Spotify sunʼiy intellekt yaratgan artistlarni maxsus nishonlaydi
Spotify sun'iy intellekt yordamida yaratilgan artistlar profillarini maxsus «AI Persona» belgilari bilan belgilaydi va ularning musiqasini odatiy tahririy, algoritmik hamda shaxsiy tavsiyalarga kiritmaydi. Sentyabr oyining o'rtalaridan boshlab belgilar artist profilining banneri, «Ma'lumot» (About) bo'limi, qidiruv natijalari va pleylistlardagi treklar qatorida ko'rinadi.
Mashhur striming xizmati Spotify platformadagi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan artistlar profillarini maxsus «AI Persona» belgilari bilan belgilash hamda ularning musiqasini tavsiyalar tizimidan chiqarib tashlashini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar striming gigantining musiqiy kontent ekotizimini tartibga solish va foydalanuvchilarga sifatli xizmat koʻrsatish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sentyabr oyining oʻrtalaridan boshlab foydalanuvchilar real shaxsni emas, balki sunʼiy intellekt orqali hosil qilingan shaxsiyatni ifkoda etuvchi artistlar sahifalarida maxsus nishonlarni koʻrishlari mumkin boʻladi. Yangi belgilash tizimi musiqa industriyasida ortib borayotgan sunʼiy intellekt kontenti oqimini jilovlashga qaratilgan.
Sunʼiy intellekt profillarini aniqlash tartibiKompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, artistlar oʻzlarini sunʼiy intellekt sifatida ixtiyoriy ravishda tanishtirishlari mumkin boʻlsa-da, platforma faqat shu bayonotning oʻziga tayanib qolmaydi. Spotify maxsus tekshiruvlarni amalga oshirib, artistning ismi va vizual qiyofasi fotorealistik sunʼiy intellekt yordamida yaratilganini aniqlaydi.
Dastlabki tekshiruvlar maʼlum bir tinglovchilar chegarasidan oʻtgan profillarga nisbatan qoʻllaniladi. Bu eng koʻp tinglanadigan artistlar birinchi boʻlib qamrab olinishini taʼminlaydi. Aniqlangach, «AI Persona» nishonlari artist profilining banneri va «Maʼlumot» (About) boʻlimida, qidiruv natijalarida hamda pleylistlardagi treklar qatorida koʻrinib turadi.
Tavsiyalar siyosati va foydalanuvchi huquqlariStandart holatda Spotify sunʼiy intellekt personalarini oʻzining tahririy yoki algoritmli tavsiyalariga kiritmaydi. Shuningdek, foydalanuvchining shaxsiy tavsiyalariga ham bu turdagi musiqa qoʻshilmaydi — faqatgina tinglovchi oʻsha artistga obuna boʻlgan taqdirinigina istisno qilinadi.
Faqat foydalanuvchining oʻzi artistga obuna boʻlishni tanlashi mumkin, bu esa tinglovchi aynan oʻsha ijodkorning musiqasini eshitishni xohlashini bildiruvchi aniq signal hisoblanadi. Agar belgisi xato qoʻyilgan deb hisoblasa, artistlar apellyatsiya berish imkoniyatiga ham ega boʻladilar.
Kompaniya ushbu qarorni izohlarar ekan, barcha ijodkorlar oʻzlarini taqdim etishda ijodiy erkinlikka ega ekanligiga ihonishini, biroq Spotify dasturlashi haqiqiy karyera qurayotgan asl artistlar musiqasini targʻib qilishga qaratilganini taʼkidladi. Shu bilan birga, «AI Persona» nishoni musiqaning oʻziga emas, aynan artistning profiliga berilgan baho ekanligi oydinlashtirildi.
…