Sun'iy intellekt agentlari 4G va 5G tarmoqlarida 84 ta xavfli zaiflikni aniqladi

·35·Texno
Sun'iy intellekt agentlari 4G va 5G tarmoqlarida 84 ta xavfli zaiflikni aniqladi
Qisqacha

Nanyang texnologiya universiteti (NTU) olimlari iFinder sun'iy intellekt tizimi yordamida 4G va 5G tarmoqlarining ochiq yadroli dasturiy ta'minotida ilgari noma'lum bo'lgan 84 ta zaiflikni aniqladi. Ishlab chiquvchilar 83 ta zaiflikni tasdiqladi, ulardan 81 tasi CVE raqamiga ega bo'ldi, 58 tasi esa bartaraf etilgan, biroq 23 tasi uchun hali tuzatishlar chiqarilmagan. Tadqiqotda Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core va eUPF kabi ochiq tarmoq yadrolari tahlil qilindi.

Sinxuradagi Nanyang texnologiya universiteti (NTU) olimlari 4G va 5G tarmoqlarining ochiq yadroli dasturiy ta'minotida ilgari noma'lum bo'lgan 84 ta zaiflikni fosh etishdi. Help Net Security nashrining 11-avgustdagi xabariga ko'ra, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan yangi tizim yordamida aniqlangan ushbu xavfsizlik kamchiliklarining aksariyati tasdiqlangan bo'lib, ular zamonaviy mobil aloqa tarmoqlarining kiberxavfsizligini ta'minlash naqadar muhimligini ko'rsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilar jamoasi xavfsizlikdagi kamchiliklarni avtomatlashtirilgan tarzda qidirish uchun iFinder deb nomlangan ko'p agentli tizimni ishlab chiqdi. Ushbu tizim yirik til modellariga tayanib ishlaydi. iFinder ma'lum zaifliklarni tahlil qiladi, ularning belgilarini qidiruv shablonlariga aylantiradi va manba kodini shubhali xatolarga tekshiradi. Shundan so'ng maxsus bosqichda topilgan variantlar 3GPP xalqaro mobil aloqa standartlari spetsifikatsiyalari bilan solishtiriladi.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tahlil

Tizimning keyingi agenti zaiflikni ekspluatatsiya qilish imkoniyatini ko'rsatuvchi isbotni (Proof of Concept yoki PoC) yaratadi va uni tarmoq dasturiy ta'minotida iterativ tarzda sinovdan o'tkazadi. Shuni ta'kidlash kerakki, avtomatlashtirilgan qidiruv jarayoni xatoliklardan xoli bo'lmagan: nazorat to'plamida iFinder allaqachon ma'lum bo'lgan 22 ta zaiflikdan 15 tasini topgan, nomzodlarning qariyb to'rtdan bir qismi esa noto'g'ri bo'lib chiqqan. Dasturchilarga yuborilgan barcha topilmalar jamoa tomonidan qo'lda tekshirilib, qayta tiklangan.

Nashr etilgan hisobotga muvofiq, ishlab chiquvchilar 83 ta zaiflikni tasdiqlashgan, ulardan 81 tasi CVE standartlashtirilgan raqamini olgan. Ushbu ma'lumot e'lon qilingan vaqtda tasdiqlangan muammolarning 58 tasi allaqachon bartaraf etilgan edi, biroq CVE raqamiga ega 23 ta zaiflik uchun hali tuzatishlar chiqarilmagan.

«Noaniq ishonch» xatolari va xavfli xurujlar

Aniqlangan muammolarning aksariyati mualliflar «noaniq ishonch xatolari» deb ataydigan sinfga tegishlidir. Mobil tarmoq yadrosining komponentlari qo'shni funksiyalardan keladigan signal xabarlarini ularning sintaksisi, ma'nosi va so'raladigan resurslarini tegishli darajada tekshirmasdan qabul qilishi mumkin. Ilgari bunday interfeyslar komponentlarning jismoniy izolyatsiyasi bilan himoyalangan edi, biroq tarmoq yadrolarining bulutli infratuzilmaga ko'chirilishi ichki interfeyslarga kirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda.

Tadqiqot doirasida Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core va eUPF kabi LTE va 5G tarmoqlarining ochiq yadrolari tahlil qilindi. Eng jiddiy hujum sifatida yo'naltirish qoidasi identifikatorini ustuvorligini oshirgan holda almashtirish aniqlandi. Agar hujum muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, foydalanuvchi tekisligi funksiyasi abonentning chiquvchi trafigini hujumchi boshqaradigan manzilga yo'naltirishi va shu tariqa uning sessiyasini qo'lga kiritishi mumkin.

Mualliflar ta'kidlashicha, ushbu zaiflik tijorat 5G yadrolarida ham tasdiqlangan. Biroq hujumni amalga oshirish uchun ichki signal interfeyslariga kirish huquqi talab etiladi. iFinder dasturchilari zaiflikni aniqlashning o'zi spetsifikatsiyalarni tekshirish, hujumni qayta tiklash va muammoni bartaraf etish o'rnini bosa olmasligini alohida ta'kidlashmoqda.

5GKiberxavfsizlikZaiflikSun'iy intellektTarmoq yadrosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi