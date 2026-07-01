Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqda

·0·Avto
Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqda

Fransiyaning sport avtomobillari ishlab chiqaruvchi mashhur Alpine brendi oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri — A110 sportkarini ishlab chiqarishni yakunladi. Toʻqqiz yil davomida konveyerda turgan ushbu modelning soʻnggi nusxasi brendning Shimoliy Fransiyadagi zavodida tantanali ravishda yigʻildi. Bu voqea nafaqat bir modelning yakuni, balki kompaniya tarixidagi yangi, toʻliq elektrlashtirilgan davrning boshlanishini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Soʻnggi ishlab chiqarilgan Alpine A110 modeli brendning 70 yillik yubileyiga bagʻishlangan maxsus koʻrinishda tayyorlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu avlod davomida jami 28 701 dona avtomobil sotuvga chiqarilgan. Agar 1963-yildan 1977-yilgacha ishlab chiqarilgan ilk klassik A110 modellarini ham hisobga olsak, Diepdagi zavod jami 35 mingdan ortiq ushbu nomdagi sportkarlarni dunyoga taqdim etgan.

Biroq, A110 nomi tarix sahifalaridan butkul yoʻqolmaydi. Normandiyadagi zavod kelasi yildan boshlab ushbu modelning uchinchi avlodini ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi avlod butunlay yangi Alpine Performance Platform (APP) shassisi asosida quriladi va brendning kelajakdagi strategiyasiga muvofiq, asosan elektr dvigatel bilan jihozlanadi.

Kelajak rejalari: Elektr quvvati va yangi kuzov turlari

Yangi avlod Alpine A110 dastlab anʼanaviy ikki oʻrindiqli kupe koʻrinishida namoyish etiladi. Ammo ishlab chiqaruvchi oʻz auditoriyasini kengaytirish maqsadida keyinchalik toʻrt oʻrindiqli variant va kabriolet versiyasini ham chiqarishni rejalashtirgan. Qizigʻi shundaki, yangi platforma asosan elektromobillar uchun moʻljallangan boʻlsa-da, muhandislar kelajakda unga ichki yonuv dvigatelini ham oʻrnatish imkoniyatini saqlab qolishgan.

Yangi modelning ilk prototipi kelasi haftada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida ommaga koʻrsatilishi kutilmoqda. Hozircha prototip amaldagi modelning kuzovi ostida sinovdan oʻtkazilishi taxmin qilinmoqda. Avtomobilning texnik xususiyatlari va dizayn elementlari haqidagi batafsil maʼlumotlar esa oktyabr oyida oʻtkaziladigan Parij avtosalonida ochiqlanadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Alpine kabi tor doiradagi sport brendlari ommaviy boʻlmasa-da, global avtosanoatning elektrga oʻtishi mahalliy bozorga ham taʼsir koʻrsatmay qolmaydi. BYD va Tesla kabi brendlar oʻz oʻrnini mustahkamlayotgan bir paytda, Yevropaning klassik sportkar ishlab chiqaruvchilari ham elektr texnologiyalariga oʻtishi raqobatni yanada kuchaytiradi.

Alpine brendining ushbu qadami uning Renault Group tarkibidagi nufuzini oshirishga va global sportkarlar bozorida Porsche kabi gigantlar bilan raqobatlashishga qaratilgan. Elektr A110 nafaqat ekologik toza, balki dinamik xususiyatlari boʻyicha ham oʻzidan oldingi benzinli modellardan qolishmasligi kutilmoqda.

AlpineA110SportkarElektromobilAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiLada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiBugun, 17:21Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaFiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 16:55Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiLamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiBugun, 15:54Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibBugun, 14:57Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiAlfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiBugun, 13:552026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi