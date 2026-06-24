Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdi
Yaqindagina Londonning «Chelsi» klubidan Madridning «Real» jamoasiga o‘tgan himoyachi Mark Kukurelyaning oilasi jiddiy tahdidlarga duch kelmoqda.
Futbolchining rafiqasi Klaudiya Rodriges ijtimoiy tarmoqlarda o‘ziga nisbatan haqoratlar va o‘lim bilan qo‘rqitishlar keskin ko‘payganini ma’lum qildi. Bu haqda Portugaliyaning A Bola nashri xabar berdi.
Rodrigesning aytishicha, erining «Real»ga o‘tishi ortidan unga yuborilayotgan salbiy xabarlar soni sezilarli darajada oshgan. Ularning ayrimlarida nafaqat haqoratlar, balki hayotga tahdid soluvchi jiddiy gaplar ham mavjud.
Ma’lum qilinishicha, bunday xabarlarning bir qismi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilgan. Oila tahdidlarni oddiy tanqid sifatida qabul qilmasdan, xavfsizlik masalasi sifatida baholamoqda.
«Barselona» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Kukurelya avvalroq o‘z transferi ayrim muxlislarda norozilik uyg‘otishini tushunishini bildirgan edi. Chunki u Kataloniya klubining tarixiy raqibi bo‘lgan «Real» Madrid safiga qo‘shildi.
Biroq futbolchining ta’kidlashicha, uning professional qaroriga nisbatan tanqid bildirish bilan oila a’zolarini haqoratlash yoki tahdid qilish o‘rtasida katta farq bor.
Kukurelya bunday chegaradan o‘tishni mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan holat deb atagan. U futboldagi raqobat va muxlislik insonlarning shaxsiy hayoti hamda xavfsizligiga tahdid solish darajasiga yetmasligi kerakligini ta’kidlagan.
Shu bilan birga, ispaniyalik himoyachi «Real» kabi klubdan tushgan taklifni rad etish juda qiyin bo‘lganini ham qayd etdi.
Kukurelya o‘tgan mavsumda «Chelsi» tarkibida barcha musobaqalar hisobida 50 ta uchrashuvda maydonga tushdi. U bir marta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi.
Endi futbolchini Madridda faoliyatining yangi bosqichi kutmoqda. Biroq uning transferi atrofidagi keskin munosabatlar futboldan tashqaridagi jiddiy muammoga aylanib ulgurdi.
…