«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!

·20·Jamiyat
«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!

Mamlakatimizda so‘z va matbuot erkinligini ta’minlash, jamiyatdagi eng og‘riqli va dolzarb mavzularni xolis hamda haqqoniy yoritib kelayotgan ijodkorlarni rag‘batlantirish go‘zal an’anaga aylangan. Sohaning eng nufuzi va intiqlik bilan kutilgan tadbirlaridan biri — «Oltin qalam» xalqaro milliy mukofotining navbatdagi g‘olib va sovrindorlari nomi nihoyat ochiqlandi.

Tashkilotchilar to‘rtta asosiy yo‘nalish — bosma nashrlar, internet jurnalistikasi, radio va televideniye sohasida mahorat ko‘rsatgan, zahmatkash ijodkorlarni munosib taqdirladilar. Qani, ketdik, ushbu yilgi zafar quchgan soha yulduzlari bilan yaqindan tanishamiz.

1. Bosma nashrlar: Tahlil va milliy ma’rifat yetakchilari

Ijtimoiy-siyosiy va ma’rifiy jarayonlarni chuqur mushohada qilib kelayotgan gazeta-jurnallar o‘rtasidagi bahs juda qizg‘in kechdi. Kuchli uchlik bilan tanishing:

  • 1-o‘rin: Milliy ma’rifat va jadidchilik g‘oyalarini qayta jonlantirish va keng targ‘ib etishdagi ulkan hissasi uchun Bosh muharrir Iqbol Mirzo rahbarligidagi «Jadid» gazetasi tahririyati jamoasiga nasib etdi.

  • 2-o‘rin: Taniqli jurnalist, Mudofaa vaziri maslahatchisi Olimjon O‘sarov munosib ko‘rildi.

  • 3-o‘rin: Qoraqalpog‘iston hududidagi ijtimoiy-iqtisodiy mavzularni tinimsiz va faol yoritib kelayotgan muxbir Alyona Aminovaga topshirildi.

2. Internet jurnalistikasi: Tezkorlik va raqamli makon shiddati

Zamon bilan hamnafas odimlayotgan, soniyalar ichida axborot yetkazuvchi raqamli OAV vakillari orasida shohsupani quyidagilar egalladi:

  • 1-o‘rin: Salmoqli va chuqur tahliliy materiallari bilan ko‘pchilikning e’tirofini qozongan Anhor.uz nashri Bosh muharriri o‘rinbosari Boburjon Karimovga berildi.

  • 2-o‘rin: Tezkorlik va yuqori sifatni o‘zida mujassam eta olgan Zamon.uz nashri Bosh muharriri o‘rinbosari Javohirbek Tursunov loyiq ko‘rildi.

  • 3-o‘rin: Ijtimoiy hayot va mehnat huquqlari tizimidagi eng dolzarb muammolarni dadil ko‘tarib chiqayotgan Ishonch.uz nashri muharriri Maftuna Karimovaga nasib etdi.

3. Radio: Ovoz orqali qalblarga yo‘l topganlar

Audiojurnalistika rivojiga beqiyos hissa qo‘shib, g‘oyibona efir orqali millionlab tinglovchilar mehrini qozongan ijodkorlar ham e’tibordan chetda qolmadi:

  • 1-o‘rin: «Yoshlar» teleradiokanali bosh muharriri Nargiza Kamolova g‘olib deb topildi. E’tiborli jihati, mahoratli ijodkor bundan avval 2019 yilda ham ushbu nufuzli mukofotni qo‘lga kiritgan edi!

  • 2-o‘rin: Ko‘pchilik sevib tinglaydigan «Oriyat Dono» radiosining xushovoz va mahoratli boshlovchisi Sanjar Tursunovga nasib qildi.

  • 3-o‘rin: Hududiy radioeshittirishlarni yangi bosqichga olib chiqishda jonbozlik ko‘rsatayotgan «Navoiy» radiosi katta muharriri Shahnoza Mahmudova loyiq deb topildi.

4. Televideniye: Tezkor lavhalar va ekran sehri

Eng qaynoq voqealar markazidan lavhalar uzatuvchi, tomoshabinlarning nigohini ekranga zanjirband qiluvchi telejurnalistlar o‘rtasidagi bahs natijalari:

  • 1-o‘rin: O‘ziga xos ijodiy uslubi va dadil chiqishlari bilan ajralib turuvchi «Ruhsor» telekanali muxbiri Ahrorjon Ziyatovga topshirildi.

  • 2-o‘rin: Keng ommalashib, muxlislar tiliga tushishga ulgurgan «Safar» teleloyihasi muallifi Umidaxon Nurmatovaga nasib etdi.

  • 3-o‘rin: «Renessans» telekanalining hamisha izlanishda bo‘lgan, yosh va intiluvchan jurnalisti Olloyorxon Xasanov egalladi.

Muharrirdan: «Oltin qalam» milliy mukofoti soha vakillari uchun shunchaki chiroyli sovrin emas. Bu — xalq ishonchi, yuksak sharaf va kelajakdagi yangi ijodiy parvozlar uchun ulkan mas’uliyatdir.

Barcha g‘olib va sovrindorlarni ushbu tarixiy muvaffaqiyat bilan chin qalbdan qutlaymiz! Qalamingiz hamisha o‘tkir, ovozingiz baland bo‘lsin, aziz hamkasblar!

Oltin qalamJadidQoraqalpog'istonAnhor.uzZamon.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandiTibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandiBugun, 12:20Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiToshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiBugun, 03:48Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxonaga tushib ketdiToshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxonaga tushib ketdiKecha, 19:45Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdiToshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdiKecha, 18:42To‘yda kutilmagan manzara: mehmonlar futbolga berilib ketdiTo‘yda kutilmagan manzara: mehmonlar futbolga berilib ketdiKecha, 18:14Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiTelefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiKecha, 16:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi