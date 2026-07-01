Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldi
Rossiyaning "AvtoVAZ" konserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Lada Vesta oilasini texnologik jihatdan yangilashda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun avtomatik iqlim nazorati tizimi va Lada Connect Start telematik platformasini rasman joriy qildi. Bu oʻzgarishlar avtomobilning shundoq ham kengayib borayotgan funksional imkoniyatlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi iqlim nazorati tizimi salondagi haroratni avtomatik ravishda ushlab turish imkonini beradi. Tizim uchta maxsus datchikdan olingan maʼlumotlarga tayanib ishlaydi va haydovchi hamda yoʻlovchilar uchun sezilarsiz tarzda havo oqimini muvofiqlashtiradi. Boshqaruv elementlari yoritgichli aylanma regulyatorlar orqali amalga oshiriladi, asosiy koʻrsatkichlar esa 10 dyuymli multimedia ekranida aks etib turadi.
Masofaviy boshqaruv va raqamli imkoniyatlarYana bir muhim yangilik — Lada Connect Start tizimining joriy etilishidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu telematik platforma "Mir Lada" mobil ilovasi orqali avtomobilning koʻplab funksiyalarini masofadan boshqarish imkonini beradi. Endilikda haydovchilar smartfon yordamida avtomobil holatini kuzatib borishlari mumkin.
Tizim orqali quyidagi maʼlumotlarni olish va amallarni bajarish mumkin:
- Yoqilgʻi darajasi va akkumulyator quvvatini tekshirish;
- Avtomobilning ayni damdagi joylashuvini aniqlash;
- Dvigatel haroratini nazorat qilish;
- Eshiklar va yukxonani masofadan qulflash yoki ochish.
Taʼkidlash joizki, ushbu funksiyalar Lada Vesta modelining barcha komplektatsiyalari uchun standart jihoz sifatida kiritilgan. Avvalroq modelga dvigatelni masofadan oʻt oldirish va kalitsiz kirish tizimlari ham qoʻshilgan edi. Bu kabi innovatsiyalar Rossiya avtosanoati uchun import oʻrnini bosish jarayonidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda.
Narxlar va bozorga chiqish muddatiInsayderlarning xabar berishicha, iqlim nazorati tizimi bilan jihozlangan Lada Vesta Techno va Drive komplektatsiyalari allaqachon dilerlik markazlariga yetkazib berila boshlangan. Yangilangan avtomobillarning rasmiy savdosi yaqin kunlarda start olishi kutilmoqda. Albatta, qoʻshimcha qulayliklar narxga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.
Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, yangi funksiyalar sababli avtomobil narxi avvalgi versiyalarga nisbatan 50 dan 100 ming rublgacha qimmatlashishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Lada modellari oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu texnologik yangilanishlar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin.
Lada Vesta NG modelining seriyali ishlab chiqarilishi sanksiyalar tufayli yuzaga kelgan tanaffusdan soʻng qayta tiklangan edi. Hozirda "AvtoVAZ" nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki avval mavjud boʻlgan va yangi zamonaviy opsiyalarni avtomobillarga qaytarish ustida faol ish olib bormoqda.
…