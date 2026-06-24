Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdi

·0·Sport
Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdi

Madridning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem jamoaning yangi bosh murabbiyi etib Joze Mourinyoning tayinlanishi hamda klubning yozgi transfer bozoridagi faolligi borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Ayni damda 2026-yilgi Jahon chempionatida Angliya terma jamoasi safida ishtirok etayotgan yosh yulduz, klubdagi oʻzgarishlarni ijobiy baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliyaning Gana terma jamoasiga qarshi kechgan nursiz durangidan (0:0) soʻng, Bellingham jurnalistlar bilan suhbatda Madriddagi kelajagiga toʻxtalib oʻtdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi "Maxsus" laqabli murabbiyning Santyago Bernabeuga qaytishidan nihoyatda mamnun ekanini yashirmagan.

"Mourinyo — yuqori saviyadagi mutaxassis. Uning tayinlovidan juda xursandman", — deya taʼkidladi 22 yoshli yarim himoyachi. Maʼlumotlarga koʻra, Joze Mourinyoga Madrid klubida transferlar masalasida keng vakolatlar berilgan va u allaqachon tarkibni kuchaytirishga kirishgan.

Yangi transferlar va tajribali ijrochilar

Real Madrid joriy yozgi transfer oynasida oʻzining uzoq muddatli yoshartirish loyihasidan biroz chekinib, koʻproq tajribali va shakllangan yulduzlarni jalb qilishga eʼtibor qaratmoqda. Klub allaqachon bir qator shov-shuvli kelishuvlarni amalga oshirishga ulgurdi.

  • Marc Cucurella (himoyachi);
  • Bernardo Silva (yarim himoyachi);
  • Ibrahima Konate (himoyachi).
Bellinghamning soʻzlariga koʻra, yangi kelgan futbolchilar jamoa kiyinish xonasidagi muhitni va raqobatni sezilarli darajada oʻzgartiradi. "Biz ajoyib transferlarni amalga oshirdik. Koʻplab sifatli va tajribali oʻyinchilar keldi. Ular bilan birga ishlashdan baxtiyor boʻlaman. Hozir bor eʼtiborim Angliya terma jamoasida, lekin klubdagi yangiliklarni kuzatib boryapman", — deydi futbolchi.

Jahon chempionatidagi oʻyin haqida gapirar ekan, Bellingham Gana bilan bahsda "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi" deb topilganiga qaramay, bu sovrinni raqib himoyachilaridan biriga berish adolatli boʻlishini aytdi. U oʻz oʻyinidan toʻliq qoniqmaganini va raqibning mustahkam himoyasini yorib oʻtish qiyin boʻlganini tan oldi.

Shuningdek, suhbat davomida u jamoadoshi Kylian Mbappe haqida ham qisqacha toʻxtalib, fransiyalik hujumchining turnirdagi formasini "Aʼlo darajada" deb taʼrifladi. Mourinyoning kelishi va yangi yulduzlar bilan toʻldirilgan Real Madrid kelasi mavsumda nafaqat Ispaniya, balki Chempionlar ligasida ham asosiy favoritga aylanishi kutilmoqda.

Real MadridJose MourinhoJude BellinghamTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 16:33Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliJud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliBugun, 16:30Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiZlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiBugun, 16:11Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaTomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaBugun, 15:58Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...