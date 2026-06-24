Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdi

·70·Sport
Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdi

Yaqindagina Londonning «Chelsi» klubidan Madridning «Real» jamoasiga o‘tgan himoyachi Mark Kukurelyaning oilasi jiddiy tahdidlarga duch kelmoqda.

Futbolchining rafiqasi Klaudiya Rodriges ijtimoiy tarmoqlarda o‘ziga nisbatan haqoratlar va o‘lim bilan qo‘rqitishlar keskin ko‘payganini ma’lum qildi. Bu haqda Portugaliyaning A Bola nashri xabar berdi.

Rodrigesning aytishicha, erining «Real»ga o‘tishi ortidan unga yuborilayotgan salbiy xabarlar soni sezilarli darajada oshgan. Ularning ayrimlarida nafaqat haqoratlar, balki hayotga tahdid soluvchi jiddiy gaplar ham mavjud.

Ma’lum qilinishicha, bunday xabarlarning bir qismi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilgan. Oila tahdidlarni oddiy tanqid sifatida qabul qilmasdan, xavfsizlik masalasi sifatida baholamoqda.

«Barselona» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Kukurelya avvalroq o‘z transferi ayrim muxlislarda norozilik uyg‘otishini tushunishini bildirgan edi. Chunki u Kataloniya klubining tarixiy raqibi bo‘lgan «Real» Madrid safiga qo‘shildi.

Biroq futbolchining ta’kidlashicha, uning professional qaroriga nisbatan tanqid bildirish bilan oila a’zolarini haqoratlash yoki tahdid qilish o‘rtasida katta farq bor.

Kukurelya bunday chegaradan o‘tishni mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan holat deb atagan. U futboldagi raqobat va muxlislik insonlarning shaxsiy hayoti hamda xavfsizligiga tahdid solish darajasiga yetmasligi kerakligini ta’kidlagan.

Shu bilan birga, ispaniyalik himoyachi «Real» kabi klubdan tushgan taklifni rad etish juda qiyin bo‘lganini ham qayd etdi.

Kukurelya o‘tgan mavsumda «Chelsi» tarkibida barcha musobaqalar hisobida 50 ta uchrashuvda maydonga tushdi. U bir marta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi.

Endi futbolchini Madridda faoliyatining yangi bosqichi kutmoqda. Biroq uning transferi atrofidagi keskin munosabatlar futboldan tashqaridagi jiddiy muammoga aylanib ulgurdi.

Marc CucurellaChelseaReal MadridClaudia RodriguezBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediKuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediBugun, 18:07G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 17:58Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiLionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiBugun, 17:54Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 17:33Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiJud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiBugun, 17:17JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...