Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardi

·22·Jamiyat
Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardi

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida bir fuqaroning jasorati tufayli kanalga oqib ketgan 3 yoshli bola qutqarib qolindi.

Voqea joriy yilning 29 avgust kuni sodir bo‘lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda kichik bolaning kanal suvida oqib ketayotgani va uni ko‘rib qolgan erkak yordam berish uchun suvga tushgani aks etgan.

Ma’lum bo‘lishicha, fuqaro mazkur hududga videorolik suratga olish maqsadida kelgan. Biroq u yerda kutilmaganda bolaning kanalga tushib, suv oqimida oqib ketayotganiga guvoh bo‘lgan.

Erkak vaziyatni ko‘rib, bir zum ham ikkilanmagan. U darhol suvga tushib, bolani oqimdan olib chiqqan va xavfsiz joyga olib o‘tgan.

Bola suvdan chiqarilganidan so‘ng unga yordam ko‘rsatishga harakat qilingan. Keyinchalik voqea aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Qahramon fuqaro ota-onalarni farzandlarini nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirdi. Shuningdek, bolalarni cho‘milish taqiqlangan va xavfli suv havzalariga yubormaslik zarurligini ta’kidladi.

Bir necha daqiqalik e’tiborsizlik katta fojiaga olib kelishi mumkin. Bu voqea esa bolalar xavfsizligiga jiddiy e’tibor qaratish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiToshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiBugun, 19:12Kanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiBugun, 18:55Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiToshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiBugun, 14:54Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiBugun, 12:45Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaZafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaBugun, 12:41Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi