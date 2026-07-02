3 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 11 930 so‘m.
• Anorbank — 11 950 so‘m.
3 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 11 930 so‘m.
• Kapitalbank — 11 920 so‘m.
• NBU — 11 910 so‘m.
• OFB — 11 910 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 950 so‘m.
• Asakabank — 11 950 so‘m.
• Xalq banki — 11 950 so‘m.
• Hayotbank — 11 950 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…