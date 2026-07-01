Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindi

·0·Sport
Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindi

Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan birini yakunladi. Mersisaydliklar Fransiyaning Renn klubi himoyachisi Jeremy Jacquet transferini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasi giganti uchun nafaqat tarkibni yoshartirish, balki kelajakdagi himoya qoʻrgʻonini mustahkamlash yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, transferning umumiy qiymati 60 million funt sterlingni (taxminan 80 million dollar) tashkil etadi. Liverpul dastlab 55 million funt toʻlaydi, qolgan 5 million funt esa futbolchining koʻrsatkichlariga qarab bonus koʻrinishida beriladi. 20 yoshli iqtidorli himoyachi Anfieldda besh yillik shartnomaga imzo chekdi, shuningdek, kelishuvda muddatni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan.

Jeremy Jacquet uchun kurashda Liverpul Yevropaning bir qator grand jamoalarini, jumladan, Bavariya va Chelsi kabi klublarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Futbolchining oʻzi mersisaydliklarni tanlashiga sabab sifatida klubdagi aniq loyiha va shaxsiy rivojlanish imkoniyatini koʻrsatdi. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi tarkibida raqobat haddan tashqari yuqori va futbolchilar soni koʻpligi uning qaroriga taʼsir qilgan.

Virgil van Dijkdan oʻrganish imkoniyati

Yosh himoyachi Liverpulga oʻtishini "katta orzu" deb atadi. U ayniqsa jamoa sardori Virgil van Dijk bilan birga toʻp tepish imkoniyatini yuqori baholamoqda. "Virgil van Dijk faoliyatining yakuniga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, u bilan birga mashgʻulot oʻtkazish men uchun ulkan tajriba boʻladi. U menga koʻp narsani oʻrgatishi mumkin. Bunday darajadagi ustalar bilan ishlashdan yaxshiroq narsa yoʻq", — deya taʼkidladi Jacquet klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Taʼkidlash joizki, ushbu transfer boʻyicha dastlabki kelishuv yanvar oyida amalga oshirilgan edi. Biroq, Fransiya yoshlar terma jamoasi aʼzosi yelkasidan jiddiy jarohat olgani sababli, rasmiy jarayonlar biroz kechikdi. Hozirda futbolchi reabilitatsiya jarayonini toʻliq yakunlab, yangi mavsumoldi tayyorgarliklariga qoʻshilishga tayyor holatga kelgan.

Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Jeremy Jacquet asosiy tarkib uchun Joe Gomez va yana bir yosh iqtidor Giovanni Leoni bilan raqobatlashadi. Liverpulning ushbu xaridi jamoaning himoya chizigʻidagi muammolarni hal qilish va uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, boisi Liverpulning oʻyin uslubi va yangi yosh yulduzlarning shakllanishi doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.

LiverpulTransferJeremy JacquetAngliya Premer-ligasiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaArsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 15:52Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBehruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBugun, 15:52Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzAl-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzBugun, 15:15Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi