 ta

Farg‘ona viloyati

647 ta

Surxondaryo viloyati

567 ta

Andijon viloyati

480 ta

Buxoro viloyati

425 ta

Navoiy viloyati

325 ta

Sirdaryo viloyati

324 ta

Namangan viloyati

313 ta

Jizzax viloyati

275 ta

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

245 ta

Xorazm viloyati

208 ta

Qashqadaryo viloyati

178 ta

Eng past ko‘rsatkich Qashqadaryoda

Qashqadaryo viloyati xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni bo‘yicha ro‘yxatning so‘nggi o‘rnida qayd etilgan.

Hududda bunday korxonalar soni 178 tani tashkil etgan. Xorazm viloyatida 208 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida esa 245 ta xorijiy korxona faoliyat yuritmoqda.

Xorijiy biznes nega poytaxtni tanlamoqda?

Xorijiy investorlarning asosan Toshkent shahri va viloyatida jamlanishiga bir nechta omil ta’sir qilishi mumkin:

  • yirik iste’mol bozorining mavjudligi;

  • transport va logistika imkoniyatlari;

  • bank va moliyaviy xizmatlar rivojlangani;

  • malakali kadrlarga yaqinlik;

  • davlat va biznes idoralarining poytaxtda joylashgani;

  • zamonaviy infratuzilmaning nisbatan yaxshi yo‘lga qo‘yilgani.

Shu bilan birga, hududlar o‘rtasidagi katta tafovut xorijiy sarmoyalarni viloyatlarga kengroq jalb qilish zaruratini ham ko‘rsatadi.

Asosiy vazifa — sarmoyani hududlarga ham olib kirish

Xorijiy investitsiyalar yangi ish o‘rinlari, zamonaviy texnologiyalar, eksport imkoniyatlari va raqobat muhitini yaratishi mumkin.

Shu sabab kelgusida investorlar uchun nafaqat Toshkentda, balki boshqa hududlarda ham qulay sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, xorijiy korxonalarni viloyatlarga ko‘proq jalb qilish uchun qanday imtiyoz va sharoitlar kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani tadbirkor tanishlaringizga yuboring.

O'zbekistonToshkentToshkent viloyatiSamarqand viloyatiFarg'ona viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:03Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Bugun, 15:0030 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaO‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaBugun, 10:05Apple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiApple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiKecha, 18:42Shou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiShou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiKecha, 16:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda