Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?

·0·Iqtisodiyot
Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?

O‘zbekiston Statistika agentligi mamlakat iqtisodiyotining asosiy «qon tomiri» hisoblangan temir yo‘l logistikasi bo‘yicha yangi ma’lumotlarni e’lon qildi. Xalq tili bilan aytganda, ishlab chiqarish va savdoning qay darajada jonlanayotganini aynan temir yo‘llardagi harakatdan bilib olish mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki uch oyida (yanvar–mart) magistral (asosiy keng polosali) temir yo‘l transporti orqali jami 28 mln tonna yuk o‘z manziliga yetkazilgan. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 4,3 foizga ko‘pdir.

Poyezdlarda eng ko‘p qaysi yuklar tashildi? (Reyting)

Poyezd vagonlariga ortilgan yuklar tarkibiga nazar tashlasak, mamlakatda qaysi sohalar yuqori sur’atda ishlayotganini ko‘rishimiz mumkin. Asosiy turdagi yuklar hajmi quyidagicha taqsimlandi:

Maqomi

Yuk turi

Tashilgan hajmi

1

Har xil rudalar

3,9 mln tonna

2

Neft yuklari

3,4 mln tonna

3

Don va tegirmon mahsulotlari

3,3 mln tonna

4

Ko‘mir

2,7 mln tonna

5

Qora metallar

1,8 mln tonna

6

Qurilish yuklari

1,5 mln tonna

7

Kimyoviy va mineral o‘g‘itlar

789,0 ming tonna

8

Sement

710,9 ming tonna

9

Yog‘och-taxta yuklari

631,0 ming tonna

10

Kartoshka, sabzavot va mevalar

266,1 ming tonna

-

Boshqa turdagi yuklar

8,9 mln tonna

Iqtisodiy sharh: Raqamlardan ko‘rinib turibdiki, temir yo‘l transportining asosiy «mijozi» hamon yirik og‘ir sanoat xomashyolari (ruda, neft va ko‘mir) bo‘lib qolmoqda — ular jami yukning salmoqli qismini tashkil etadi. Shu bilan birga, bahor fasli kirib kelishi bilan qurilish mahsulotlari (sement va yog‘och) hamda aholining kundalik ehtiyoji uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat (don, meva-sabzavot) mahsulotlarini tashishda ham ichki bozorda yuqori faollik kuzatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:03Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Bugun, 15:11Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Bugun, 15:0030 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaO‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaBugun, 10:05Apple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiApple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiKecha, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda