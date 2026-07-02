Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...

·0·Jamiyat
Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...

«Qoradori — 2026» keng qamrovli tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida giyohvand moddalar bilan bog‘liq ikki holat aniqlandi.

Shahrisabzdagi xonadon issiqxonasidan yuzlab kannabis tuplari topilgan bo‘lsa, Toshkentda qariyb ikki kilogramm gashishni sotishga urinishning oldi olindi.

Issiqxonada 714 tup kannabis yetishtirilgan

Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo‘yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari hamkorligida Shahrisabz shahrida tezkor tadbir o‘tkazildi.

Natijada 1985 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning noqonuniy faoliyatiga chek qo‘yildi.

Aniqlanishicha, u yashash xonadoni hovlisidagi 5,3 sotix yer maydonida issiqxona tashkil qilib, sotish maqsadida 714 tup kannabis o‘simligini ekib, parvarishlab kelgan.

Kannabisning og‘irligi 201 kilogramm chiqqan

Ekspertiza xulosasiga ko‘ra, musodara qilingan kannabis o‘simliklarining sof og‘irligi 201 kilogrammni tashkil etgan.

Barcha o‘simliklar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.

Yunusobodda qariyb 2 kg gashish topildi

Yana bir tezkor tadbir Toshkent shahrining Yunusobod tumanida o‘tkazildi.

Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...

DXX va bojxona organlari xodimlari Bekobod shahrida yashovchi, 1966 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan shaxsni to‘xtatib, tekshirgan.

Tekshiruv vaqtida uning qo‘lidagi sellofan paketdan 1 kilogramm 994 gramm gashish giyohvand moddasi topilgan.

Giyohvand modda kontrabanda yo‘li bilan olib kirilgan

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur gashish qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘li bilan O‘zbekistonga olib kirilgan.

Uni Toshkent shahrida sotish rejalashtirilgani aniqlangan.

Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishi ochildi

Aniqlangan holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.

Hozirda giyohvand moddalarning kelib chiqishi, ularni sotish rejalari va ehtimoliy boshqa ishtirokchilarni aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiTarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiKecha, 22:45Toshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiToshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiKecha, 22:25650 kg kolbasa chegaradan nega ortga qaytarildi?650 kg kolbasa chegaradan nega ortga qaytarildi?Kecha, 19:06Yakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandiYakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandiKecha, 13:18Qashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindiQashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindiKecha, 12:34Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiToshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiKecha, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi