«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda
Madridning «Real» klubi yozgi transfer oynasida yana bir shov-shuvli xaridni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ispaniya matbuotiga ko‘ra, «qaymoqranglilar» Myunxenning «Bavariya» klubi yetakchisi Maykl Olise uchun 200 million yevrodan oshiq mablag‘ sarflashga tayyor.
El Debate ma’lumotiga ko‘ra, taklifning asosiy qismi 180 million yevroni, turli bonuslar esa yana 33 million yevroni tashkil qilishi mumkin. Shunday qilib, bitimning umumiy qiymati 213 million yevrogacha yetadi.
Olise futbol tarixidagi ikkinchi eng qimmat o‘yinchi bo‘lishi mumkin
Agar 213 million yevrolik transfer amalga oshsa, Maykl Olise futbol tarixidagi eng qimmat ikkinchi futbolchiga aylanadi.
Hozirgi rekord 2017 yilda «Barselona»dan PSJga 222 million yevro evaziga o‘tgan Neymarga tegishli. Biroq Olise bo‘yicha tarqalayotgan raqamlar turli manbalarda farq qilmoqda.
Xususan, SPORT nashriga tayangan boshqa xabarlarda «Real» 190 million yevro va 33 million yevrolik bonuslardan iborat 223 million yevrolik taklif tayyorlayotgani aytilgan. Agar aynan shu summa tasdiqlansa, Olise Neymarning rekordini yangilashi mumkin. Hozircha har ikki variant ham rasmiy tasdiqlanmagan transfer ma’lumoti bo‘lib qolmoqda.
Alvares varianti amalga oshmadi
Xabarlarga ko‘ra, «Real» dastlab Madridning boshqa klubi — «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvaresni o‘z safiga qo‘shib olishga harakat qilgan.
Biroq bu yo‘nalishda kelishuvga erishilmaganidan keyin klub rahbariyati asosiy e’tiborni Olisega qaratgan. Fransiyalik futbolchining qanotdagi tezligi, yakkama-yakka vaziyatlardagi mahorati va golli uzatmalar berish qobiliyati uni «Real» uchun asosiy transfer maqsadiga aylantirgan.
24 yoshli vinger 2024 yil yozida «Kristal Pelas»dan «Bavariya»ga o‘tgan. Uning Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar davom etadi.
«Bavariya» Oliseni sotishni istamayapti
Transfer yo‘lidagi eng katta to‘siq — «Bavariya»ning qat’iy pozitsiyasi bo‘lib turibdi.
Klub prezidenti Gerbert Xayner Oliseni sotish rejasi yo‘qligini ochiq bildirgan. Uning aytishicha, «Real» rahbariyati ham «Bavariya» bilan bog‘lanib, futbolchi yoki uning vakillari bilan muzokara o‘tkazmaganini ma’lum qilgan.
«Florentino Peres taklif tayyorlayotgan bo‘lsa, ovora bo‘lmasligi mumkin. Biz Maykl Oliseni sotishni istamaymiz», — degan Xayner.
Shu sabab hatto 200 million yevrodan oshiq taklif ham Myunxen klubini muzokara stoliga o‘tirishga majbur qilishi kafolatlanmagan.
Uch futbolchi sotuvga qo‘yilishi mumkin
El Debate xabarida «Real» ehtimoliy ulkan transferni moliyalashtirish uchun tarkibdagi bir nechta futbolchi bilan xayrlashishga tayyor ekani ham aytilgan.
Manba quyidagi futbolchilarni sotish ehtimoli borligini qayd etmoqda:
Alvaro Karreras;
Din Xyoysen;
Eduardo Kamavinga.
Madridliklar ushbu uch futbolchining transferidan jami 120 million yevro atrofida daromad olishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Biroq ular bo‘yicha rasmiy takliflar yoki klubning sotish haqidagi bayonoti hozircha e’lon qilinmagan.
Ayniqsa, Kamavinganing sotilishi muxlislar uchun kutilmagan qaror bo‘lishi mumkin. Fransiyalik yarim himoyachi bir nechta pozitsiyada harakat qila olishi va hali yosh ekani bilan jamoa uchun muhim futbolchi hisoblanadi.
«Real» tarkibni tubdan yangilamoqda
Madrid klubi yozgi transfer oynasida jamoani jiddiy ravishda qayta shakllantirishga kirishgan.
«Real» rasmiy manbalarida Ibrohim Konate, Bernardu Silva va Mark Kukurelyaning transferlari e’lon qilingan. Denzel Dyumfris bo‘yicha kelishuvga erishilgani ham Ispaniya matbuotida xabar qilingan.
Shuningdek, Joze Mourino «Real» bosh murabbiyligiga qaytarildi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yilning yoziga qadar shartnoma tuzilgan va u 13 iyuldan jamoa bilan ish boshlashi belgilangan.
Transfer hali mish-mish darajasida
Olise bo‘yicha turli manbalar katta mablag‘larni tilga olayotgan bo‘lsa-da, hozircha «Real» yoki «Bavariya» rasmiy taklif yuborilganini tasdiqlamagan.
Aksincha, Myunxen klubi rahbariyati futbolchini sotmasligini ta’kidlamoqda. Shu bois 213 yoki 223 million yevrolik transfer haqidagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
Biroq «Real» haqiqatan ham rasmiy taklif bilan chiqsa, Maykl Olise uchun kurash yozgi transfer oynasining eng katta voqeasiga aylanishi mumkin.
…