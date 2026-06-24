Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqda

·0·Texno
Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqda

Zamonaviy fizika olamida eng murakkab jumboqlardan biri hisoblangan qora tuynuklar va koinotning kengayish chegaralari boʻyicha yangi ilmiy kashfiyot qilindi. Olimlar torlar nazariyasi yordamida koinot gorizontlaridagi kvant holatlarini hisoblashning yangi usulini topishdi. Bu kashfiyot fiziklarni uzoq vaqtdan beri qiynab kelayotgan «cheksizlik» muammosini hal qilib, koinotning mikrotuzilmasini tushunishda yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gorizontlar — bu fazodagi shunday chegaralarki, ularning ortidan kuzatuvchi hech qanday maʻlumot ololmaydi. Eng mashhur misol sifatida qora tuynukning voqealar gorizontini keltirish mumkin, undan hatto yorugʻ nurining qaytishi ham imkonsizdir. Shuningdek, koinotning jadal kengayishi natijasida yuzaga keladigan de Sitter gorizonti ham uzoq hududlarni bizdan yashirib qoʻyadi. Physical Review Letters jurnalida chop etilgan yangi tadqiqot aynan shu chegaralardagi kvant jarayonlariga bagʻishlangan.

Italiyadagi Abdus Salam nomidagi Xalqaro nazariy fizika markazi va Amsterdam universiteti olimlari «chegaraviy modalar» (edge modes) deb ataluvchi tushunchani oʻrganishdi. Bu modalar butun fazo boʻylab tarqalmay, aynan gorizont chegarasida joylashgan maxsus kvant holatlaridir. Oddiy kvant maydon nazariyasida ushbu holatlarni hisoblashda matematik cheksizliklar yuzaga kelardi, bu esa hisob-kitoblarni mantiqsiz qilib qoʻyardi.

Torlar nazariyasi va matematik yechim

Olimlar ushbu muammoni hal qilishda torlar nazariyasidan foydalanishdi. Bu nazariyaga koʻra, barcha elementar zarralar nuqta emas, balki bir oʻlchamli tebranuvchi «torlar» koʻrinishida tasvirlanadi. Torlar nazariyasining oʻziga xos tuzilishi va undagi modulyar simmetriya tufayli, avvalgi hisob-kitoblarda paydo boʻgan cheksiz natijalar oʻrnini aniq va chekli raqamlar egalladi.

Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, gorizont yaqinidagi kvant holatlari shunchaki geometrik chiziq emas, balki mustaqil kvant maʻlumot tashuvchisi boʻlib xizmat qiladi. Bu esa qora tuynuklarning entropiyasi va ularning termodinamik xususiyatlarini tushuntirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Olimlar turli spin va massaga ega zarralarni yagona tizimga birlashtirib, gorizontlardagi maʻlumot saqlanish mexanizmini isbotlab berishdi.

Kvant gravitatsiyasiga bir qadam

Ushbu ilmiy ishning amaliy ahamiyati shundaki, u kvant mexanikasi va umumiy nisbiylik nazariyasini (gravitatsiyani) birlashtirish yoʻli dagi muhim qadamdir. Hozirgi kunda fizika fani bu ikki yirik nazariyani bir-biriga moslashtira olmay kelmoqda. Torlar nazariyasi orqali olingan yangi natijalar fazo-vaqtning mikroskopik tuzilishini tushunish imkonini beradi.

Tadqiqotchilarning taʻkidlashicha, olingan natijalar kutilmagan boʻldi, chunki qatʻiy simmetriya talablari matematik natijani buzib yuborishi mumkin edi. Biroq barcha shartlar bir-biriga mos kelib, barqaror modelni yuzaga keltirdi. Kelajakda olimlar ushbu yondashuvni yanada murakkabroq qora tuynuk modellari va koinotning kengayish ssenariylariga tatbiq etishni rejalashtirmoqdalar.

ixbt.com maʻlumotiga koʻra, ushbu kashfiyot kelajakda koinot qanday paydo boʻgani va uning chegaralarida axborot qanday saqlanishi haqidagi tasavvurlarimizni butunlay oʻzgartirishi mumkin. Gorizontlar endi shunchaki «toʻsiq» emas, balki koinotning eng fundamental sirlarini oʻzida saqlovchi kvant arxivlari sifatida koʻrilmoqda.

FizikaKvant MexanikasiTorlar NazariyasiQora TuynukKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaNVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaBugun, 16:28Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaSmartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaBugun, 15:55Koinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiKoinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiBugun, 15:20Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiHindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiBugun, 14:25Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiTelegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiBugun, 13:56Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiHuawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi