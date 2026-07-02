Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydi
Senegal milliy jamoasining 27 yoshli yarimhimoyachisi Pap Geye JCH-2026dagi og‘ir mag‘lubiyatdan keyin kelajagi haqida keskin bayonot berdi.
Futbolchi amaldagi murabbiylar shtabi o‘zgarmasa, milliy jamoaga qaytmasligini ochiq ma’lum qildi.
«Terma jamoaga qaytmayman»
Pap Geye Senegalning jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlanganidan so‘ng murabbiylar shtabiga nisbatan noroziligini yashirmadi.
«Bu murabbiylar shtabi qolar ekan, men milliy jamoaga qaytmayman», — dedi futbolchi.
Uning bu so‘zlari Senegal futbolida jiddiy ichki muammolar mavjudligi haqidagi muhokamalarni kuchaytirishi mumkin.
Senegal tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Pap Tiav boshchiligidagi Senegal JCH-2026 1/16 finalida Belgiyaga qarshi maydonga tushdi.
Afrika vakillari uchrashuvning 86-daqiqasiga qadar 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq jamoa ustunlikni saqlab qola olmadi.
Belgiyaliklar hisobni tenglashtirib, bahsni qo‘shimcha vaqtga olib o‘tdi.
Hal qiluvchi gol 120+5-daqiqada urildi
Senegal uchun eng og‘ir lahza qo‘shimcha vaqtning oxirgi soniyalarida yuz berdi.
120+5-daqiqada Belgiya penaltidan hal qiluvchi golni urib, Senegalni musobaqadan chiqarib yubordi.
Shu tariqa, 2:0 hisobidagi ustunlikka ega bo‘lgan Senegal 1/8 final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.
Pap Tiav qachondan beri jamoani boshqarmoqda?
45 yoshli Pap Tiav 2025 yil mart oyidan buyon Senegal milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida ishlab kelmoqda.
Uning rahbarligida senegalliklar 2026 yilgi Afrika millatlar kubogi finaligacha yetib borgan.
Biroq jahon chempionatidagi og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murabbiylar shtabiga nisbatan tanqidlar kuchayishi kutilmoqda.
Senegal termasida ziddiyat boshlanadimi?
Pap Geyening bayonoti milliy jamoa rahbariyati oldiga jiddiy savollarni qo‘ydi.
Endi Senegal futbol federatsiyasi futbolchi bilan murabbiylar shtabi o‘rtasidagi vaziyatni hal qilishi yoki kadrlar bo‘yicha muhim qaror qabul qilishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Jahon chempionatidagi alamli mag‘lubiyat Senegal uchun faqat turnirdan chiqib ketish bilan emas, jamoa ichidagi keskinlik bilan ham yakunlandi.
…