1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi

·0·Avto
1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi

1 sentyabrdan boshlab metan gaz quyish shoxobchalarida avtomobillarni tekshirishning yangi tartibi joriy etiladi. Unga ko‘ra, texnik ko‘rikdan o‘tmagan, gaz balloni sinovdan o‘tkazilmagan yoki kerakli hujjatlarga ega bo‘lmagan transport vositalariga metan quyilmaydi.

Yangi qoida muddati o‘tgan gaz balloni o‘rnatilgan avtomobillarga ham taalluqli. Bunday mashinalar shoxobchaga kelganda tizim ularning ma’lumotlarini avtomatik ravishda tekshiradi.

AGTKSHlarda maxsus «aqlli» kameralar o‘rnatiladi. Ular avtomobil davlat raqamini aniqlab, transport vositasi haqidagi ma’lumotni yagona elektron baza bilan solishtiradi.

Agar avtomobil tizimdagi «qora ro‘yxat»ga kiritilgan bo‘lsa, metan quyish avtomatik ravishda bloklanadi. Buning uchun shoxobcha xodimining alohida qaror qabul qilishi talab etilmaydi.

Metan quyilmaydigan avtomobillar:

• Texnik ko‘rikdan o‘tmagan transport vositalari
• Gaz balloni sinovdan o‘tkazilmagan avtomobillar
• Foydalanish muddati tugagan gaz ballonli mashinalar
• Zarur hujjatlari mavjud bo‘lmagan transport vositalari

MetanAGTKSHAvtomobillarGaz balloniTexnik ko‘rikElektron baza
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiHaydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiBugun, 16:25Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Bugun, 14:21Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiMorgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiBugun, 13:52Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiShell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiBugun, 04:28Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaPorsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaBugun, 00:26Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaKecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi