«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!
Mamlakatimizda so‘z va matbuot erkinligini ta’minlash, jamiyatdagi eng og‘riqli va dolzarb mavzularni xolis hamda haqqoniy yoritib kelayotgan ijodkorlarni rag‘batlantirish go‘zal an’anaga aylangan. Sohaning eng nufuzi va intiqlik bilan kutilgan tadbirlaridan biri — «Oltin qalam» xalqaro milliy mukofotining navbatdagi g‘olib va sovrindorlari nomi nihoyat ochiqlandi.
Tashkilotchilar to‘rtta asosiy yo‘nalish — bosma nashrlar, internet jurnalistikasi, radio va televideniye sohasida mahorat ko‘rsatgan, zahmatkash ijodkorlarni munosib taqdirladilar. Qani, ketdik, ushbu yilgi zafar quchgan soha yulduzlari bilan yaqindan tanishamiz.
1. Bosma nashrlar: Tahlil va milliy ma’rifat yetakchilari
Ijtimoiy-siyosiy va ma’rifiy jarayonlarni chuqur mushohada qilib kelayotgan gazeta-jurnallar o‘rtasidagi bahs juda qizg‘in kechdi. Kuchli uchlik bilan tanishing:
1-o‘rin: Milliy ma’rifat va jadidchilik g‘oyalarini qayta jonlantirish va keng targ‘ib etishdagi ulkan hissasi uchun Bosh muharrir Iqbol Mirzo rahbarligidagi «Jadid» gazetasi tahririyati jamoasiga nasib etdi.
2-o‘rin: Taniqli jurnalist, Mudofaa vaziri maslahatchisi Olimjon O‘sarov munosib ko‘rildi.
3-o‘rin: Qoraqalpog‘iston hududidagi ijtimoiy-iqtisodiy mavzularni tinimsiz va faol yoritib kelayotgan muxbir Alyona Aminovaga topshirildi.
2. Internet jurnalistikasi: Tezkorlik va raqamli makon shiddati
Zamon bilan hamnafas odimlayotgan, soniyalar ichida axborot yetkazuvchi raqamli OAV vakillari orasida shohsupani quyidagilar egalladi:
1-o‘rin: Salmoqli va chuqur tahliliy materiallari bilan ko‘pchilikning e’tirofini qozongan Anhor.uz nashri Bosh muharriri o‘rinbosari Boburjon Karimovga berildi.
2-o‘rin: Tezkorlik va yuqori sifatni o‘zida mujassam eta olgan Zamon.uz nashri Bosh muharriri o‘rinbosari Javohirbek Tursunov loyiq ko‘rildi.
3-o‘rin: Ijtimoiy hayot va mehnat huquqlari tizimidagi eng dolzarb muammolarni dadil ko‘tarib chiqayotgan Ishonch.uz nashri muharriri Maftuna Karimovaga nasib etdi.
3. Radio: Ovoz orqali qalblarga yo‘l topganlar
Audiojurnalistika rivojiga beqiyos hissa qo‘shib, g‘oyibona efir orqali millionlab tinglovchilar mehrini qozongan ijodkorlar ham e’tibordan chetda qolmadi:
1-o‘rin: «Yoshlar» teleradiokanali bosh muharriri Nargiza Kamolova g‘olib deb topildi. E’tiborli jihati, mahoratli ijodkor bundan avval 2019 yilda ham ushbu nufuzli mukofotni qo‘lga kiritgan edi!
2-o‘rin: Ko‘pchilik sevib tinglaydigan «Oriyat Dono» radiosining xushovoz va mahoratli boshlovchisi Sanjar Tursunovga nasib qildi.
3-o‘rin: Hududiy radioeshittirishlarni yangi bosqichga olib chiqishda jonbozlik ko‘rsatayotgan «Navoiy» radiosi katta muharriri Shahnoza Mahmudova loyiq deb topildi.
4. Televideniye: Tezkor lavhalar va ekran sehri
Eng qaynoq voqealar markazidan lavhalar uzatuvchi, tomoshabinlarning nigohini ekranga zanjirband qiluvchi telejurnalistlar o‘rtasidagi bahs natijalari:
1-o‘rin: O‘ziga xos ijodiy uslubi va dadil chiqishlari bilan ajralib turuvchi «Ruhsor» telekanali muxbiri Ahrorjon Ziyatovga topshirildi.
2-o‘rin: Keng ommalashib, muxlislar tiliga tushishga ulgurgan «Safar» teleloyihasi muallifi Umidaxon Nurmatovaga nasib etdi.
3-o‘rin: «Renessans» telekanalining hamisha izlanishda bo‘lgan, yosh va intiluvchan jurnalisti Olloyorxon Xasanov egalladi.
Muharrirdan: «Oltin qalam» milliy mukofoti soha vakillari uchun shunchaki chiroyli sovrin emas. Bu — xalq ishonchi, yuksak sharaf va kelajakdagi yangi ijodiy parvozlar uchun ulkan mas’uliyatdir.
Barcha g‘olib va sovrindorlarni ushbu tarixiy muvaffaqiyat bilan chin qalbdan qutlaymiz! Qalamingiz hamisha o‘tkir, ovozingiz baland bo‘lsin, aziz hamkasblar!
…