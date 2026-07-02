Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkin

·0·Texno
Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkin

Yaqin oʻn yillikda Yer orbitasiga chiqarilishi rejalashtirilgan millionlab sunʼiy yoʻldoshlar fundamental astronomiya faniga jiddiy zarba berishi mumkin. Yevropa janubiy observatoriyasi (ESO) va Xalqaro astronomiya ittifoqining CPS markazi mutaxassislari past Yer orbitasidagi apparatlar sonini global darajada cheklashga chaqirmoqda. Olimlarning fikricha, koinotni tadqiq qilishda davom etish uchun orbitadagi qurilmalar soni 100 mingdan oshmasligi lozim. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Starlink, Leo, GuoWang va boshqa yirik loyihalar doirasida jami 1,7 millionga yaqin sunʼiy yoʻldoshni uchirish rejalashtirilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich xavfsiz deb hisoblangan limitdan 17 barobar koʻpdir. ESO ilmiy xodimi Olivye Xaynautning taʼkidlashicha, 100 mingta apparatning mavjudligi teleskoplar ishida texnik nosozliklar kabi jiddiy toʻsiqlarni yuzaga keltira boshlaydi.

Yorugʻlik ifloslanishi va teleskoplar muammosi

Sunʼiy yoʻldoshlar sonining ortishi nafaqat teleskoplar olgan suratlarda yorqin chiziqlar paydo boʻlishiga, balki tungi osmonning umumiy yorugʻlik fonining koʻtarilishiga ham sabab boʻladi. Qurilmalar Quyosh, Oy va yulduzlar nurini sochib, osmonni sunʼiy ravishda yoritib yuboradi. Natijada yerdagi observatoriyalar uchun uzoq galaktikalar va xira osmon jismlarini kuzatish imkonsiz boʻlib qoladi.

Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan kompyuter modeli shuni koʻrsatdiki, orbitada 60 mingtagacha apparat boʻlishi kuzatuv sifatiga sezilarli taʼsir koʻrsatmaydi. Biroq bu koʻrsatkichdan oshilgandan soʻng, yorugʻlik ifloslanishi keskin ortadi. Bu, ayniqsa, yaqinda ishga tushirilgan Vera Rubin observatoriyasi kabi yirik loyihalar samaradorligini pasaytiradi.

Alohida xavotirni Amerikaning Reflect Orbital kompaniyasi rejalari uygʻotmoqda. Ushbu kompaniya Quyosh nurini Yerga yoʻnaltiruvchi maxsus aks ettiruvchi yuzaga ega sunʼiy yoʻldoshlarni uchirmoqchi. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, bunday apparatlarning hatto 10 foizi uchirilishi ham tungi osmon yorqinligini 20–30 foizga oshiradi. Bu qurilmalar osmonda Venera sayyorasi kabi yorqin koʻrinib, astronomik asboblar ishini butunlay izdan chiqarishi mumkin.

Oʻzbekiston kabi osmoni musaffo va astronomik kuzatuvlar uchun qulay hududlarda ham ushbu muammo sezilishi tayin. Global miqyosda qabul qilinadigan cheklovlar boʻlmasa, kelajakda insoniyat koinotning chuqur qatlamlarini oʻrganish imkoniyatidan mahrum boʻlishi hech gap emas. Mutaxassislar kosmik kompaniyalarni texnologik taraqqiyot va ilmiy tadqiqotlar oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga chaqirmoqda.

StarlinkKoinotAstronomiyaSunʼiy YoʻldoshESO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinIlon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinBugun, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58Xitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiXitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiBugun, 08:29Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiAcer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiBugun, 05:57Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi