Spotify sunʼiy intellekt yaratgan artistlarni maxsus nishonlaydi

·36·Texno
Spotify sunʼiy intellekt yaratgan artistlarni maxsus nishonlaydi
Qisqacha

Spotify sun'iy intellekt yordamida yaratilgan artistlar profillarini maxsus «AI Persona» belgilari bilan belgilaydi va ularning musiqasini odatiy tahririy, algoritmik hamda shaxsiy tavsiyalarga kiritmaydi. Sentyabr oyining o'rtalaridan boshlab belgilar artist profilining banneri, «Ma'lumot» (About) bo'limi, qidiruv natijalari va pleylistlardagi treklar qatorida ko'rinadi.

Mashhur striming xizmati Spotify platformadagi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan artistlar profillarini maxsus «AI Persona» belgilari bilan belgilash hamda ularning musiqasini tavsiyalar tizimidan chiqarib tashlashini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar striming gigantining musiqiy kontent ekotizimini tartibga solish va foydalanuvchilarga sifatli xizmat koʻrsatish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sentyabr oyining oʻrtalaridan boshlab foydalanuvchilar real shaxsni emas, balki sunʼiy intellekt orqali hosil qilingan shaxsiyatni ifkoda etuvchi artistlar sahifalarida maxsus nishonlarni koʻrishlari mumkin boʻladi. Yangi belgilash tizimi musiqa industriyasida ortib borayotgan sunʼiy intellekt kontenti oqimini jilovlashga qaratilgan.

Sunʼiy intellekt profillarini aniqlash tartibi

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, artistlar oʻzlarini sunʼiy intellekt sifatida ixtiyoriy ravishda tanishtirishlari mumkin boʻlsa-da, platforma faqat shu bayonotning oʻziga tayanib qolmaydi. Spotify maxsus tekshiruvlarni amalga oshirib, artistning ismi va vizual qiyofasi fotorealistik sunʼiy intellekt yordamida yaratilganini aniqlaydi.

Dastlabki tekshiruvlar maʼlum bir tinglovchilar chegarasidan oʻtgan profillarga nisbatan qoʻllaniladi. Bu eng koʻp tinglanadigan artistlar birinchi boʻlib qamrab olinishini taʼminlaydi. Aniqlangach, «AI Persona» nishonlari artist profilining banneri va «Maʼlumot» (About) boʻlimida, qidiruv natijalarida hamda pleylistlardagi treklar qatorida koʻrinib turadi.

Tavsiyalar siyosati va foydalanuvchi huquqlari

Standart holatda Spotify sunʼiy intellekt personalarini oʻzining tahririy yoki algoritmli tavsiyalariga kiritmaydi. Shuningdek, foydalanuvchining shaxsiy tavsiyalariga ham bu turdagi musiqa qoʻshilmaydi — faqatgina tinglovchi oʻsha artistga obuna boʻlgan taqdirinigina istisno qilinadi.

Faqat foydalanuvchining oʻzi artistga obuna boʻlishni tanlashi mumkin, bu esa tinglovchi aynan oʻsha ijodkorning musiqasini eshitishni xohlashini bildiruvchi aniq signal hisoblanadi. Agar belgisi xato qoʻyilgan deb hisoblasa, artistlar apellyatsiya berish imkoniyatiga ham ega boʻladilar.

Kompaniya ushbu qarorni izohlarar ekan, barcha ijodkorlar oʻzlarini taqdim etishda ijodiy erkinlikka ega ekanligiga ihonishini, biroq Spotify dasturlashi haqiqiy karyera qurayotgan asl artistlar musiqasini targʻib qilishga qaratilganini taʼkidladi. Shu bilan birga, «AI Persona» nishoni musiqaning oʻziga emas, aynan artistning profiliga berilgan baho ekanligi oydinlashtirildi.

SpotifySunʼiy intellektMusiqaStridingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi