Xitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildi

·39·Texno
Xitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildi

Xitoy koinotni zabt etish borasidagi strategiyasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Mamlakat mutaxassislari diametri 7 metr boʻlgan, koʻp marta foydalanishga moʻljallangan yangi avlod raketa tashuvchisini ishlab chiqishga kirishgani maʼlum boʻldi. Ushbu loyiha hozirda yaratilayotgan Long March 10 va oʻta ogʻir vaznli Long March 9 raketalari oʻrtasidagi boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi loyiha haqidagi xabarlar bir nechta bilvosita dalillar orqali ochiqlandi. Xususan, Xitoy aerokosmik fan va texnika korporatsiyasi (CASC) diametri 7 metrli yonilgʻi baklarini payvandlash uchun maxsus uskunalar sotib olish boʻyicha davlat tenderini eʼlon qilgan. Shuningdek, Wuxi Parker New Materials kompaniyasi tomonidan "muhim model" uchun diametri 7,5 metrli zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan ulkan halqa yetkazib berilgani ham ushbu maʼlumotlarni tasdiqlaydi.

Texnik imkoniyatlar va strategik yondashuv

Xitoy raketa texnologiyalari akademiyasi (CALT) tomonidan ilgari surilgan strategiyaga koʻra, mamlakat koinotga yuk tashishda 5, 7 va 10 metr diametrli raketalar oilasini shakllantirmoqchi. Hozirda 5 metrli Long March 10 oy dasturi uchun tayyorlanmoqda, 10,6 metrli Long March 9 esa 2030-yillarda parvoz qilishi rejalashtirilgan. Yangi, 7 metrli sinf esa past yer orbitasiga 25 tonnadan 50 tonnagacha foydali yuk olib chiqish imkoniyatiga ega boʻladi.

Yangi raketaning asosiy xususiyatlaridan biri uning metan dvigatellari bilan jihozlanishidir. Taxminlarga koʻra, unda 80 tonna va 200 tonna tortish kuchiga ega YF-209 dvigatellari qoʻllaniladi. Shuningdek, korpus materiali sifatida alyuminiy qotishmalari oʻrniga yuqori chidamlilikka ega zanglamaydigan poʻlat tanlangan. Bu usul konstruksiyalarni tezroq va arzonroq ishlab chiqarish imkonini beradi.

Logistika va infratuzilma muammolari

Bunday ulkan oʻlchamdagi raketalarni ishlab chiqarish va tashish oʻziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. 7 metrdan ortiq diametrli konstruksiyalarni temir yoʻl yoki avtomobil yoʻllari orqali tashish imkonsiz. Shu sababli, Xitoy ushbu raketalarni ishlab chiqarishni bevosita dengiz boʻyida joylashgan hududlarda va Xaynan orolidagi Venchan kosmodromi yaqinida tashkil etishni rejalashtirmoqda.

Xaynan kosmodromi rahbariyati kelajakda diametri 7 va 10 metrli raketalar uchun yangi start maydonchalari qurilishini tasdiqladi. Hozirda mavjud majmualar faqat 5 metrgacha boʻlgan tashuvchilarni qabul qila oladi. Kosmodromning kengaytirilishi Xitoyga koinotda yirik sunʼiy yoʻldosh turkumlarini yaratish va yirik stansiyalar qurishda katta ustunlik beradi.

Ushbu loyihaning amalga oshirilishi Xitoyning koinotdagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Koʻp marta ishlatiladigan texnologiyalar parvozlar tannarxini pasaytirib, koinotga yuk tashishni yanada ommaviy va qulay qiladi. Bu esa oʻz navbatida, Xitoyning global kosmik poygadagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XitoyKosmosRaketaLong MarchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56Samsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan pastSamsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan pastBugun, 17:54Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaKvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaBugun, 16:58NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaNVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaBugun, 16:28Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaSmartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi