Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandi
O‘zbekiston Statistika agentligining yangi hisobotiga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatimiz yengil sanoat sohasida sezilarli o‘sish sur’atlari kuzatildi. Dastlabki to‘rt oy davomida yurtimizdagi yirik korxonalar tomonidan jami 12,9 trln so‘mlik kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqarildi.
Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga taqqoslaganda 12,5 foizga ko‘pdir.
Andijon fenomeni: Raqamlarga e’tibor qaratsak, qiziq bir fakt ko‘zga tashlanadi. Mamlakatda ishlab chiqarilgan jami kiyim-kechak mahsulotlarining deyarli 42 foizi (5,4 trln so‘mi) faqatgina bitta hudud — Andijon viloyati hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Farg‘ona vodiysi viloyatlari va Toshkent hududi an’anaviy tarzda tikuvchilik sanoatida mutlaq yetakchilikni saqlab qolishyapti.
Mamlakatimizning barcha hududlarida yirik tadbirkorlik subyektlari tomonidan qayd etilgan natijalar bilan quyidagi jadvalda batafsil tanishishingiz mumkin:
Hududlar kesimida kiyim ishlab chiqarish hajmi (Reyting):
Maqomi
Hudud nomi
Ishlab chiqarish hajmi
1
Andijon viloyati
5,4 trln so‘m
2
Toshkent viloyati
1,4 trln so‘m
3
Namangan viloyati
1,1 trln so‘m
4
Farg‘ona viloyati
1 trln so‘m
5
Toshkent shahri
999,2 mlrd so‘m
6
Samarqand viloyati
687,1 mlrd so‘m
7
Buxoro viloyati
449,3 mlrd so‘m
8
Qashqadaryo viloyati
431 mlrd so‘m
9
Xorazm viloyati
397 mlrd so‘m
10
Navoiy viloyati
326,2 mlrd so‘m
11
Sirdaryo viloyati
200,2 mlrd so‘m
12
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
199,9 mlrd so‘m
13
Surxondaryo viloyati
141,8 mlrd so‘m
14
Jizzax viloyati
132,8 mlrd so‘m
Reytingning quyi pog‘onalaridan joy olgan Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida yirik tikuvchilik majmualaridan ko‘ra ko‘proq kichik oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilik subyektlari rivojlangani sababli, rasmiy statistikada yirik korxonalar ulushi biroz pastroq ko‘rinish olgan. Umumiy hisobda esa o‘zbek to‘qimachilik mahsulotlari nafaqat ichki bozorni ta’minlamoqda, balki tashqi eksport hajmini ham izchil oshirib bormoqda.
…