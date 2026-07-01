Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldi
Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Ruben Amorim qoʻl ostida ilk yirik transferini amalga oshirdi. Jamoa Pari Sen-Jermen hujumchisi, Portugaliya terma jamoasi aʼzosi Goncalo Ramos bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelashuv klub tarixidagi eng qimmat xarid sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Milan 25 yoshli forvard uchun taxminan 70 million yevro (60 million funt) sarflagan. Ramos klub bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Bu qadam Milan rahbariyatining oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng jamoani qayta tiklash va yuqori choʻqqilarga qaytarish borasidagi jiddiy niyatini anglatadi.
Mazkur transfer bilan Rossoneri oʻzining avvalgi rekordini yangiladi. Shu paytgacha klubning eng qimmat xaridi 2019-yilda Lill jamoasidan 42 million funt evaziga sotib olingan Rafael Leao boʻlib turgan edi. Endilikda Goncalo Ramos Milan tarixidagi eng qimmatbaho futbolchi maqomini qoʻlga kiritdi.
Yangi hujumchining tajribasi va yutuqlariGoncalo Ramos jahon futboli ommasiga 2022-yilgi Jahon chempionatida Shveytsariya darvozasiga urgan het-triki bilan yaxshi tanish. Olhanense va Benfika akademiyalari tarbiyalanuvchisi boʻlgan hujumchi, Parijdagi faoliyati davomida ham samarali oʻyin koʻrsatdi. Pari Sen-Jermen safida u 131 ta uchrashuvda maydonga tushib, 45 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Fransiyadagi faoliyati davomida Ramos uch marta Liga 1 chempionligini va ikki marta Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritib, gʻoliblik mentalitetiga ega ekanini isbotladi. Endilikda u ushbu tajribasini A Seriya bahslarida qoʻllashi kutilmoqda.
Ruben Amorim oʻtgan oyda Milan bilan ikki yillik shartnoma imzolagan edi. Rahbariyat tomonidan Ramos uchun ajratilgan katta mablagʻ, klub egalari sobiq Manchester Yunayted ustozi Amorimga toʻliq ishonishini va uni resurslar bilan taʼminlashga tayyorligini koʻrsatmoqda. Yetti karra Yevropa chempionlari uchun Ramos hujumdagi asosiy kuchga aylanishi lozim.
Jismoniy baquvvatlik va texnik mahoratni oʻzida mujassam etgan portugaliyalik hujumchi Milan hujum chizigʻini yetaklashiga umid qilinmoqda. Jamoaning asosiy maqsadi — A Seriyada yetakchi oʻrinlarni qaytarib olish va Yevropaning eng nufuzli turnirlarida yana oʻz soʻzini aytishdir.
…