Sirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydi
Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida ijtimoiy tarmoqlar va pul jamg‘armasi bilan bog‘liq kutilmagan firibgarlik holati fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning tuman bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda ancha ayyorlik bilan rejalashtirilgan jinoyat tafsilotlari ma’lum bo‘ldi.
«Blogerlik» niqobidagi firibgarlik
Aniqlanishicha, voqea quyidagicha rivojlangan:
Ishonchga kirish: Fuqaro A.T. (ayol) o‘zining tanishi M.Q.ning yonida 3 000 AQSH dollari miqdorida mablag‘ borligidan xabar topgan.
Jozibali bahona: Pullarni qo‘lga kiritish uchun u o‘ta zamonaviy usuldan foydalangan: pullarni sanash jarayonini chiroyli video tasvirga tushirib, Instagram sahifasiga joylashtirishni va’da qilgan va pullarni qo‘liga olgan.
Ko‘z bo‘yamachilik: Jarayon davomida u chaqqonlik qilib, pullarning naqd 1 500 dollarini o‘zida bo‘lgan qalbaki kupyuralarga almashtirib qo‘ygan.
Ishning huquqiy tomoni: Qaysi moddalar bilan jinoyat ishi ochildi?
Bunday «zamonaviy» o‘g‘rilik nazorat organlari e’tiboridan chetda qolmadi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro A.T.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikkita jiddiy moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:
168-modda: Firibgarlik (aldash yoki ishonchni suiiste’mol qilish yo‘li bilan o‘zganing mulkini qo‘lga kiritish).
176-modda: Qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish.
Ayni paytda ushbu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Xulosa o‘rnida:
Ijtimoiy tarmoqlar uchun chiroyli «trend» yoki effektli video olaman deb, bor-budingizdan ayrilib qolmang. Naqd pul — Instagram uchun kontent emas. Uni begonalar u yoqda tursin, hatto eng yaqin tanishlar qo‘liga ham rasm yoki video uchun berib turish qanday oqibatlarga olib kelishini ushbu voqea yaqqol isbotlab turibdi. Hushyorlikni yo‘qotmang!
…