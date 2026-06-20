Sirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydi

·19·Jamiyat
Sirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydi

Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida ijtimoiy tarmoqlar va pul jamg‘armasi bilan bog‘liq kutilmagan firibgarlik holati fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning tuman bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda ancha ayyorlik bilan rejalashtirilgan jinoyat tafsilotlari ma’lum bo‘ldi.

«Blogerlik» niqobidagi firibgarlik

Aniqlanishicha, voqea quyidagicha rivojlangan:

  • Ishonchga kirish: Fuqaro A.T. (ayol) o‘zining tanishi M.Q.ning yonida 3 000 AQSH dollari miqdorida mablag‘ borligidan xabar topgan.

  • Jozibali bahona: Pullarni qo‘lga kiritish uchun u o‘ta zamonaviy usuldan foydalangan: pullarni sanash jarayonini chiroyli video tasvirga tushirib, Instagram sahifasiga joylashtirishni va’da qilgan va pullarni qo‘liga olgan.

  • Ko‘z bo‘yamachilik: Jarayon davomida u chaqqonlik qilib, pullarning naqd 1 500 dollarini o‘zida bo‘lgan qalbaki kupyuralarga almashtirib qo‘ygan.

Ishning huquqiy tomoni: Qaysi moddalar bilan jinoyat ishi ochildi?

Bunday «zamonaviy» o‘g‘rilik nazorat organlari e’tiboridan chetda qolmadi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro A.T.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikkita jiddiy moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:

  • 168-modda: Firibgarlik (aldash yoki ishonchni suiiste’mol qilish yo‘li bilan o‘zganing mulkini qo‘lga kiritish).

  • 176-modda: Qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish.

Ayni paytda ushbu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Xulosa o‘rnida:

Ijtimoiy tarmoqlar uchun chiroyli «trend» yoki effektli video olaman deb, bor-budingizdan ayrilib qolmang. Naqd pul — Instagram uchun kontent emas. Uni begonalar u yoqda tursin, hatto eng yaqin tanishlar qo‘liga ham rasm yoki video uchun berib turish qanday oqibatlarga olib kelishini ushbu voqea yaqqol isbotlab turibdi. Hushyorlikni yo‘qotmang!

SirdaryoBoyovutO'zbekiston RespublikasiInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiQibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiBugun, 20:28Endi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqdaEndi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqdaBugun, 20:23Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBaxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBugun, 17:44Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBugun, 17:35Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriToshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriBugun, 17:14Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Bugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda