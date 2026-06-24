«Qamchiq» dovonida xandaqqa tushib ketgan yuk avtomobili olib chiqildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
24 iyun kuni soat 09:40 da A-373 avtomobil yo‘lining «Qamchiq» dovonidan o‘tgan qismida DAF rusumli yuk avtomobili yo‘ldan chiqib, xandaqqa tushib ketdi. Hodisa «Vodiy–Toshkent» yo‘nalishida harakatlanayotgan mashina haydovchisi boshqaruvni yo‘qotishi oqibatida sodir bo‘lgan, deb xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi.
Hodisa haqida «Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shundan so‘ng FVV qutqaruvchilari aytilgan manzilga yetib borgan.
Maxsus texnikalar yordamida yuk avtomobili xandaqdan chiqarilib, xavfsiz hududga olib o‘tilgan.
FVV ma’lumotiga ko‘ra, hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…