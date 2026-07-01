Google ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkin

·0·Texno
Google ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkin

Dunyoning eng yirik GIF-animatsiyalar platformasi hisoblangan Tenor xizmati oʻzining ommaviy API tizimini yopishini eʼlon qildi. Google kompaniyasiga tegishli boʻlgan ushbu servis 2026-yilning 30-iyunidan boshlab tashqi ilovalar va botlar uchun maʼlumotlar almashinuvini toʻliq toʻxtatadi. Bu qaror millionlab foydalanuvchilar uchun messenjer va ijtimoiy tarmoqlarda odatiy GIF-tasvirlarni qidirish va yuborish imkoniyatini cheklab qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi API kalitlarini roʻyxatdan oʻtkazish va Tenor bilan integratsiya qilish jarayoni allaqachon, yaʼni 2026-yil 13-yanvardan toʻxtatilgan. Belgilangan muddatdan soʻng Tenor API tizimiga yuborilgan har qanday soʻrov xatolik bilan yakunlanadi. Bu esa mazkur platformadan foydalanadigan barcha tashqi servislar ishiga jiddiy taʼsir koʻrsatadi.

Yirik platformalar uchun kutilmagan zarba

Ushbu oʻzgarishlar natijasida Discord, Telegram va X (sobiq Twitter) kabi global platformalar Tenor kutubxonasidan foydalanish imkoniyatidan mahrum boʻladi. Xususan, Telegram foydalanuvchilari orasida juda mashhur boʻlgan va Tenor API asosida ishlaydigan @gif rasmiy boti ham oʻz faoliyatini toʻxtatadi. Bu esa oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham messenjer ichida tezkor animatsiyalar qidirishda noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin.

API tizimining oʻchirilishi bilan bir qatorda, Tenor orqali reklama koʻrsatish boʻyicha barcha amaldagi kelishuvlar ham bekor qilinadi. Tashqi servislar nafaqat boy animatsiyalar bazasidan, balki oʻz integratsiyalari orqali keladigan reklama daromadlaridan ham ayriladi. Bu Google kompaniyasining oʻz resurslarini tashqi bozordan qaytarib olishga qaratilgan strategik qadami sifatida baholanmoqda.

Google nega bunday qarorga keldi?

Kompaniya ommaviy API tizimini yopishni Tenor imkoniyatlarini faqat oʻzining xususiy mahsulotlariga yoʻnaltirish istagi bilan izohladi. Google rahbariyatining fikricha, uchinchi tomon dasturchilarini qoʻllab-quvvatlash biznes nuqtai nazaridan endilikda mantiqqa ega emas. Endilikda barcha eʼtibor Tenor xizmatini Google ekotizimi bilan yanada chuqurroq integratsiya qilishga qaratiladi.

Cheklovlar kuchga kirganidan soʻng, Tenor GIF-tasvirlar kutubxonasiga kirish faqatgina quyidagi Google mahsulotlarida saqlanib qoladi:

  • Gboard virtual klaviaturasi;
  • Tenor.com rasmiy veb-sayti;
  • GIF Keyboard mobil ilovalari;
  • Google Chat va Google Messages xizmatlari.
Ushbu vaziyatda Telegram va Discord kabi platformalar oʻz foydalanuvchilariga muqobil yechimlar taklif qilishlari kutilmoqda. Ehtimol, ular Giphy kabi boshqa yirik GIF-servislar bilan hamkorlikni kuchaytiradi yoki oʻzlarining mustaqil animatsiya bazalarini rivojlantirishga majbur boʻladi. Har qanday holatda ham, 2026-yilning yoziga kelib messenjerlardagi muloqot madaniyati sezilarli oʻzgarishlarga yuz tutishi aniq.

GoogleTenorTelegramDiscordTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaTemir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaBugun, 15:57Yevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiYevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiBugun, 15:24Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiXiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiBugun, 13:50GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi