Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

·31·Avto
Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

Italiyaning Fiat avtokonserni oʻzining eng xaridorgir modeli — Panda avtomobilining ham elektr, ham ichki yonuv dvigatelli (IYoD) versiyalarini ishlab chiqarishda davom etish niyatida. Kompaniya rahbariyati bozorning turli segmentlari, ayniqsa, elektromobillarga oʻtish jarayoni sekin kechayotgan hududlar ehtiyojini hisobga olgan holda shunday qarorga keldi. Bu haqda Autocar nashri Fiat brendining Yevropadagi rahbari Gaetano Thorel bergan maʼlumotlarga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirda Fiat brendi narxi 15 000 funt sterlingdan (taxminan 19 000 dollar) past boʻlgan hamyonbop shahar elektromobili ustida ish olib bormoqda. Ushbu loyiha Stellantis guruhiga kiruvchi Citroën brendining yangi 2CV modeli bilan bir xil platformada quriladi. Yangi elektromobil Fiat qatorida Topolino va Multiplina modellaridan yuqoriroq pogʻonani egallab, brendning elektr segmentidagi eng asosiy kirish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda.

Gaetano Thorelning taʼkidlashicha, kompaniya yangi elektromobilga Panda nomini berish borasida hali yakuniy qarorga kelmagan. Buning asosiy sababi — amaldagi Panda modelining Italiya bozoridagi mislsiz muvaffaqiyatidir. Oʻtgan yili Fiat savdolarining 70 foizdan ortigʻi aynan shu model hissasiga toʻgʻri kelgan va u Italiyada eng koʻp sotiladigan avtomobil maqomini saqlab qolgan.

Strategik yondashuv va bozor talabi

Shimoliy Yevropadan farqli oʻlaroq, Italiyada elektromobillarga boʻlgan talab hali ham past darajada qolmoqda. Shu sababli, Fiat rahbariyati oʻz mijozlarini tanlovsiz qoldirmoqchi emas. "Bizning Italiyadagi millionlab Panda egalari oldida burchimiz bor. Biz ularga faqatgina qatʼiy qoidalarga asoslangan emas, balki ularning real ehtiyojlariga javob beradigan yechimni taklif qilishimiz kerak", — deydi Thorel.

Kompaniya kelajakda Panda nomini ham elektr, ham benzinli modellar uchun parallel ravishda ishlatishi mumkin. Bunday tajriba avvalroq Fiat 500 modelida qoʻllanilgan edi, oʻshanda texnik jihatdan bir-biriga bogʻliq boʻlmagan elektr va yonilgʻi versiyalari bir xil nom ostida sotuvga chiqarilgan. Hozircha Fiat mavjud modelni yangilash yoki butunlay yangi IYoD platformasini yaratish borasida aniq toʻxtamga kelmagan.

Stellantis konserni yangi avlod avtomobillarini Italiyadagi Pomigliano zavodida ishlab chiqarish majburiyatini olgan. Bu qaror Italiya avtomobil sanoati uchun strategik ahamiyatga ega, chunki kichik hajmli ixcham avtomobillar anʼanaviy ravishda Italiya bozorining asosi hisoblanadi. Zavodning faoliyati saqlab qolinishi mahalliy iqtisodiyot va ish oʻrinlari uchun ham muhim kafolatdir.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Fiat brendining "koʻp energiyali" (multi-energy) yondashuvi brendga global elektrifikatsiya sharoitida oʻzining anʼanaviy mijozlari bazasini saqlab qolish imkonini beradi. Panda kabi xalqchil modellarning benzinli versiyalari saqlab qolinishi, ayniqsa, infratuzilma toʻliq tayyor boʻlmagan hududlarda brend barqarorligini taʼminlaydi.

FiatPandaStellantisAvtomobilItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaAfsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaBugun, 17:59Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiLada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiBugun, 17:21Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiLamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiBugun, 15:54Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibBugun, 14:57Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiAlfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiBugun, 13:552026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi