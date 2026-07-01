Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda
Italiyaning Fiat avtokonserni oʻzining eng xaridorgir modeli — Panda avtomobilining ham elektr, ham ichki yonuv dvigatelli (IYoD) versiyalarini ishlab chiqarishda davom etish niyatida. Kompaniya rahbariyati bozorning turli segmentlari, ayniqsa, elektromobillarga oʻtish jarayoni sekin kechayotgan hududlar ehtiyojini hisobga olgan holda shunday qarorga keldi. Bu haqda Autocar nashri Fiat brendining Yevropadagi rahbari Gaetano Thorel bergan maʼlumotlarga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirda Fiat brendi narxi 15 000 funt sterlingdan (taxminan 19 000 dollar) past boʻlgan hamyonbop shahar elektromobili ustida ish olib bormoqda. Ushbu loyiha Stellantis guruhiga kiruvchi Citroën brendining yangi 2CV modeli bilan bir xil platformada quriladi. Yangi elektromobil Fiat qatorida Topolino va Multiplina modellaridan yuqoriroq pogʻonani egallab, brendning elektr segmentidagi eng asosiy kirish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda.
Gaetano Thorelning taʼkidlashicha, kompaniya yangi elektromobilga Panda nomini berish borasida hali yakuniy qarorga kelmagan. Buning asosiy sababi — amaldagi Panda modelining Italiya bozoridagi mislsiz muvaffaqiyatidir. Oʻtgan yili Fiat savdolarining 70 foizdan ortigʻi aynan shu model hissasiga toʻgʻri kelgan va u Italiyada eng koʻp sotiladigan avtomobil maqomini saqlab qolgan.
Strategik yondashuv va bozor talabiShimoliy Yevropadan farqli oʻlaroq, Italiyada elektromobillarga boʻlgan talab hali ham past darajada qolmoqda. Shu sababli, Fiat rahbariyati oʻz mijozlarini tanlovsiz qoldirmoqchi emas. "Bizning Italiyadagi millionlab Panda egalari oldida burchimiz bor. Biz ularga faqatgina qatʼiy qoidalarga asoslangan emas, balki ularning real ehtiyojlariga javob beradigan yechimni taklif qilishimiz kerak", — deydi Thorel.
Kompaniya kelajakda Panda nomini ham elektr, ham benzinli modellar uchun parallel ravishda ishlatishi mumkin. Bunday tajriba avvalroq Fiat 500 modelida qoʻllanilgan edi, oʻshanda texnik jihatdan bir-biriga bogʻliq boʻlmagan elektr va yonilgʻi versiyalari bir xil nom ostida sotuvga chiqarilgan. Hozircha Fiat mavjud modelni yangilash yoki butunlay yangi IYoD platformasini yaratish borasida aniq toʻxtamga kelmagan.
Stellantis konserni yangi avlod avtomobillarini Italiyadagi Pomigliano zavodida ishlab chiqarish majburiyatini olgan. Bu qaror Italiya avtomobil sanoati uchun strategik ahamiyatga ega, chunki kichik hajmli ixcham avtomobillar anʼanaviy ravishda Italiya bozorining asosi hisoblanadi. Zavodning faoliyati saqlab qolinishi mahalliy iqtisodiyot va ish oʻrinlari uchun ham muhim kafolatdir.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Fiat brendining "koʻp energiyali" (multi-energy) yondashuvi brendga global elektrifikatsiya sharoitida oʻzining anʼanaviy mijozlari bazasini saqlab qolish imkonini beradi. Panda kabi xalqchil modellarning benzinli versiyalari saqlab qolinishi, ayniqsa, infratuzilma toʻliq tayyor boʻlmagan hududlarda brend barqarorligini taʼminlaydi.
…