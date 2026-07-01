Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdi
Ekvador milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidan chiqib ketganidan keyin bosh murabbiy Sebastyan Bekkasese o‘z lavozimini tark etganini e’lon qildi.
45 yoshli argentinalik mutaxassis bu qarorini Meksikaga qarshi 1/16 final bahsidagi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng ma’lum qildi. Uning terma jamoa bilan shartnomasi mundial yakunlanishi bilan tugadi va hamkorlik uzaytirilmadi.
Meksika Ekvadorning yo‘lini to‘sdi
Ekvador pley-offning dastlabki bosqichida musobaqa mezbonlaridan biri Meksikaga qarshi maydonga tushdi.
Xulian Kinones va Raul Ximenesning birinchi bo‘limda urgan gollari meksikaliklarga 2:0 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi. Ekvador uchrashuv yakunida Pero Inkapening chetlatilishidan keyin bahsni o‘n kishi bo‘lib yakunladi.
Bekkasese qarorini o‘zi e’lon qildi
Uchrashuvdan keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida Bekkasese Ekvador milliy jamoasidagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi.
Mutaxassis terma jamoada ishlashni davom ettirishni istaganini, biroq jahon chempionatida ko‘zlangan asosiy maqsadga erisha olmaganini tan oldi. U futbolchilar va murabbiylar shtabiga birgalikdagi mehnat uchun minnatdorlik bildirdi.
Ekvador guruhdan uchinchi o‘rin bilan chiqqandi
Ekvador terma jamoasi jahon chempionatining guruh bosqichida to‘rt ochko jamg‘ardi.
Jamoa Kot-d'Ivuarga mag‘lub bo‘ldi, Kyurasao bilan durang o‘ynadi va Germaniyani 2:1 hisobida yengdi. Ushbu natijalar Ekvadorga eng yaxshi uchinchi o‘rin egalaridan biri sifatida pley-offga chiqish imkonini berdi.
Biroq jamoa 1/16 finalda Meksika himoyasini yorib o‘ta olmadi va musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
Ikki yillik faoliyat yakunlandi
Sebastyan Bekkasese Ekvador milliy jamoasini 2024 yilning avgust oyida qabul qilib olgan edi.
Uning rahbarligida jamoa 24 ta uchrashuv o‘tkazib, to‘qqizta g‘alaba va 12 ta durang qayd etdi. Ekvador mazkur davrda bor-yo‘g‘i uch marta mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, hujumdagi past samaradorlik mutaxassisning asosiy muammolaridan biri bo‘lib qoldi.
Endi Ekvador futbol federatsiyasi terma jamoani keyingi musobaqalarga tayyorlaydigan yangi bosh murabbiyni tanlashi kutilmoqda.
…