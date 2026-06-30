Yoshlar startaplariga 1 milliard so‘mgacha investitsiya beriladi

·13·Iqtisodiyot
Yoshlar startaplariga 1 milliard so‘mgacha investitsiya beriladi

O‘zbekiston 2030 yilga qadar iqtisodiyot hajmini 240 milliard dollardan oshirishni rejalashtirmoqda. Davlat rahbari bu maqsadga erishish uchun barcha sohalarga yangi g‘oya olib kiradigan innovatsion startaplar zarurligini ta’kidladi.

So‘nggi to‘qqiz yilda mamlakatdagi mahalliy startap ekotizimi 15 barobar o‘sib, uning qiymati 4 milliard dollardan oshgan. Venchur jamg‘armalar soni 23 taga yetgan, ularning umumiy kapitali esa 200 million dollarni tashkil qilgan.

Shu davrda 1 ming 200 dan ortiq istiqbolli startap loyihalar paydo bo‘lgan. Ayni yo‘nalishda 3 mingdan ziyod yosh yuqori daromad topmoqda.

O‘zbekistonning startap sohasidagi natijalari xalqaro reytinglarda ham qayd etilgan. «Global startap indeksi»da mamlakat 31 pog‘ona yuqorilagan. Shuningdek, O‘zbekiston dunyoda eng tez rivojlanayotgan startap ekotizimlaridan biri sifatida «2026 yil mamlakati» deb e’lon qilingani aytildi.

Endi har bir vazir, tarmoq rahbari va hokim «Mingta masalaga yoshlardan mingta yechim» loyihasini amalga oshiradi.

Loyiha doirasida har bir rahbar o‘z tizimidagi dolzarb muammolarni ochiq platformaga joylashtiradi. Yoshlar taklif qilgan eng yaxshi yechimlar uchun mukofot belgilanadi.

Buning uchun har bir vazir va hokim kamida 10 milliard so‘mlik venchur jamg‘arma tashkil etadi. Mablag‘lar g‘oliblarni rag‘batlantirish hamda 20 tadan eng yaxshi startapni g‘oya bosqichidan amaliyotga joriy etishgacha moliyalashtirish uchun yo‘naltiriladi.

Yoshlar agentligi esa biznes, axborot texnologiyalari va kreativ iqtisodiyot yo‘nalishida 100 ta eng yaxshi loyihani tanlaydi. Ularning har biriga 1 milliard so‘mgacha investitsiya kiritiladi.

O‘zbekistonStartaplarVenchur jamg‘armalarYoshlar agentligiInnovatsiyaKreativ iqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda1 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:32Toshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindiToshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindiKecha, 18:04Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiKiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiKecha, 17:53Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Kecha, 17:4830 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:03Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Kecha, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi