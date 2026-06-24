Toshkentda soxta dollarlarni muomalaga kiritishga urinish to‘xtatildi

·30·Jamiyat
Toshkentda soxta dollarlarni muomalaga kiritishga urinish to‘xtatildi

Toshkent shahrida qalbaki xorijiy valyutani sotishga uringan shaxs qo‘lga olindi.

Ma’lum qilinishicha, fuqaro A.A. 100 dollarlik kupyuralar ko‘rinishidagi jami 10 ming AQSH dollari miqdoridagi qalbaki pulni boshqa shaxsga 6,5 ming dollarga sotayotgan vaqtda ushlangan.

Tezkor tadbir Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Toshkent shahar boshqarmasi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o‘tkazilgan.

Qalbaki pullar ashyoviy dalil sifatida olindi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 176-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.

ToshkentAQSHBosh prokuratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qamchiq» dovonida xandaqqa tushib ketgan yuk avtomobili olib chiqildi«Qamchiq» dovonida xandaqqa tushib ketgan yuk avtomobili olib chiqildiBugun, 15:39Talon-toroj va firibgarlik uchun jazo qat’iylashdi: Zarar to‘lanmasa...Talon-toroj va firibgarlik uchun jazo qat’iylashdi: Zarar to‘lanmasa...Bugun, 13:37Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandiMirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandiBugun, 10:06Yashnobodda 31 o‘ram giyohvandlik moddasi bilan gumonlanuvchi ushlandiYashnobodda 31 o‘ram giyohvandlik moddasi bilan gumonlanuvchi ushlandiBugun, 09:40Qarzdorlik sababli Jetour Dashing xatlandiQarzdorlik sababli Jetour Dashing xatlandiKecha, 21:12Majburiyat bajarildiMajburiyat bajarildiKecha, 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi