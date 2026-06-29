Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?
O‘zbekistonda chet el investitsiyalari ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni qariyb 20 mingtaga yetdi. Biroq ularning katta qismi poytaxt va Toshkent viloyatida jamlangan.
2026 yil 1 iyun holatiga ko‘ra, mamlakatda xorijiy sarmoya ishtirokidagi 19 921 ta korxona ishlamoqda. Shularning 12 480 tasi faqat Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.
Toshkent shahri mutlaq yetakchi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar eng ko‘p Toshkent shahrida faoliyat yuritmoqda.
Poytaxtda bunday korxonalar soni 12 480 tani tashkil etgan.
Demak, O‘zbekistondagi har 10 ta xorijiy korxonaning 6 tadan ortig‘i Toshkent shahrida joylashgan.
Bu poytaxtning infratuzilma, bozor hajmi, moliyaviy xizmatlar va ishbilarmonlik muhiti jihatidan xorijiy investorlar uchun asosiy markaz bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.
Toshkent viloyati ikkinchi o‘rinda
Toshkent viloyatida chet el investitsiyalari ishtirokida 2 726 ta korxona faoliyat yuritmoqda.
Bu ko‘rsatkich bilan hudud ikkinchi o‘rinni egallagan. Biroq poytaxt va viloyat o‘rtasidagi farq juda katta — Toshkent shahrida xorijiy korxonalar soni qariyb 4,5 baravar ko‘p.
Samarqand va Farg‘ona keyingi o‘rinlarda
Hududlar orasida Samarqand viloyati 728 ta korxona bilan uchinchi o‘rinda qayd etilgan.
Farg‘ona viloyatida 647 ta, Surxondaryo viloyatida esa 567 ta chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxona faoliyat yuritmoqda.
Bu uch hudud poytaxt mintaqasidan keyingi eng yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etgan.
Hududlar bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
Hudud
Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar
Toshkent shahri
12 480 ta
Toshkent viloyati
2 726 ta
Samarqand viloyati
728 ta
Farg‘ona viloyati
647 ta
Surxondaryo viloyati
567 ta
Andijon viloyati
480 ta
Buxoro viloyati
425 ta
Navoiy viloyati
325 ta
Sirdaryo viloyati
324 ta
Namangan viloyati
313 ta
Jizzax viloyati
275 ta
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
245 ta
Xorazm viloyati
208 ta
Qashqadaryo viloyati
178 ta
Eng past ko‘rsatkich Qashqadaryoda
Qashqadaryo viloyati xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni bo‘yicha ro‘yxatning so‘nggi o‘rnida qayd etilgan.
Hududda bunday korxonalar soni 178 tani tashkil etgan. Xorazm viloyatida 208 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida esa 245 ta xorijiy korxona faoliyat yuritmoqda.
Xorijiy biznes nega poytaxtni tanlamoqda?
Xorijiy investorlarning asosan Toshkent shahri va viloyatida jamlanishiga bir nechta omil ta’sir qilishi mumkin:
yirik iste’mol bozorining mavjudligi;
transport va logistika imkoniyatlari;
bank va moliyaviy xizmatlar rivojlangani;
malakali kadrlarga yaqinlik;
davlat va biznes idoralarining poytaxtda joylashgani;
zamonaviy infratuzilmaning nisbatan yaxshi yo‘lga qo‘yilgani.
Shu bilan birga, hududlar o‘rtasidagi katta tafovut xorijiy sarmoyalarni viloyatlarga kengroq jalb qilish zaruratini ham ko‘rsatadi.
Asosiy vazifa — sarmoyani hududlarga ham olib kirish
Xorijiy investitsiyalar yangi ish o‘rinlari, zamonaviy texnologiyalar, eksport imkoniyatlari va raqobat muhitini yaratishi mumkin.
Shu sabab kelgusida investorlar uchun nafaqat Toshkentda, balki boshqa hududlarda ham qulay sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, xorijiy korxonalarni viloyatlarga ko‘proq jalb qilish uchun qanday imtiyoz va sharoitlar kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani tadbirkor tanishlaringizga yuboring.
…