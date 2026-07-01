Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldi

·0·Sport
Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldi

Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Ruben Amorim qoʻl ostida ilk yirik transferini amalga oshirdi. Jamoa Pari Sen-Jermen hujumchisi, Portugaliya terma jamoasi aʼzosi Goncalo Ramos bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelashuv klub tarixidagi eng qimmat xarid sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Milan 25 yoshli forvard uchun taxminan 70 million yevro (60 million funt) sarflagan. Ramos klub bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Bu qadam Milan rahbariyatining oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng jamoani qayta tiklash va yuqori choʻqqilarga qaytarish borasidagi jiddiy niyatini anglatadi.

Mazkur transfer bilan Rossoneri oʻzining avvalgi rekordini yangiladi. Shu paytgacha klubning eng qimmat xaridi 2019-yilda Lill jamoasidan 42 million funt evaziga sotib olingan Rafael Leao boʻlib turgan edi. Endilikda Goncalo Ramos Milan tarixidagi eng qimmatbaho futbolchi maqomini qoʻlga kiritdi.

Yangi hujumchining tajribasi va yutuqlari

Goncalo Ramos jahon futboli ommasiga 2022-yilgi Jahon chempionatida Shveytsariya darvozasiga urgan het-triki bilan yaxshi tanish. Olhanense va Benfika akademiyalari tarbiyalanuvchisi boʻlgan hujumchi, Parijdagi faoliyati davomida ham samarali oʻyin koʻrsatdi. Pari Sen-Jermen safida u 131 ta uchrashuvda maydonga tushib, 45 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Fransiyadagi faoliyati davomida Ramos uch marta Liga 1 chempionligini va ikki marta Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritib, gʻoliblik mentalitetiga ega ekanini isbotladi. Endilikda u ushbu tajribasini A Seriya bahslarida qoʻllashi kutilmoqda.

Ruben Amorim oʻtgan oyda Milan bilan ikki yillik shartnoma imzolagan edi. Rahbariyat tomonidan Ramos uchun ajratilgan katta mablagʻ, klub egalari sobiq Manchester Yunayted ustozi Amorimga toʻliq ishonishini va uni resurslar bilan taʼminlashga tayyorligini koʻrsatmoqda. Yetti karra Yevropa chempionlari uchun Ramos hujumdagi asosiy kuchga aylanishi lozim.

Jismoniy baquvvatlik va texnik mahoratni oʻzida mujassam etgan portugaliyalik hujumchi Milan hujum chizigʻini yetaklashiga umid qilinmoqda. Jamoaning asosiy maqsadi — A Seriyada yetakchi oʻrinlarni qaytarib olish va Yevropaning eng nufuzli turnirlarida yana oʻz soʻzini aytishdir.

MilanRuben AmorimGoncalo RamosTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaArsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 15:52Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBehruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBugun, 15:52Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzAl-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzBugun, 15:15Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi