Google ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkin
Dunyoning eng yirik GIF-animatsiyalar platformasi hisoblangan Tenor xizmati oʻzining ommaviy API tizimini yopishini eʼlon qildi. Google kompaniyasiga tegishli boʻlgan ushbu servis 2026-yilning 30-iyunidan boshlab tashqi ilovalar va botlar uchun maʼlumotlar almashinuvini toʻliq toʻxtatadi. Bu qaror millionlab foydalanuvchilar uchun messenjer va ijtimoiy tarmoqlarda odatiy GIF-tasvirlarni qidirish va yuborish imkoniyatini cheklab qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi API kalitlarini roʻyxatdan oʻtkazish va Tenor bilan integratsiya qilish jarayoni allaqachon, yaʼni 2026-yil 13-yanvardan toʻxtatilgan. Belgilangan muddatdan soʻng Tenor API tizimiga yuborilgan har qanday soʻrov xatolik bilan yakunlanadi. Bu esa mazkur platformadan foydalanadigan barcha tashqi servislar ishiga jiddiy taʼsir koʻrsatadi.
Yirik platformalar uchun kutilmagan zarbaUshbu oʻzgarishlar natijasida Discord, Telegram va X (sobiq Twitter) kabi global platformalar Tenor kutubxonasidan foydalanish imkoniyatidan mahrum boʻladi. Xususan, Telegram foydalanuvchilari orasida juda mashhur boʻlgan va Tenor API asosida ishlaydigan @gif rasmiy boti ham oʻz faoliyatini toʻxtatadi. Bu esa oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham messenjer ichida tezkor animatsiyalar qidirishda noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin.
API tizimining oʻchirilishi bilan bir qatorda, Tenor orqali reklama koʻrsatish boʻyicha barcha amaldagi kelishuvlar ham bekor qilinadi. Tashqi servislar nafaqat boy animatsiyalar bazasidan, balki oʻz integratsiyalari orqali keladigan reklama daromadlaridan ham ayriladi. Bu Google kompaniyasining oʻz resurslarini tashqi bozordan qaytarib olishga qaratilgan strategik qadami sifatida baholanmoqda.
Google nega bunday qarorga keldi?Kompaniya ommaviy API tizimini yopishni Tenor imkoniyatlarini faqat oʻzining xususiy mahsulotlariga yoʻnaltirish istagi bilan izohladi. Google rahbariyatining fikricha, uchinchi tomon dasturchilarini qoʻllab-quvvatlash biznes nuqtai nazaridan endilikda mantiqqa ega emas. Endilikda barcha eʼtibor Tenor xizmatini Google ekotizimi bilan yanada chuqurroq integratsiya qilishga qaratiladi.
Cheklovlar kuchga kirganidan soʻng, Tenor GIF-tasvirlar kutubxonasiga kirish faqatgina quyidagi Google mahsulotlarida saqlanib qoladi:
- Gboard virtual klaviaturasi;
- Tenor.com rasmiy veb-sayti;
- GIF Keyboard mobil ilovalari;
- Google Chat va Google Messages xizmatlari.
…