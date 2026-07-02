Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydi

·0·Sport
Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydi

Senegal milliy jamoasining 27 yoshli yarimhimoyachisi Pap Geye JCH-2026dagi og‘ir mag‘lubiyatdan keyin kelajagi haqida keskin bayonot berdi.

Futbolchi amaldagi murabbiylar shtabi o‘zgarmasa, milliy jamoaga qaytmasligini ochiq ma’lum qildi.

«Terma jamoaga qaytmayman»

Pap Geye Senegalning jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlanganidan so‘ng murabbiylar shtabiga nisbatan noroziligini yashirmadi.

«Bu murabbiylar shtabi qolar ekan, men milliy jamoaga qaytmayman», — dedi futbolchi.

Uning bu so‘zlari Senegal futbolida jiddiy ichki muammolar mavjudligi haqidagi muhokamalarni kuchaytirishi mumkin.

Senegal tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Pap Tiav boshchiligidagi Senegal JCH-2026 1/16 finalida Belgiyaga qarshi maydonga tushdi.

Afrika vakillari uchrashuvning 86-daqiqasiga qadar 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq jamoa ustunlikni saqlab qola olmadi.

Belgiyaliklar hisobni tenglashtirib, bahsni qo‘shimcha vaqtga olib o‘tdi.

Hal qiluvchi gol 120+5-daqiqada urildi

Senegal uchun eng og‘ir lahza qo‘shimcha vaqtning oxirgi soniyalarida yuz berdi.

120+5-daqiqada Belgiya penaltidan hal qiluvchi golni urib, Senegalni musobaqadan chiqarib yubordi.

Shu tariqa, 2:0 hisobidagi ustunlikka ega bo‘lgan Senegal 1/8 final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.

Pap Tiav qachondan beri jamoani boshqarmoqda?

45 yoshli Pap Tiav 2025 yil mart oyidan buyon Senegal milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida ishlab kelmoqda.

Uning rahbarligida senegalliklar 2026 yilgi Afrika millatlar kubogi finaligacha yetib borgan.

Biroq jahon chempionatidagi og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murabbiylar shtabiga nisbatan tanqidlar kuchayishi kutilmoqda.

Senegal termasida ziddiyat boshlanadimi?

Pap Geyening bayonoti milliy jamoa rahbariyati oldiga jiddiy savollarni qo‘ydi.

Endi Senegal futbol federatsiyasi futbolchi bilan murabbiylar shtabi o‘rtasidagi vaziyatni hal qilishi yoki kadrlar bo‘yicha muhim qaror qabul qilishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Jahon chempionatidagi alamli mag‘lubiyat Senegal uchun faqat turnirdan chiqib ketish bilan emas, jamoa ichidagi keskinlik bilan ham yakunlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 10:25Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBelgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 03:51Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi