Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?
Hayotimizda yangi qadam tashlashga, biznes boshlashga yoki o‘zgarishga xalaqit beradigan eng katta to‘siq — bu xato qilishdan qo‘rqishdir. Kinezio-neyrodasturlash (tana va ong uyg‘unligi orqali ruhiy bloklarni yechish) mana shu qo‘rquv zanjirini buzib, ong ostimizdagi eski algoritmni mutlaqo yangi va sog‘lom kodga almashtiradi.
Ong ostimizdagi mavjud dasturlarning o‘rniga ong ostini yutuqqa dasturlaydigan eng to‘g‘ri tushunchalarni joylashtiramiz.
Ong ostining eski (zararli) dasturi:
Xato = xavf. Xavf = og‘riq. Og‘riq = yomon. (Bu zanjir sizni doimo bir joyda qotib turishga, tavakkal qilmaslikka va stressda yashashga majbur qiladi).
Kinezio-neyrodasturlashdan keyingi YANGI dastur:
Xato = Tajriba. Tajriba = Bilim. Bilim = O‘sish (Rang-baranglik / Muvaffaqiyat).
Yangi formula hayotimizni qanday o‘zgartiradi?
Eski dastur faollashganda, miyamiz har qanday kichik xatoni ham xuddi hayotimizga tahdid solayotgan xavfdek qabul qiladi. Ko‘pchilikning omadsizlikdan keyin tushkunlikka tushib, qo‘l siltab ketishining sababi ham shunda. Yangi neyrodastur esa fikrlashni mutlaqo boshqa o‘zanga buradi:
Xato = Tajriba: Siz muvaffaqiyatsizlikka uchramadingiz, shunchaki qaysi yo‘l ishlamasligini amalda ko‘rib, shaxsiy tajribangizni boyitdingiz.
Tajriba = Bilim: Har bir omadsiz urinish sizga hech bir kitob yoki treningdan topib bo‘lmaydigan noyob, amaliy bilimni taqdim etadi.
Bilim = O‘sish: Siz to‘plagan bu donolik sizni ichki va tashqi tomondan kuchliroq qiladi. Siz yangi bosqichga, ya’ni shaxsiy o‘sish va muvaffaqiyatga erishasiz.
Xulosa: Kinezio-neyrodasturlashdan so‘ng xatolar siz uchun «jazo» yoki «fojia» emas, balki sizni yuqoriga ko‘taruvchi pillapoya vazifasini o‘tay boshlaydi. Ong ostingizni to‘g‘ri dasturlang va xato qilishdan qo‘rqmang!
…