Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildi
Toshkent shahrida tonggi vaqtda og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Katta tezlikda harakatlangan Malibu haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, avtomobil bilan qahvaxona binosiga borib urildi.
Hodisa yuzasidan mas’ul idoralar tomonidan surishtiruv ishlari boshlangan.
Hodisa qayerda sodir bo‘ldi?
Toshkent shahar IIBB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, YTH 2 iyul kuni soat 05:40 atrofida qayd etilgan.
Voqea Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko‘chasida sodir bo‘lgan.
Haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Malibu rusumli avtomobil haydovchisi katta tezlikda harakatlangan.
Shu vaqtda u rul boshqaruvini yo‘qotgan va transport vositasi yo‘ldan chiqib ketgan.
Avtomobil qahvaxonaga urildi
Boshqaruvni yo‘qotgan Malibu Caffelito qahvaxonasi binosiga borib urilgan.
Hodisa oqibatlari va yetkazilgan zarar miqdori haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Surishtiruv ishlari davom etmoqda
Ayni paytda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Hodisaning barcha sabab va tafsilotlari tekshiruv yakuni bo‘yicha aniqlanadi.
Haydovchilarga ogohlantirish berildi
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilarni belgilangan tezlik me’yorlariga amal qilishga chaqirdi.
Shuningdek, barcha harakat ishtirokchilaridan yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya etish so‘raldi.
…