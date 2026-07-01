Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldi

·30·Avto
Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldi

Rossiyaning "AvtoVAZ" konserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Lada Vesta oilasini texnologik jihatdan yangilashda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun avtomatik iqlim nazorati tizimi va Lada Connect Start telematik platformasini rasman joriy qildi. Bu oʻzgarishlar avtomobilning shundoq ham kengayib borayotgan funksional imkoniyatlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi iqlim nazorati tizimi salondagi haroratni avtomatik ravishda ushlab turish imkonini beradi. Tizim uchta maxsus datchikdan olingan maʼlumotlarga tayanib ishlaydi va haydovchi hamda yoʻlovchilar uchun sezilarsiz tarzda havo oqimini muvofiqlashtiradi. Boshqaruv elementlari yoritgichli aylanma regulyatorlar orqali amalga oshiriladi, asosiy koʻrsatkichlar esa 10 dyuymli multimedia ekranida aks etib turadi.

Masofaviy boshqaruv va raqamli imkoniyatlar

Yana bir muhim yangilik — Lada Connect Start tizimining joriy etilishidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu telematik platforma "Mir Lada" mobil ilovasi orqali avtomobilning koʻplab funksiyalarini masofadan boshqarish imkonini beradi. Endilikda haydovchilar smartfon yordamida avtomobil holatini kuzatib borishlari mumkin.

Tizim orqali quyidagi maʼlumotlarni olish va amallarni bajarish mumkin:

  • Yoqilgʻi darajasi va akkumulyator quvvatini tekshirish;
  • Avtomobilning ayni damdagi joylashuvini aniqlash;
  • Dvigatel haroratini nazorat qilish;
  • Eshiklar va yukxonani masofadan qulflash yoki ochish.

Taʼkidlash joizki, ushbu funksiyalar Lada Vesta modelining barcha komplektatsiyalari uchun standart jihoz sifatida kiritilgan. Avvalroq modelga dvigatelni masofadan oʻt oldirish va kalitsiz kirish tizimlari ham qoʻshilgan edi. Bu kabi innovatsiyalar Rossiya avtosanoati uchun import oʻrnini bosish jarayonidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda.

Narxlar va bozorga chiqish muddati

Insayderlarning xabar berishicha, iqlim nazorati tizimi bilan jihozlangan Lada Vesta Techno va Drive komplektatsiyalari allaqachon dilerlik markazlariga yetkazib berila boshlangan. Yangilangan avtomobillarning rasmiy savdosi yaqin kunlarda start olishi kutilmoqda. Albatta, qoʻshimcha qulayliklar narxga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, yangi funksiyalar sababli avtomobil narxi avvalgi versiyalarga nisbatan 50 dan 100 ming rublgacha qimmatlashishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Lada modellari oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu texnologik yangilanishlar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin.

Lada Vesta NG modelining seriyali ishlab chiqarilishi sanksiyalar tufayli yuzaga kelgan tanaffusdan soʻng qayta tiklangan edi. Hozirda "AvtoVAZ" nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki avval mavjud boʻlgan va yangi zamonaviy opsiyalarni avtomobillarga qaytarish ustida faol ish olib bormoqda.

Lada VestaAvtoVAZAvtomobilTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaAfsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaBugun, 17:59Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaFiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 16:55Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiLamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiBugun, 15:54Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibBugun, 14:57Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiAlfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiBugun, 13:552026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi