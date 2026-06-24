JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadi
JCH-2026 musobaqasida guruh bosqichining ikkinchi tur uchrashuvlari yakuniga yetdi. Endi jamoalarni pley-off yo‘llanmalari taqdirini belgilab berishi mumkin bo‘lgan hal qiluvchi uchinchi tur bahslari kutmoqda.
Bugun, 24 iyun kuni kechqurun va 25 iyunga o‘tar kechasi bir vaqtning o‘zida uchta guruhda jami oltita uchrashuv o‘tkaziladi.
Dastlab Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da «B» guruhining so‘nggi tur bahslari boshlanadi. Kanada terma jamoasi Shveysariya bilan kuch sinashsa, Bosniya va Gersegovina Qatarga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu guruhdagi har ikki uchrashuv bir vaqtda o‘tkaziladi. Jamoalar pley-off bosqichiga chiqish va guruhda yuqori o‘rinni egallash uchun muhim ochkolarni qo‘lga kiritishga harakat qiladi.
Soat 03:00 da «C» guruhidagi hal qiluvchi bahslar start oladi. Marokash Haitiga qarshi o‘ynasa, Shotlandiya turnir favoritlaridan biri Braziliya bilan to‘qnash keladi.
Ayniqsa, Shotlandiya va Braziliya o‘rtasidagi uchrashuv futbol muxlislarida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda. Braziliya guruhdagi mavqeini mustahkamlashni istasa, shotlandiyaliklar kuchli raqibga qarshi sensatsiya qayd etishga urinadi.
Tungi dastur soat 06:00 da «A» guruhi uchrashuvlari bilan yakunlanadi. Chexiya Meksika terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Janubiy Afrika Respublikasi esa Janubiy Koreya bilan bellashadi.
Uchinchi tur uchrashuvlari:
00:00 — «B» guruhi: Kanada — Shveysariya
00:00 — «B» guruhi: Bosniya va Gersegovina — Qatar
03:00 — «C» guruhi: Marokash — Haiti
03:00 — «C» guruhi: Shotlandiya — Braziliya
06:00 — «A» guruhi: Chexiya — Meksika
06:00 — «A» guruhi: JAR — Janubiy Koreya
So‘nggi turda durang yoki bitta gol ham guruhdagi vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Shu bois futbol muxlislarini keskin kurash, yuqori bosim va so‘nggi daqiqalargacha davom etadigan qiziqarli bahslar kutmoqda.
…