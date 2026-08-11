Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadi

·37·Sport
Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadi
Qisqacha

Muhammad Saloh Saudiya Arabistoni Pro-ligasi va MLS variantlariga qaramay, Yevropada qolishni tanlab, Trabzonspor bilan ikki yillik bitim imzoladi. Liverpul afsonasi Jon Barns futbolchining bu qarorini yuqori baholab, Saudiya Arabistoniga borish osonroq yo'l bo'lishi mumkinligini, Saloh esa raqobatbardosh ligada o'ynashni tanlaganini ta'kidladi.

Liverpul afsonasi Jon Barns GOAL nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Muhammad Salohning Trabzonspor klubiga oʻtish qarorini yuqori baholab, uni «oson yoʻl»ni tanlamagani uchun hurmatga loyiq deb atadi. Angliya Premyer-ligasi giganti safida toʻqqizta sovrinni qoʻlga kiritib, 257 ta gol urgan misrlik futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochmoqda va Turkiya Superligasida oʻzini koʻrsatishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 34 yoshli tajribali hujumchining Mersisayd klubi bilan shartnomasida yana bir yil borligiga qaramay, unga erkin agent sifatida yangi jamoa izlashga ruxsat berilgandi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasi hamda MLS chempionati variantlari faol muhokama qilinganiga qaramay, Saloh Yevropada qolishni maʼqul topdi va Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan ikki yillik bitim imzoladi.

Oson yoʻl va Saudiya varianti haqida

GOAL nashri xabar qilishicha, Jon Barns futbolchining bu tanlovini yuqori baholab, Saudiya Arabistoniga borish osonroq yoʻl boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Barnsning fikricha, agar hujumchi oʻtgan yiliiyoq Yaqin Sharqqa yoʻl olganida, moliyaviy jihatdan yutgan boʻlsa-da, katta futboldan biroz chetga chiqqan boʻlardi.

«Agar u oʻshanda Saudiyaga ketganida, shubhasiz, pul ishlab topib, ikki ming tomoshabin qarshisida oʻynagan boʻlardi. Hozir esa u raqobatbardosh ligaga yoʻl oldi va bu yerda ham uning har bir harakati baholanadi», — deydi Liverpulning sobiq yulduzi.

Yangi chaqiruv va muxlislar bosimi

Turkiya futbol muxlislarining oʻta hissiyotliligi va talabchanligi barchaga maʼlum. Shu boisdan ham Trabzonspor safida toʻp surish Muhammad Saloh uchun oson kechmaydi. Shu bilan birga, jamoa chempionatdagi eng kuchli grandlar qatoriga kirmasligi misrlik futbolchining ustida yanada masʼuliyat yuklaydi.

Jon Barns taʼkidlaganidek, futbolchi Besiktas yoki Fenerbahce kabi jamoalardan biri emas, balki oʻz mavqeini isbotlashi kerak boʻlgan klubni tanladi. Bu esa uning shunchaki pul uchun emas, balki haligacha yuqori saviyada oʻynashni istashidan dalolat beradi.

Liverpulning transfer siyosati

Angliya klubi oʻz afsonasining oʻrniga tayyor yulduzni katta mablagʻ evaziga olib kelishi kutilgan edi. Biroq Liverpul boshqacha yoʻldan borib, Ispaniya terma jamoasi vakili Viktor Munozning salohiyatiga 34.5 million funt sterling (47 million dollar) sarmoya kiritdi.

Mutaxassislarning fikricha, Muhammad Salohning oʻrnini toʻldirish oson kechmaydi va uning vorislari ham maʼlum bir bosim ostida qolishi tabiiy. Biroq misrlik hujumchining Turkiya chempionatidagi faoliyati qanday kechishi faqat vaqt oʻtibgina oydinlashadi.

Muhammad SalohJon BarnsTrabzonsporLiverpulTurkiya Superligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBen Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)