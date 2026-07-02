Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladi

·35·Texno
Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladi

AQSHning United Launch Alliance (ULA) kompaniyasi oʻzining koʻp yillik tarixga ega Atlas V raketasining soʻnggi parvozini amalga oshirdi. Kanaveral burnidagi SLC-41 start majmuasidan koʻtarilgan raketa Amazon kompaniyasining Leo loyihasi uchun moʻljallangan 29 ta sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Ushbu parvoz nafaqat navbatdagi tijoriy missiya, balki jahon kosmonavtikasida muhim oʻrin tutgan raketa oilasining yakuniy nuqtasi sifatida tarixda qoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Atlas V 551 konfiguratsiyasidagi ushbu ogʻir raketa Amazon kompaniyasining global keng polosali internet tarmogʻini shakllantirishga xizmat qiluvchi qurilmalarni belgilangan nuqtaga yetkazdi. Bu missiya LA-08 deb nomlanib, u past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar guruhini kengaytirishga qaratilgan. Shu tariqa, Amazon oʻzining asosiy raqobatchisi — Elon Musk boshchiligidagi SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasiga qarshi kurashda muhim qadam tashladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, United Launch Alliance endilikda bor eʼtiborini yangi avlod Vulcan Centaur raketalarini ekspluatatsiya qilishga qaratadi. Atlas V oʻz faoliyati davomida ishonchlilik ramzi boʻlib kelgan boʻlsa-da, zamonaviy bozor talablari va texnologik poyga yangi, tejamkorroq va quvvatliroq tashuvchilarni talab etmoqda. Shunga qaramay, Atlas V oʻzining soʻnggi parvozida ham texnik mukammalligini yana bir bor isbotladi.

Texnik imkoniyatlar va kelajak rejalari

Atlas V 551 modeli oʻz oilasining eng kuchli vakillaridan biri hisoblanadi. Uning balandligi 62,2 metrni, umumiy start massasi esa qariyb 587 000 kilogrammni tashkil etadi. Raketa beshta qattiq yoqilgʻili tezlatgich va 5 metrli bosh qism bilan jihozlangan boʻlib, u eng ogʻir yuklarni ham ochiq kosmosga yetkazishga qodir edi. Ushbu modelning isteʼfoga chiqishi kosmik sanoatda yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi.

Amazon kompaniyasi oʻzining Leo loyihasi doirasidagi keyingi sunʼiy yoʻldoshlarini boshqa turdagi raketalar yordamida koinotga chiqarishni rejalashtirmoqda. Kelajakdagi missiyalar uchun Vulcan Centaur, Yevropaning Ariane 6 va hatto raqobatchi SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketalaridan foydalanish koʻzda tutilgan. Bu esa koinotga yuk tashish bozorida hamkorlik va raqobat birdek rivojlanayotganini koʻrsatadi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global internet qamrovining kengayishi nuqtai nazaridan ham ahamiyatlidir. Amazon Leo loyihasining muvaffaqiyati kelajakda butun dunyo boʻylab, jumladan Markaziy Osiyoning olis hududlarida ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetidan foydalanish imkoniyatini oshiradi. Atlas V esa oʻzining soʻnggi missiyasini bajarib, koinotni zabt etish tarixidan faxrli oʻrin oldi.

KosmosAtlas VAmazonULATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiSpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiBugun, 11:29Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinKoinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinBugun, 10:52Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinIlon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinBugun, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi