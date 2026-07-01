2 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 96,26 so‘mga arzonlab, 13 591,91 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 2 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 75,03 so‘mga arzonlab, 11 934,24 so‘mga tushdi.
• Yevro 96,26 so‘mga arzonlab, 13 591,91 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,77 so‘mga arzonlab, 152,98 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 87,38 so‘mga arzonlab, 15 809,29 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,66 so‘mga arzonlab, 73,34 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 109,04 so‘mga arzonlab, 14 724,54 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 13,38 so‘mga arzonlab, 1 756,46 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…