Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqda

·23·Jamiyat
Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqda

Toshkent shahrida tarbiyalanuvchilarga nisbatan zo‘ravonlik holatlari bilan bog‘liq mojaro markaziga aylangan Rayyan Kids Land xususiy bog‘chasining litsenziyasi bekor qilinishi mumkin. Mas’ul idoralar muassasa faoliyatida qonunchilik talablari qo‘pol ravishda buzilganini ma’lum qildi.

Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, tekshiruvlar davomida nodavlat ta’lim tashkiloti litsenziya shartlarini oltita holat bo‘yicha buzgani aniqlangan. Ular orasida 24 iyun kuni tarbiyachi tomonidan tarbiyalanuvchilardan biriga nisbatan jismoniy va ruhiy tazyiq o‘tkazilgani ham bor.

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, agar litsenziya talablari bir marta qo‘pol ravishda buzilib, bu holat fuqarolarning hayoti yoki sog‘lig‘iga xavf tug‘dirgan bo‘lsa, litsenziyani bekor qilish uchun huquqiy asos yuzaga keladi.

Shu munosabat bilan Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi mazkur xususiy bog‘cha litsenziyasini bekor qilish masalasida Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga rasmiy murojaat kiritgan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Uchtepa tumanida joylashgan ushbu xususiy bog‘chada bolalarga nisbatan qo‘pol munosabat aks etgan videolar keng tarqalgan edi. Tasvirlarda tarbiyachilarning ayrim bolalarga bosim o‘tkazgani, bir bolaning og‘ziga mato tiqilgani va yana bir tarbiyalanuvchining qo‘li eshik orasida qisilgani aks etgani jamoatchilikning keskin e’tiroziga sabab bo‘lgan.

Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani ichki ishlar organlari tomonidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi — qiynash alomatlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Shuningdek, jabrlangan tarbiyalanuvchilarning tan jarohatlarini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan.

TashkentRayyan Kids LandUchtapinskiy rayonMaktab-maktab ta'limi vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 12:05Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Bugun, 11:07Tarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiTarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiKecha, 22:45Toshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiToshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi