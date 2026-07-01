Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqda
Fransiyaning sport avtomobillari ishlab chiqaruvchi mashhur Alpine brendi oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri — A110 sportkarini ishlab chiqarishni yakunladi. Toʻqqiz yil davomida konveyerda turgan ushbu modelning soʻnggi nusxasi brendning Shimoliy Fransiyadagi zavodida tantanali ravishda yigʻildi. Bu voqea nafaqat bir modelning yakuni, balki kompaniya tarixidagi yangi, toʻliq elektrlashtirilgan davrning boshlanishini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Soʻnggi ishlab chiqarilgan Alpine A110 modeli brendning 70 yillik yubileyiga bagʻishlangan maxsus koʻrinishda tayyorlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu avlod davomida jami 28 701 dona avtomobil sotuvga chiqarilgan. Agar 1963-yildan 1977-yilgacha ishlab chiqarilgan ilk klassik A110 modellarini ham hisobga olsak, Diepdagi zavod jami 35 mingdan ortiq ushbu nomdagi sportkarlarni dunyoga taqdim etgan.
Biroq, A110 nomi tarix sahifalaridan butkul yoʻqolmaydi. Normandiyadagi zavod kelasi yildan boshlab ushbu modelning uchinchi avlodini ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi avlod butunlay yangi Alpine Performance Platform (APP) shassisi asosida quriladi va brendning kelajakdagi strategiyasiga muvofiq, asosan elektr dvigatel bilan jihozlanadi.
Kelajak rejalari: Elektr quvvati va yangi kuzov turlariYangi avlod Alpine A110 dastlab anʼanaviy ikki oʻrindiqli kupe koʻrinishida namoyish etiladi. Ammo ishlab chiqaruvchi oʻz auditoriyasini kengaytirish maqsadida keyinchalik toʻrt oʻrindiqli variant va kabriolet versiyasini ham chiqarishni rejalashtirgan. Qizigʻi shundaki, yangi platforma asosan elektromobillar uchun moʻljallangan boʻlsa-da, muhandislar kelajakda unga ichki yonuv dvigatelini ham oʻrnatish imkoniyatini saqlab qolishgan.
Yangi modelning ilk prototipi kelasi haftada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida ommaga koʻrsatilishi kutilmoqda. Hozircha prototip amaldagi modelning kuzovi ostida sinovdan oʻtkazilishi taxmin qilinmoqda. Avtomobilning texnik xususiyatlari va dizayn elementlari haqidagi batafsil maʼlumotlar esa oktyabr oyida oʻtkaziladigan Parij avtosalonida ochiqlanadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Alpine kabi tor doiradagi sport brendlari ommaviy boʻlmasa-da, global avtosanoatning elektrga oʻtishi mahalliy bozorga ham taʼsir koʻrsatmay qolmaydi. BYD va Tesla kabi brendlar oʻz oʻrnini mustahkamlayotgan bir paytda, Yevropaning klassik sportkar ishlab chiqaruvchilari ham elektr texnologiyalariga oʻtishi raqobatni yanada kuchaytiradi.
Alpine brendining ushbu qadami uning Renault Group tarkibidagi nufuzini oshirishga va global sportkarlar bozorida Porsche kabi gigantlar bilan raqobatlashishga qaratilgan. Elektr A110 nafaqat ekologik toza, balki dinamik xususiyatlari boʻyicha ham oʻzidan oldingi benzinli modellardan qolishmasligi kutilmoqda.
…