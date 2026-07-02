SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildi

·47·Texno
SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining muvaffaqiyatli Falcon 9 raketalari uchun moʻljallangan Merlin 1D dvigatellarining 1000-nusxasini ishlab chiqarishni yakunladi. Ushbu yubiley dvigatel barcha zaruriy qabul sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, parvozga tayyor holatga keltirildi. Bu voqea nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki zamonaviy kosmonavtika tarixidagi eng ishonchli texnologiyalardan birining takomillashuvi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, 1000-dvigatelning yigʻilishi kompaniyaning ishlab chiqarish va sinov boʻlinmalari xodimlari tomonidan tantanali ravishda nishonlangan. Merlin 1D dvigatellari Falcon 9 raketasining birinchi pogʻonasida qoʻllaniladi va har bir parvozda toʻqqizta shunday agregat ishga tushiriladi. Aynan shu dvigatellar tufayli kompaniya koinotga yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga erishdi.

Koʻp marta foydalanishning afzalliklari

Kompaniya muhandislarining taʼkidlashicha, Merlin 1D dvigatellarining yuqori ishonchliligi ularning koʻp marta foydalanishga moʻljallanganligidadir. Falcon 9 pogʻonalari Yerga qaytib qoʻngach, mutaxassislar har bir dvigatelning holatini sinchiklab tahlil qiladilar. Real parvoz sharoitlarida olingan maʼlumotlar asosida konstruksiyaga doimiy ravishda kichik oʻzgartirish va takomillashtirishlar kiritib boriladi.

Qiziqarli jihati shundaki, Falcon 9 shu vaqtgacha 600 dan ortiq missiyani amalga oshirgan boʻlsa-da, ishlab chiqarilgan dvigatellar soni kutilganidan ancha kam. Agar SpaceX bir marta ishlatiladigan raketalardan foydalanganida, bu miqdordagi parvozlar uchun bir necha minglab dvigatellar ishlab chiqarishga toʻgʻri kelar edi. Qayta foydalanish texnologiyasi resurslarni tejash bilan birga, har bir dvigatelning chidamliligini amalda isbotlash imkonini bermoqda.

Merlin 1D bugungi kunda dunyodagi eng samarali va ishonchli raketa dvigatellaridan biri hisoblanadi. Uning oʻziga xosligi shundaki, u oʻz vazniga nisbatan juda katta tortish kuchini hosil qila oladi. Bu esa raketaning foydali yuk koʻtarish quvvatini oshiradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur dvigatelning har bir yangi seriyasi avvalgisidan koʻra barqarorroq ishlashi bilan ajralib turadi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik diqqatga sazovordir. SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning muvaffaqiyati koinot tadqiqotlari endilikda faqat davlatlar monopoliyasi emas, balki yuqori texnologik biznesning ham ajralmas qismiga aylanganini koʻrsatmoqda. Merlin 1D kabi dvigatellarning ommaviy ishlab chiqarilishi kelajakda Marsga parvozlar va sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini kengaytirishda asosiy poydevor boʻlib xizmat qiladi.

SpaceXFalcon 9Merlin 1DTexnologiyaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinKoinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinBugun, 10:52Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinIlon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinBugun, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi