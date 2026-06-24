JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadi

·37·Sport
JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadi

JCH-2026 musobaqasida guruh bosqichining ikkinchi tur uchrashuvlari yakuniga yetdi. Endi jamoalarni pley-off yo‘llanmalari taqdirini belgilab berishi mumkin bo‘lgan hal qiluvchi uchinchi tur bahslari kutmoqda.

Bugun, 24 iyun kuni kechqurun va 25 iyunga o‘tar kechasi bir vaqtning o‘zida uchta guruhda jami oltita uchrashuv o‘tkaziladi.

Dastlab Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da «B» guruhining so‘nggi tur bahslari boshlanadi. Kanada terma jamoasi Shveysariya bilan kuch sinashsa, Bosniya va Gersegovina Qatarga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu guruhdagi har ikki uchrashuv bir vaqtda o‘tkaziladi. Jamoalar pley-off bosqichiga chiqish va guruhda yuqori o‘rinni egallash uchun muhim ochkolarni qo‘lga kiritishga harakat qiladi.

Soat 03:00 da «C» guruhidagi hal qiluvchi bahslar start oladi. Marokash Haitiga qarshi o‘ynasa, Shotlandiya turnir favoritlaridan biri Braziliya bilan to‘qnash keladi.

Ayniqsa, Shotlandiya va Braziliya o‘rtasidagi uchrashuv futbol muxlislarida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda. Braziliya guruhdagi mavqeini mustahkamlashni istasa, shotlandiyaliklar kuchli raqibga qarshi sensatsiya qayd etishga urinadi.

Tungi dastur soat 06:00 da «A» guruhi uchrashuvlari bilan yakunlanadi. Chexiya Meksika terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Janubiy Afrika Respublikasi esa Janubiy Koreya bilan bellashadi.

Uchinchi tur uchrashuvlari:

00:00 — «B» guruhi: Kanada — Shveysariya

00:00 — «B» guruhi: Bosniya va Gersegovina — Qatar

03:00 — «C» guruhi: Marokash — Haiti

03:00 — «C» guruhi: Shotlandiya — Braziliya

06:00 — «A» guruhi: Chexiya — Meksika

06:00 — «A» guruhi: JAR — Janubiy Koreya

So‘nggi turda durang yoki bitta gol ham guruhdagi vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Shu bois futbol muxlislarini keskin kurash, yuqori bosim va so‘nggi daqiqalargacha davom etadigan qiziqarli bahslar kutmoqda.

CanadaShveysariyaBraziliyaMeksikaMarokash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 16:33Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliJud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliBugun, 16:30Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiZlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiBugun, 16:11Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaTomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaBugun, 15:58Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...