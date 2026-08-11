Sun'iy intellekt agentlari 4G va 5G tarmoqlarida 84 ta xavfli zaiflikni aniqladi
Nanyang texnologiya universiteti (NTU) olimlari iFinder sun'iy intellekt tizimi yordamida 4G va 5G tarmoqlarining ochiq yadroli dasturiy ta'minotida ilgari noma'lum bo'lgan 84 ta zaiflikni aniqladi. Ishlab chiquvchilar 83 ta zaiflikni tasdiqladi, ulardan 81 tasi CVE raqamiga ega bo'ldi, 58 tasi esa bartaraf etilgan, biroq 23 tasi uchun hali tuzatishlar chiqarilmagan. Tadqiqotda Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core va eUPF kabi ochiq tarmoq yadrolari tahlil qilindi.
Sinxuradagi Nanyang texnologiya universiteti (NTU) olimlari 4G va 5G tarmoqlarining ochiq yadroli dasturiy ta'minotida ilgari noma'lum bo'lgan 84 ta zaiflikni fosh etishdi. Help Net Security nashrining 11-avgustdagi xabariga ko'ra, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan yangi tizim yordamida aniqlangan ushbu xavfsizlik kamchiliklarining aksariyati tasdiqlangan bo'lib, ular zamonaviy mobil aloqa tarmoqlarining kiberxavfsizligini ta'minlash naqadar muhimligini ko'rsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqotchilar jamoasi xavfsizlikdagi kamchiliklarni avtomatlashtirilgan tarzda qidirish uchun iFinder deb nomlangan ko'p agentli tizimni ishlab chiqdi. Ushbu tizim yirik til modellariga tayanib ishlaydi. iFinder ma'lum zaifliklarni tahlil qiladi, ularning belgilarini qidiruv shablonlariga aylantiradi va manba kodini shubhali xatolarga tekshiradi. Shundan so'ng maxsus bosqichda topilgan variantlar 3GPP xalqaro mobil aloqa standartlari spetsifikatsiyalari bilan solishtiriladi.
Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tahlilTizimning keyingi agenti zaiflikni ekspluatatsiya qilish imkoniyatini ko'rsatuvchi isbotni (Proof of Concept yoki PoC) yaratadi va uni tarmoq dasturiy ta'minotida iterativ tarzda sinovdan o'tkazadi. Shuni ta'kidlash kerakki, avtomatlashtirilgan qidiruv jarayoni xatoliklardan xoli bo'lmagan: nazorat to'plamida iFinder allaqachon ma'lum bo'lgan 22 ta zaiflikdan 15 tasini topgan, nomzodlarning qariyb to'rtdan bir qismi esa noto'g'ri bo'lib chiqqan. Dasturchilarga yuborilgan barcha topilmalar jamoa tomonidan qo'lda tekshirilib, qayta tiklangan.
Nashr etilgan hisobotga muvofiq, ishlab chiquvchilar 83 ta zaiflikni tasdiqlashgan, ulardan 81 tasi CVE standartlashtirilgan raqamini olgan. Ushbu ma'lumot e'lon qilingan vaqtda tasdiqlangan muammolarning 58 tasi allaqachon bartaraf etilgan edi, biroq CVE raqamiga ega 23 ta zaiflik uchun hali tuzatishlar chiqarilmagan.
«Noaniq ishonch» xatolari va xavfli xurujlarAniqlangan muammolarning aksariyati mualliflar «noaniq ishonch xatolari» deb ataydigan sinfga tegishlidir. Mobil tarmoq yadrosining komponentlari qo'shni funksiyalardan keladigan signal xabarlarini ularning sintaksisi, ma'nosi va so'raladigan resurslarini tegishli darajada tekshirmasdan qabul qilishi mumkin. Ilgari bunday interfeyslar komponentlarning jismoniy izolyatsiyasi bilan himoyalangan edi, biroq tarmoq yadrolarining bulutli infratuzilmaga ko'chirilishi ichki interfeyslarga kirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda.
Tadqiqot doirasida Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core va eUPF kabi LTE va 5G tarmoqlarining ochiq yadrolari tahlil qilindi. Eng jiddiy hujum sifatida yo'naltirish qoidasi identifikatorini ustuvorligini oshirgan holda almashtirish aniqlandi. Agar hujum muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, foydalanuvchi tekisligi funksiyasi abonentning chiquvchi trafigini hujumchi boshqaradigan manzilga yo'naltirishi va shu tariqa uning sessiyasini qo'lga kiritishi mumkin.
Mualliflar ta'kidlashicha, ushbu zaiflik tijorat 5G yadrolarida ham tasdiqlangan. Biroq hujumni amalga oshirish uchun ichki signal interfeyslariga kirish huquqi talab etiladi. iFinder dasturchilari zaiflikni aniqlashning o'zi spetsifikatsiyalarni tekshirish, hujumni qayta tiklash va muammoni bartaraf etish o'rnini bosa olmasligini alohida ta'kidlashmoqda.
…