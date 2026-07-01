Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindi
Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan birini yakunladi. Mersisaydliklar Fransiyaning Renn klubi himoyachisi Jeremy Jacquet transferini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasi giganti uchun nafaqat tarkibni yoshartirish, balki kelajakdagi himoya qoʻrgʻonini mustahkamlash yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, transferning umumiy qiymati 60 million funt sterlingni (taxminan 80 million dollar) tashkil etadi. Liverpul dastlab 55 million funt toʻlaydi, qolgan 5 million funt esa futbolchining koʻrsatkichlariga qarab bonus koʻrinishida beriladi. 20 yoshli iqtidorli himoyachi Anfieldda besh yillik shartnomaga imzo chekdi, shuningdek, kelishuvda muddatni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan.
Jeremy Jacquet uchun kurashda Liverpul Yevropaning bir qator grand jamoalarini, jumladan, Bavariya va Chelsi kabi klublarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Futbolchining oʻzi mersisaydliklarni tanlashiga sabab sifatida klubdagi aniq loyiha va shaxsiy rivojlanish imkoniyatini koʻrsatdi. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi tarkibida raqobat haddan tashqari yuqori va futbolchilar soni koʻpligi uning qaroriga taʼsir qilgan.
Virgil van Dijkdan oʻrganish imkoniyatiYosh himoyachi Liverpulga oʻtishini "katta orzu" deb atadi. U ayniqsa jamoa sardori Virgil van Dijk bilan birga toʻp tepish imkoniyatini yuqori baholamoqda. "Virgil van Dijk faoliyatining yakuniga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, u bilan birga mashgʻulot oʻtkazish men uchun ulkan tajriba boʻladi. U menga koʻp narsani oʻrgatishi mumkin. Bunday darajadagi ustalar bilan ishlashdan yaxshiroq narsa yoʻq", — deya taʼkidladi Jacquet klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Taʼkidlash joizki, ushbu transfer boʻyicha dastlabki kelishuv yanvar oyida amalga oshirilgan edi. Biroq, Fransiya yoshlar terma jamoasi aʼzosi yelkasidan jiddiy jarohat olgani sababli, rasmiy jarayonlar biroz kechikdi. Hozirda futbolchi reabilitatsiya jarayonini toʻliq yakunlab, yangi mavsumoldi tayyorgarliklariga qoʻshilishga tayyor holatga kelgan.
Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Jeremy Jacquet asosiy tarkib uchun Joe Gomez va yana bir yosh iqtidor Giovanni Leoni bilan raqobatlashadi. Liverpulning ushbu xaridi jamoaning himoya chizigʻidagi muammolarni hal qilish va uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, boisi Liverpulning oʻyin uslubi va yangi yosh yulduzlarning shakllanishi doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.
…