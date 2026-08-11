Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadi
Muhammad Saloh Saudiya Arabistoni Pro-ligasi va MLS variantlariga qaramay, Yevropada qolishni tanlab, Trabzonspor bilan ikki yillik bitim imzoladi. Liverpul afsonasi Jon Barns futbolchining bu qarorini yuqori baholab, Saudiya Arabistoniga borish osonroq yo'l bo'lishi mumkinligini, Saloh esa raqobatbardosh ligada o'ynashni tanlaganini ta'kidladi.
Liverpul afsonasi Jon Barns GOAL nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Muhammad Salohning Trabzonspor klubiga oʻtish qarorini yuqori baholab, uni «oson yoʻl»ni tanlamagani uchun hurmatga loyiq deb atadi. Angliya Premyer-ligasi giganti safida toʻqqizta sovrinni qoʻlga kiritib, 257 ta gol urgan misrlik futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochmoqda va Turkiya Superligasida oʻzini koʻrsatishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, 34 yoshli tajribali hujumchining Mersisayd klubi bilan shartnomasida yana bir yil borligiga qaramay, unga erkin agent sifatida yangi jamoa izlashga ruxsat berilgandi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasi hamda MLS chempionati variantlari faol muhokama qilinganiga qaramay, Saloh Yevropada qolishni maʼqul topdi va Turkiyaning Trabzonspor klubi bilan ikki yillik bitim imzoladi.
Oson yoʻl va Saudiya varianti haqidaGOAL nashri xabar qilishicha, Jon Barns futbolchining bu tanlovini yuqori baholab, Saudiya Arabistoniga borish osonroq yoʻl boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Barnsning fikricha, agar hujumchi oʻtgan yiliiyoq Yaqin Sharqqa yoʻl olganida, moliyaviy jihatdan yutgan boʻlsa-da, katta futboldan biroz chetga chiqqan boʻlardi.
«Agar u oʻshanda Saudiyaga ketganida, shubhasiz, pul ishlab topib, ikki ming tomoshabin qarshisida oʻynagan boʻlardi. Hozir esa u raqobatbardosh ligaga yoʻl oldi va bu yerda ham uning har bir harakati baholanadi», — deydi Liverpulning sobiq yulduzi.
Yangi chaqiruv va muxlislar bosimiTurkiya futbol muxlislarining oʻta hissiyotliligi va talabchanligi barchaga maʼlum. Shu boisdan ham Trabzonspor safida toʻp surish Muhammad Saloh uchun oson kechmaydi. Shu bilan birga, jamoa chempionatdagi eng kuchli grandlar qatoriga kirmasligi misrlik futbolchining ustida yanada masʼuliyat yuklaydi.
Jon Barns taʼkidlaganidek, futbolchi Besiktas yoki Fenerbahce kabi jamoalardan biri emas, balki oʻz mavqeini isbotlashi kerak boʻlgan klubni tanladi. Bu esa uning shunchaki pul uchun emas, balki haligacha yuqori saviyada oʻynashni istashidan dalolat beradi.
Liverpulning transfer siyosatiAngliya klubi oʻz afsonasining oʻrniga tayyor yulduzni katta mablagʻ evaziga olib kelishi kutilgan edi. Biroq Liverpul boshqacha yoʻldan borib, Ispaniya terma jamoasi vakili Viktor Munozning salohiyatiga 34.5 million funt sterling (47 million dollar) sarmoya kiritdi.
Mutaxassislarning fikricha, Muhammad Salohning oʻrnini toʻldirish oson kechmaydi va uning vorislari ham maʼlum bir bosim ostida qolishi tabiiy. Biroq misrlik hujumchining Turkiya chempionatidagi faoliyati qanday kechishi faqat vaqt oʻtibgina oydinlashadi.
…