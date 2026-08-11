Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchi
Arsenal transfer oynasining so'nggi kunlarida Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Klub bu qarorga William Saliba va Yurrien Timberning jarohatlari sabab himoyadagi kadrlar tanqisligi kuchaygani uchun kelgan, avvalgi asosiy nishon Ezri Konsa uchun esa Aston Villa 75 million yevrodan ortiq mablag' so'ragan. Mikel Arteta markazda ham, o'ng qanotda ham o'ynay oladigan Jyul Kundening universalligini yuqori baholamoqda.
Londonning Arsenal klubi transfer oynasining so'nggi kunlarida o'z himoya chizig'ini kuchaytirish maqsadida Barselona himoyachisi Jyul Kunde nomzodini jiddiy ravishda ko'rib chiqmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa jarohatlar tufayli yuzaga kelgan kadrlar tanqisligini bartaraf etish uchun fransuz futbolchisiga e'tibor qaratdi, deya xabar beradi Goal.com nashri. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, London klubi dastlab Aston Villa himoyachisi Ezri Konsani o'zining asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan edi. Biroq Birmingem klubi ingliz futbolchisi uchun 75 million yevrodan ortiq mablag' talab qilgani va bu narx transfer bozoridagi real vaziyatga to'g'ri kelmasligi sababli Kanonirlar bu fikridan voz kechishga majbur bo'lgan.
Himoya chizig'idagi kadrlar muammosiArsenal jamoasining transfer bozorida faollashishiga asosiy sabab sifatida himoya chizig'idagi jiddiy jarohatlar ko'rsatilmoqda. Xususan, asosiy markaziy himoyachi William Saliba bel qismidagi jarohati sababli noma'lum muddatga safdan chiqqan. Shuningdek, Yurrien Timber ham tizzasidagi surunkali muammolar tufayli o'yin amaliyotidan mahrum bo'lib turibdi.
Bosh murabbiy Mikel Arteta aynan Jyul Kundening universal o'yinchi ekanini yuqori baholamoqda. Ispaniyalik mutaxassis markazda ham, o'ng qanotda ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila oladigan gibrid himoyachini qidirayotgan edi va fransuz futbolchisi bu taktik talablarga to'la mos keladi.
Barselona pozitsiyasi va moliyaviy vaziyatKataloniya klubi o'zining moliyaviy ahvolini yaxshilash va maoshlar limitini muvozanatga keltirish ustida ish olib bormoqda. Ronald Arauxoning ketishi va Mark Kasadoning 40 million yevro evaziga sotilishi kutilayotganidan so'ng, Blaugrana rahbariyati boshqa takliflarni ham ko'rib chiqishga tayyor.
Hansi Flick qo'l ostida futbolchining maqomida o'zgarishlar yuzaga keldi va u endi jamoaning daxlsiz o'yinchisi emas. Murabbiy yangi mavsumda o'ng qanot himoyasida Erik Garsiyaga ko'proq imkon berishni rejalashtirmoqda. Shu bois, yetarli miqdordagi taklif tushsa, Barselona Jyul Kundeni qo'yib yuborishga qarshi emas.
…