Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdi
Madridning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem jamoaning yangi bosh murabbiyi etib Joze Mourinyoning tayinlanishi hamda klubning yozgi transfer bozoridagi faolligi borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Ayni damda 2026-yilgi Jahon chempionatida Angliya terma jamoasi safida ishtirok etayotgan yosh yulduz, klubdagi oʻzgarishlarni ijobiy baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliyaning Gana terma jamoasiga qarshi kechgan nursiz durangidan (0:0) soʻng, Bellingham jurnalistlar bilan suhbatda Madriddagi kelajagiga toʻxtalib oʻtdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi "Maxsus" laqabli murabbiyning Santyago Bernabeuga qaytishidan nihoyatda mamnun ekanini yashirmagan.
"Mourinyo — yuqori saviyadagi mutaxassis. Uning tayinlovidan juda xursandman", — deya taʼkidladi 22 yoshli yarim himoyachi. Maʼlumotlarga koʻra, Joze Mourinyoga Madrid klubida transferlar masalasida keng vakolatlar berilgan va u allaqachon tarkibni kuchaytirishga kirishgan.
Yangi transferlar va tajribali ijrochilarReal Madrid joriy yozgi transfer oynasida oʻzining uzoq muddatli yoshartirish loyihasidan biroz chekinib, koʻproq tajribali va shakllangan yulduzlarni jalb qilishga eʼtibor qaratmoqda. Klub allaqachon bir qator shov-shuvli kelishuvlarni amalga oshirishga ulgurdi.
- Marc Cucurella (himoyachi);
- Bernardo Silva (yarim himoyachi);
- Ibrahima Konate (himoyachi).
Jahon chempionatidagi oʻyin haqida gapirar ekan, Bellingham Gana bilan bahsda "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi" deb topilganiga qaramay, bu sovrinni raqib himoyachilaridan biriga berish adolatli boʻlishini aytdi. U oʻz oʻyinidan toʻliq qoniqmaganini va raqibning mustahkam himoyasini yorib oʻtish qiyin boʻlganini tan oldi.
Shuningdek, suhbat davomida u jamoadoshi Kylian Mbappe haqida ham qisqacha toʻxtalib, fransiyalik hujumchining turnirdagi formasini "Aʼlo darajada" deb taʼrifladi. Mourinyoning kelishi va yangi yulduzlar bilan toʻldirilgan Real Madrid kelasi mavsumda nafaqat Ispaniya, balki Chempionlar ligasida ham asosiy favoritga aylanishi kutilmoqda.
…