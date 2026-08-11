Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchi

·44·Sport
Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchi
Qisqacha

Arsenal transfer oynasining so'nggi kunlarida Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Klub bu qarorga William Saliba va Yurrien Timberning jarohatlari sabab himoyadagi kadrlar tanqisligi kuchaygani uchun kelgan, avvalgi asosiy nishon Ezri Konsa uchun esa Aston Villa 75 million yevrodan ortiq mablag' so'ragan. Mikel Arteta markazda ham, o'ng qanotda ham o'ynay oladigan Jyul Kundening universalligini yuqori baholamoqda.

Londonning Arsenal klubi transfer oynasining so'nggi kunlarida o'z himoya chizig'ini kuchaytirish maqsadida Barselona himoyachisi Jyul Kunde nomzodini jiddiy ravishda ko'rib chiqmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa jarohatlar tufayli yuzaga kelgan kadrlar tanqisligini bartaraf etish uchun fransuz futbolchisiga e'tibor qaratdi, deya xabar beradi Goal.com nashri. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, London klubi dastlab Aston Villa himoyachisi Ezri Konsani o'zining asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan edi. Biroq Birmingem klubi ingliz futbolchisi uchun 75 million yevrodan ortiq mablag' talab qilgani va bu narx transfer bozoridagi real vaziyatga to'g'ri kelmasligi sababli Kanonirlar bu fikridan voz kechishga majbur bo'lgan.

Himoya chizig'idagi kadrlar muammosi

Arsenal jamoasining transfer bozorida faollashishiga asosiy sabab sifatida himoya chizig'idagi jiddiy jarohatlar ko'rsatilmoqda. Xususan, asosiy markaziy himoyachi William Saliba bel qismidagi jarohati sababli noma'lum muddatga safdan chiqqan. Shuningdek, Yurrien Timber ham tizzasidagi surunkali muammolar tufayli o'yin amaliyotidan mahrum bo'lib turibdi.

Bosh murabbiy Mikel Arteta aynan Jyul Kundening universal o'yinchi ekanini yuqori baholamoqda. Ispaniyalik mutaxassis markazda ham, o'ng qanotda ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila oladigan gibrid himoyachini qidirayotgan edi va fransuz futbolchisi bu taktik talablarga to'la mos keladi.

Barselona pozitsiyasi va moliyaviy vaziyat

Kataloniya klubi o'zining moliyaviy ahvolini yaxshilash va maoshlar limitini muvozanatga keltirish ustida ish olib bormoqda. Ronald Arauxoning ketishi va Mark Kasadoning 40 million yevro evaziga sotilishi kutilayotganidan so'ng, Blaugrana rahbariyati boshqa takliflarni ham ko'rib chiqishga tayyor.

Hansi Flick qo'l ostida futbolchining maqomida o'zgarishlar yuzaga keldi va u endi jamoaning daxlsiz o'yinchisi emas. Murabbiy yangi mavsumda o'ng qanot himoyasida Erik Garsiyaga ko'proq imkon berishni rejalashtirmoqda. Shu bois, yetarli miqdordagi taklif tushsa, Barselona Jyul Kundeni qo'yib yuborishga qarshi emas.

ArsenalJyul KundeBarselonaAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBen Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)