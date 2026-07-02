SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining muvaffaqiyatli Falcon 9 raketalari uchun moʻljallangan Merlin 1D dvigatellarining 1000-nusxasini ishlab chiqarishni yakunladi. Ushbu yubiley dvigatel barcha zaruriy qabul sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, parvozga tayyor holatga keltirildi. Bu voqea nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki zamonaviy kosmonavtika tarixidagi eng ishonchli texnologiyalardan birining takomillashuvi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, 1000-dvigatelning yigʻilishi kompaniyaning ishlab chiqarish va sinov boʻlinmalari xodimlari tomonidan tantanali ravishda nishonlangan. Merlin 1D dvigatellari Falcon 9 raketasining birinchi pogʻonasida qoʻllaniladi va har bir parvozda toʻqqizta shunday agregat ishga tushiriladi. Aynan shu dvigatellar tufayli kompaniya koinotga yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga erishdi.
Koʻp marta foydalanishning afzalliklariKompaniya muhandislarining taʼkidlashicha, Merlin 1D dvigatellarining yuqori ishonchliligi ularning koʻp marta foydalanishga moʻljallanganligidadir. Falcon 9 pogʻonalari Yerga qaytib qoʻngach, mutaxassislar har bir dvigatelning holatini sinchiklab tahlil qiladilar. Real parvoz sharoitlarida olingan maʼlumotlar asosida konstruksiyaga doimiy ravishda kichik oʻzgartirish va takomillashtirishlar kiritib boriladi.
Qiziqarli jihati shundaki, Falcon 9 shu vaqtgacha 600 dan ortiq missiyani amalga oshirgan boʻlsa-da, ishlab chiqarilgan dvigatellar soni kutilganidan ancha kam. Agar SpaceX bir marta ishlatiladigan raketalardan foydalanganida, bu miqdordagi parvozlar uchun bir necha minglab dvigatellar ishlab chiqarishga toʻgʻri kelar edi. Qayta foydalanish texnologiyasi resurslarni tejash bilan birga, har bir dvigatelning chidamliligini amalda isbotlash imkonini bermoqda.
Merlin 1D bugungi kunda dunyodagi eng samarali va ishonchli raketa dvigatellaridan biri hisoblanadi. Uning oʻziga xosligi shundaki, u oʻz vazniga nisbatan juda katta tortish kuchini hosil qila oladi. Bu esa raketaning foydali yuk koʻtarish quvvatini oshiradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur dvigatelning har bir yangi seriyasi avvalgisidan koʻra barqarorroq ishlashi bilan ajralib turadi.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik diqqatga sazovordir. SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning muvaffaqiyati koinot tadqiqotlari endilikda faqat davlatlar monopoliyasi emas, balki yuqori texnologik biznesning ham ajralmas qismiga aylanganini koʻrsatmoqda. Merlin 1D kabi dvigatellarning ommaviy ishlab chiqarilishi kelajakda Marsga parvozlar va sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini kengaytirishda asosiy poydevor boʻlib xizmat qiladi.
…