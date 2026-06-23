Toshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldi

·32·Jamiyat
Toshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldi

22 iyun kuni soat taxminan 18:30 larda poytaxtning Mirobod tumanida favqulodda holat yuz berdi. “Oybek” MFY, Taras Shevchenko ko‘chasida joylashgan qurilish obyektida 3 nafar ishchi yer osti qismiga bo‘yoqlash ishlari uchun tushgan.

Ish jarayonida bo‘yoqdan ajralib chiqqan zaharli hid sabab ularning ahvoli keskin og‘irlashgan.

Voqea haqida “112” tizimi orqali xabar kelib tushishi bilan Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi.

Qutqaruvchilarning tezkor va aniq harakatlari natijasida fuqarolar chuqurdan olib chiqilib, ularga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatildi.

Shundan so‘ng jabrlanganlar tez tibbiy yordam xodimlariga topshirildi. Olib borilgan samarali qutqaruv ishlari tufayli 3 nafar insonning hayoti saqlab qolindi.

ToshkentMirabodTaras ShevchenkoOybek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiFarg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiBugun, 14:36Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiLola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiBugun, 13:14Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiBugun, 12:58Qarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiQarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiBugun, 12:08Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBugun, 12:05O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiO‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi