Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdi

·28·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev Yoshlar kuni munosabati bilan o‘tkazilgan uchrashuvda ota-onalarga murojaat qilib, bugungi murakkab davrda farzand tarbiyasiga har qachongidan ham mas’uliyat bilan yondashish zarurligini ta’kidladi.

Davlat rahbari yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog‘liq jinoyatlar ortib borayotgani jiddiy xavotir uyg‘otayotganini qayd etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday jinoyatlarning qariyb uchdan bir qismi aynan yoshlar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Prezident ushbu illatga qarshi kurash umummilliy vazifaga aylanganini bildirib, yaqinda narkojinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytiruvchi qonun qabul qilinganini eslatdi.

Shuningdek, u yoshlarni giyohvandlikdan yiroq bo‘lishga, umrning har bir daqiqasini ilm olish, mehnat qilish va ezgu ishlarga bag‘ishlashga chaqirdi.

Murojaat yakunida Prezident ota-onalarga farzandning kelajagi, tarbiyasi va kamoloti avvalo oilada shakllanishini eslatib, ularni farzandlariga yanada ko‘proq e’tibor va mehr ko‘rsatishga da’vat etdi.

Shavkat MirziyoyevShavkat Mirziyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBugun, 16:23AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiBugun, 15:1020 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladiBugun, 15:04O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiBugun, 10:29Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiAndijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi