Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?
O‘zbekiston Statistika agentligi mamlakat iqtisodiyotining asosiy «qon tomiri» hisoblangan temir yo‘l logistikasi bo‘yicha yangi ma’lumotlarni e’lon qildi. Xalq tili bilan aytganda, ishlab chiqarish va savdoning qay darajada jonlanayotganini aynan temir yo‘llardagi harakatdan bilib olish mumkin.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki uch oyida (yanvar–mart) magistral (asosiy keng polosali) temir yo‘l transporti orqali jami 28 mln tonna yuk o‘z manziliga yetkazilgan. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 4,3 foizga ko‘pdir.
Poyezdlarda eng ko‘p qaysi yuklar tashildi? (Reyting)
Poyezd vagonlariga ortilgan yuklar tarkibiga nazar tashlasak, mamlakatda qaysi sohalar yuqori sur’atda ishlayotganini ko‘rishimiz mumkin. Asosiy turdagi yuklar hajmi quyidagicha taqsimlandi:
Maqomi
Yuk turi
Tashilgan hajmi
1
Har xil rudalar
3,9 mln tonna
2
Neft yuklari
3,4 mln tonna
3
Don va tegirmon mahsulotlari
3,3 mln tonna
4
Ko‘mir
2,7 mln tonna
5
Qora metallar
1,8 mln tonna
6
Qurilish yuklari
1,5 mln tonna
7
Kimyoviy va mineral o‘g‘itlar
789,0 ming tonna
8
Sement
710,9 ming tonna
9
Yog‘och-taxta yuklari
631,0 ming tonna
10
Kartoshka, sabzavot va mevalar
266,1 ming tonna
-
Boshqa turdagi yuklar
8,9 mln tonna
Iqtisodiy sharh: Raqamlardan ko‘rinib turibdiki, temir yo‘l transportining asosiy «mijozi» hamon yirik og‘ir sanoat xomashyolari (ruda, neft va ko‘mir) bo‘lib qolmoqda — ular jami yukning salmoqli qismini tashkil etadi. Shu bilan birga, bahor fasli kirib kelishi bilan qurilish mahsulotlari (sement va yog‘och) hamda aholining kundalik ehtiyoji uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat (don, meva-sabzavot) mahsulotlarini tashishda ham ichki bozorda yuqori faollik kuzatilgan.
…