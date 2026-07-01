Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdi

·104·Sport
Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdi

Ekvador milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidan chiqib ketganidan keyin bosh murabbiy Sebastyan Bekkasese o‘z lavozimini tark etganini e’lon qildi.

45 yoshli argentinalik mutaxassis bu qarorini Meksikaga qarshi 1/16 final bahsidagi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng ma’lum qildi. Uning terma jamoa bilan shartnomasi mundial yakunlanishi bilan tugadi va hamkorlik uzaytirilmadi.

Meksika Ekvadorning yo‘lini to‘sdi

Ekvador pley-offning dastlabki bosqichida musobaqa mezbonlaridan biri Meksikaga qarshi maydonga tushdi.

Xulian Kinones va Raul Ximenesning birinchi bo‘limda urgan gollari meksikaliklarga 2:0 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi. Ekvador uchrashuv yakunida Pero Inkapening chetlatilishidan keyin bahsni o‘n kishi bo‘lib yakunladi.

Bekkasese qarorini o‘zi e’lon qildi

Uchrashuvdan keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida Bekkasese Ekvador milliy jamoasidagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi.

Mutaxassis terma jamoada ishlashni davom ettirishni istaganini, biroq jahon chempionatida ko‘zlangan asosiy maqsadga erisha olmaganini tan oldi. U futbolchilar va murabbiylar shtabiga birgalikdagi mehnat uchun minnatdorlik bildirdi.

Ekvador guruhdan uchinchi o‘rin bilan chiqqandi

Ekvador terma jamoasi jahon chempionatining guruh bosqichida to‘rt ochko jamg‘ardi.

Jamoa Kot-d'Ivuarga mag‘lub bo‘ldi, Kyurasao bilan durang o‘ynadi va Germaniyani 2:1 hisobida yengdi. Ushbu natijalar Ekvadorga eng yaxshi uchinchi o‘rin egalaridan biri sifatida pley-offga chiqish imkonini berdi.

Biroq jamoa 1/16 finalda Meksika himoyasini yorib o‘ta olmadi va musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

Ikki yillik faoliyat yakunlandi

Sebastyan Bekkasese Ekvador milliy jamoasini 2024 yilning avgust oyida qabul qilib olgan edi.

Uning rahbarligida jamoa 24 ta uchrashuv o‘tkazib, to‘qqizta g‘alaba va 12 ta durang qayd etdi. Ekvador mazkur davrda bor-yo‘g‘i uch marta mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, hujumdagi past samaradorlik mutaxassisning asosiy muammolaridan biri bo‘lib qoldi.

Endi Ekvador futbol federatsiyasi terma jamoani keyingi musobaqalarga tayyorlaydigan yangi bosh murabbiyni tanlashi kutilmoqda.

Sebastian BeccaceceEkvadorMeksikaJulián QuiñonesRaúl Jiménez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Bugun, 17:13«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqdaBugun, 16:55Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiMilan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiBugun, 16:32Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi