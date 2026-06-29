Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandi

·0·Iqtisodiyot
Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandi

O‘zbekiston Statistika agentligining yangi hisobotiga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatimiz yengil sanoat sohasida sezilarli o‘sish sur’atlari kuzatildi. Dastlabki to‘rt oy davomida yurtimizdagi yirik korxonalar tomonidan jami 12,9 trln so‘mlik kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqarildi.

Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga taqqoslaganda 12,5 foizga ko‘pdir.

Andijon fenomeni: Raqamlarga e’tibor qaratsak, qiziq bir fakt ko‘zga tashlanadi. Mamlakatda ishlab chiqarilgan jami kiyim-kechak mahsulotlarining deyarli 42 foizi (5,4 trln so‘mi) faqatgina bitta hudud — Andijon viloyati hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Farg‘ona vodiysi viloyatlari va Toshkent hududi an’anaviy tarzda tikuvchilik sanoatida mutlaq yetakchilikni saqlab qolishyapti.

Mamlakatimizning barcha hududlarida yirik tadbirkorlik subyektlari tomonidan qayd etilgan natijalar bilan quyidagi jadvalda batafsil tanishishingiz mumkin:

Hududlar kesimida kiyim ishlab chiqarish hajmi (Reyting):

Maqomi

Hudud nomi

Ishlab chiqarish hajmi

1

Andijon viloyati

5,4 trln so‘m

2

Toshkent viloyati

1,4 trln so‘m

3

Namangan viloyati

1,1 trln so‘m

4

Farg‘ona viloyati

1 trln so‘m

5

Toshkent shahri

999,2 mlrd so‘m

6

Samarqand viloyati

687,1 mlrd so‘m

7

Buxoro viloyati

449,3 mlrd so‘m

8

Qashqadaryo viloyati

431 mlrd so‘m

9

Xorazm viloyati

397 mlrd so‘m

10

Navoiy viloyati

326,2 mlrd so‘m

11

Sirdaryo viloyati

200,2 mlrd so‘m

12

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

199,9 mlrd so‘m

13

Surxondaryo viloyati

141,8 mlrd so‘m

14

Jizzax viloyati

132,8 mlrd so‘m

Reytingning quyi pog‘onalaridan joy olgan Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida yirik tikuvchilik majmualaridan ko‘ra ko‘proq kichik oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilik subyektlari rivojlangani sababli, rasmiy statistikada yirik korxonalar ulushi biroz pastroq ko‘rinish olgan. Umumiy hisobda esa o‘zbek to‘qimachilik mahsulotlari nafaqat ichki bozorni ta’minlamoqda, balki tashqi eksport hajmini ham izchil oshirib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Bugun, 17:4830 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:03Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Bugun, 15:11Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Bugun, 15:0030 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaO‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaBugun, 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda