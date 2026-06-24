Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?

·25·Foydali
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?

Hayotimizda yangi qadam tashlashga, biznes boshlashga yoki o‘zgarishga xalaqit beradigan eng katta to‘siq — bu xato qilishdan qo‘rqishdir. Kinezio-neyrodasturlash (tana va ong uyg‘unligi orqali ruhiy bloklarni yechish) mana shu qo‘rquv zanjirini buzib, ong ostimizdagi eski algoritmni mutlaqo yangi va sog‘lom kodga almashtiradi.

Ong ostimizdagi mavjud dasturlarning o‘rniga ong ostini yutuqqa dasturlaydigan eng to‘g‘ri tushunchalarni joylashtiramiz.

Ong ostining eski (zararli) dasturi:

Xato = xavf. Xavf = og‘riq. Og‘riq = yomon. (Bu zanjir sizni doimo bir joyda qotib turishga, tavakkal qilmaslikka va stressda yashashga majbur qiladi).

Kinezio-neyrodasturlashdan keyingi YANGI dastur:

Xato = Tajriba. Tajriba = Bilim. Bilim = O‘sish (Rang-baranglik / Muvaffaqiyat).

Yangi formula hayotimizni qanday o‘zgartiradi?

Eski dastur faollashganda, miyamiz har qanday kichik xatoni ham xuddi hayotimizga tahdid solayotgan xavfdek qabul qiladi. Ko‘pchilikning omadsizlikdan keyin tushkunlikka tushib, qo‘l siltab ketishining sababi ham shunda. Yangi neyrodastur esa fikrlashni mutlaqo boshqa o‘zanga buradi:

  • Xato = Tajriba: Siz muvaffaqiyatsizlikka uchramadingiz, shunchaki qaysi yo‘l ishlamasligini amalda ko‘rib, shaxsiy tajribangizni boyitdingiz.

  • Tajriba = Bilim: Har bir omadsiz urinish sizga hech bir kitob yoki treningdan topib bo‘lmaydigan noyob, amaliy bilimni taqdim etadi.

  • Bilim = O‘sish: Siz to‘plagan bu donolik sizni ichki va tashqi tomondan kuchliroq qiladi. Siz yangi bosqichga, ya’ni shaxsiy o‘sish va muvaffaqiyatga erishasiz.

Xulosa: Kinezio-neyrodasturlashdan so‘ng xatolar siz uchun «jazo» yoki «fojia» emas, balki sizni yuqoriga ko‘taruvchi pillapoya vazifasini o‘tay boshlaydi. Ong ostingizni to‘g‘ri dasturlang va xato qilishdan qo‘rqmang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradiHar kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradiBugun, 15:12Uy hayvonlari ham egasining xarakteridan ta’sirlanadimi?Uy hayvonlari ham egasining xarakteridan ta’sirlanadimi?Bugun, 14:3524 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasiBugun, 14:31Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?Bugun, 12:0023 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!Kecha, 19:14Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?Kecha, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlar
Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlar
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li