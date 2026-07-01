«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda

·242·Sport
«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda

Madridning «Real» klubi yozgi transfer oynasida yana bir shov-shuvli xaridni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ispaniya matbuotiga ko‘ra, «qaymoqranglilar» Myunxenning «Bavariya» klubi yetakchisi Maykl Olise uchun 200 million yevrodan oshiq mablag‘ sarflashga tayyor.

El Debate ma’lumotiga ko‘ra, taklifning asosiy qismi 180 million yevroni, turli bonuslar esa yana 33 million yevroni tashkil qilishi mumkin. Shunday qilib, bitimning umumiy qiymati 213 million yevrogacha yetadi.

Olise futbol tarixidagi ikkinchi eng qimmat o‘yinchi bo‘lishi mumkin

Agar 213 million yevrolik transfer amalga oshsa, Maykl Olise futbol tarixidagi eng qimmat ikkinchi futbolchiga aylanadi.

Hozirgi rekord 2017 yilda «Barselona»dan PSJga 222 million yevro evaziga o‘tgan Neymarga tegishli. Biroq Olise bo‘yicha tarqalayotgan raqamlar turli manbalarda farq qilmoqda.

Xususan, SPORT nashriga tayangan boshqa xabarlarda «Real» 190 million yevro va 33 million yevrolik bonuslardan iborat 223 million yevrolik taklif tayyorlayotgani aytilgan. Agar aynan shu summa tasdiqlansa, Olise Neymarning rekordini yangilashi mumkin. Hozircha har ikki variant ham rasmiy tasdiqlanmagan transfer ma’lumoti bo‘lib qolmoqda.

Alvares varianti amalga oshmadi

Xabarlarga ko‘ra, «Real» dastlab Madridning boshqa klubi — «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvaresni o‘z safiga qo‘shib olishga harakat qilgan.

Biroq bu yo‘nalishda kelishuvga erishilmaganidan keyin klub rahbariyati asosiy e’tiborni Olisega qaratgan. Fransiyalik futbolchining qanotdagi tezligi, yakkama-yakka vaziyatlardagi mahorati va golli uzatmalar berish qobiliyati uni «Real» uchun asosiy transfer maqsadiga aylantirgan.

24 yoshli vinger 2024 yil yozida «Kristal Pelas»dan «Bavariya»ga o‘tgan. Uning Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar davom etadi.

«Bavariya» Oliseni sotishni istamayapti

Transfer yo‘lidagi eng katta to‘siq — «Bavariya»ning qat’iy pozitsiyasi bo‘lib turibdi.

Klub prezidenti Gerbert Xayner Oliseni sotish rejasi yo‘qligini ochiq bildirgan. Uning aytishicha, «Real» rahbariyati ham «Bavariya» bilan bog‘lanib, futbolchi yoki uning vakillari bilan muzokara o‘tkazmaganini ma’lum qilgan.

«Florentino Peres taklif tayyorlayotgan bo‘lsa, ovora bo‘lmasligi mumkin. Biz Maykl Oliseni sotishni istamaymiz», — degan Xayner.

Shu sabab hatto 200 million yevrodan oshiq taklif ham Myunxen klubini muzokara stoliga o‘tirishga majbur qilishi kafolatlanmagan.

Uch futbolchi sotuvga qo‘yilishi mumkin

El Debate xabarida «Real» ehtimoliy ulkan transferni moliyalashtirish uchun tarkibdagi bir nechta futbolchi bilan xayrlashishga tayyor ekani ham aytilgan.

Manba quyidagi futbolchilarni sotish ehtimoli borligini qayd etmoqda:

  • Alvaro Karreras;

  • Din Xyoysen;

  • Eduardo Kamavinga.

Madridliklar ushbu uch futbolchining transferidan jami 120 million yevro atrofida daromad olishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Biroq ular bo‘yicha rasmiy takliflar yoki klubning sotish haqidagi bayonoti hozircha e’lon qilinmagan.

Ayniqsa, Kamavinganing sotilishi muxlislar uchun kutilmagan qaror bo‘lishi mumkin. Fransiyalik yarim himoyachi bir nechta pozitsiyada harakat qila olishi va hali yosh ekani bilan jamoa uchun muhim futbolchi hisoblanadi.

«Real» tarkibni tubdan yangilamoqda

Madrid klubi yozgi transfer oynasida jamoani jiddiy ravishda qayta shakllantirishga kirishgan.

«Real» rasmiy manbalarida Ibrohim Konate, Bernardu Silva va Mark Kukurelyaning transferlari e’lon qilingan. Denzel Dyumfris bo‘yicha kelishuvga erishilgani ham Ispaniya matbuotida xabar qilingan.

Shuningdek, Joze Mourino «Real» bosh murabbiyligiga qaytarildi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yilning yoziga qadar shartnoma tuzilgan va u 13 iyuldan jamoa bilan ish boshlashi belgilangan.

Transfer hali mish-mish darajasida

Olise bo‘yicha turli manbalar katta mablag‘larni tilga olayotgan bo‘lsa-da, hozircha «Real» yoki «Bavariya» rasmiy taklif yuborilganini tasdiqlamagan.

Aksincha, Myunxen klubi rahbariyati futbolchini sotmasligini ta’kidlamoqda. Shu bois 213 yoki 223 million yevrolik transfer haqidagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

Biroq «Real» haqiqatan ham rasmiy taklif bilan chiqsa, Maykl Olise uchun kurash yozgi transfer oynasining eng katta voqeasiga aylanishi mumkin.

Real MadridMichael OliseBayernNeymarJulián Álvarez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Bugun, 17:13Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiMeksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiBugun, 16:48Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiMilan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiBugun, 16:32Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi