Talon-toroj va firibgarlik uchun jazo qat’iylashdi: Zarar to‘lanmasa...

·27·Jamiyat
Talon-toroj va firibgarlik uchun jazo qat’iylashdi: Zarar to‘lanmasa...

O‘zbekistonda firibgarlik va birovning mulkini talon-toroj qilish jinoyatini sodir etganlar uchun qonunchilik keskin qat’iylashtirildi. Endilikda jabrlanuvchilarga yoki davlatga yetkazilgan moddiy zararni oxirgi tiyinigacha to‘lamagan mahkumlar muddatidan ilgari shartli ravishda ozodlikka chiqarilmaydi.

Prezident tomonidan imzolangan yangi qonun bilan Jinoyat kodeksi va boshqa qonun hujjatlariga tegishli qo‘shimcha hamda o‘zgartirishlar kiritildi.

Eski imtiyoz endi firibgarlar uchun ishlamaydi

Ilgari mahkumlar belgilangan jazo muddatining muayyan qismini o‘tab bo‘lgach, qilmishidan pushaymonligi va xulq-atvoriga qarab muddatidan oldin shartli ozod qilinishi (parol) mumkin edi. Yangi qonunga ko‘ra, quyidagi jinoyatlar uchun ushbu imtiyozdan foydalanish tartibi tubdan o‘zgardi:

  • O‘zlashtirish yoki rastrata qilish (davlat yoki o‘zgalar mulkini talon-toroj qilish);

  • Firibgarlik (aldov yoki ishonchni suiiste’mol qilish vaziyati).

Yangi tizimning bosh talabi: Agar sodir etilgan jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy zararning o‘rni to‘liq qoplanmagan bo‘lsa, mahkum shartli ozodlikka chiqarilmaydi. Ozodlik yuzini ko‘rishning yagona yo‘li — yetkazilgan zararni yuz foiz to‘lab berishdir.

Korrupsiyaga qarshi yangi zarba: Ro‘yxat va nazorat

Mazkur yangi qonun nafaqat firibgarlarga, balki korrupsionerlarga qarshi kurashni ham yangi, tizimli bosqichga olib chiqmoqda. Hujjatda sohadagi quyidagi muhim islohotlar belgilab qo‘yildi:

  • Aniq ro‘yxat: Qonunchilikda korrupsiyaga oid jinoyatlarning aniq va qat’iy ro‘yxati belgilandi.

  • Ichki nazorat (Komplayens): Barcha davlat organlari va tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari hamda komplayens tizimini tashkil etish majburiy etib belgilandi.

  • Hududiy kengashlar: Joylarda korrupsiya holatlarini aniqlash, oldini olish va jarayonni doimiy nazorat qilish uchun alohida hududiy korrupsiyaga qarshi kurashish kengashlari shakllantiriladi.

Qonun qachondan kuchga kirdi?

Mazkur qonun rasmiy e’lon qilingan kundan boshlab darhol kuchga kirdi. Bu degani, yangi qoidalar ayni damda amalda va o‘zgalar haqqini yeb, zararni qoplamay «ichkarida» o‘tirgan shaxslarga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llaniladi.

Xulosa aniq: qonunbuzarlik orqali topilgan pullar baribir egalariga qaytarilishi shart, aks holda jazoni oxirigacha o‘tashga to‘g‘ri keladi.

O'zbekistonJinoyat kodeksi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandiMirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandiBugun, 10:06Yashnobodda 31 o‘ram giyohvandlik moddasi bilan gumonlanuvchi ushlandiYashnobodda 31 o‘ram giyohvandlik moddasi bilan gumonlanuvchi ushlandiBugun, 09:40Qarzdorlik sababli Jetour Dashing xatlandiQarzdorlik sababli Jetour Dashing xatlandiKecha, 21:12Majburiyat bajarildiMajburiyat bajarildiKecha, 21:08Qahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqatQahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqatKecha, 19:23Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Kecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi