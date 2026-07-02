Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdi

·35·Dunyo
Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdi

Qozog‘istonning Olmaota shahrida sodir bo‘lgan noxush voqea bolalar uchun mo‘ljallangan ayrim o‘yinchoqlar xavfsizligi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi. Stressni kamaytirish uchun ishlab chiqarilgan yumshoq o‘yinchoq yorilib ketishi natijasida 7 yoshli qiz kimyoviy kuyish jarohatini oldi.

Qizning onasi Asel Pakning aytishicha, o‘yinchoq ichidagi gelsimon modda tashqariga chiqib, bolaning teriga yopishib qolgan. Natijada modda teri bilan birga ajralib ketgan va shifokorlar qizaloqqa yelka hamda qo‘l qismida kimyoviy kuyish tashxisini qo‘ygan.

Ayol mahsulot xarid qilinganini tasdiqlovchi chek va barcha tibbiy hujjatlarni saqlab qolganini ma’lum qildi. U endilikda mazkur o‘yinchoq xavfsizligi yuzasidan mustaqil ekspertiza o‘tkazilishini talab qilmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisaga mashhur «skvishi» turidagi yumshoq o‘yinchoqning sifatsiz nusxasi sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Qozog‘iston Sanitariya-epidemiologiya nazorati qo‘mitasi ma’lum qilishicha, stressga qarshi o‘yinchoqlar uchun alohida texnik talablar belgilanmagan. Shu bilan birga, bozorda sotilayotgan barcha bolalar o‘yinchoqlari umumiy xavfsizlik standartlari va muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lishi shart.

Mutaxassislar ota-onalarga o‘yinchoq xarid qilishda uning kelib chiqishi, sertifikati va xavfsizligini tasdiqlovchi hujjatlarga alohida e’tibor qaratishni tavsiya qildi.

Ayni paytda hodisa yuzasidan rasmiy tekshiruv davom etmoqda. Agar jarohat mahsulotdagi nuqson yoki xavfsizlik talablariga rioya etilmagani oqibatida kelib chiqqanligi tasdiqlansa, ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi qonun oldida javobgarlikka tortilishi mumkin.

Mutaxassislar, shuningdek, kelib chiqishi noma’lum mahsulotlarni xarid qilmaslik va kichik yoshdagi bolalarni o‘yinchoqlar bilan qarovsiz qoldirmaslik muhimligini yana bir bor eslatdi.

AlmadyQozog‘istonAsel PakSanitarno-Epidemiologikiy Kontrol Komiteti Qozog‘istonilatn_01
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Bugun, 12:10Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiHindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiBugun, 11:57BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiBAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiKecha, 23:26Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiKecha, 22:49Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Kecha, 22:47Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Kecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi